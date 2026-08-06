«Honningblond» gjør et stort comeback i frisørsalonger

Etter at kalde blondiner tok overhånd, er honningblond tilbake for å friske opp håret. Denne varme fargen er tiltalende for sin naturlige effekt, myke lys og evne til å fremheve basisfargen din. Det er en trend å omfavne hvis den passer deg, men til syvende og sist er det et personlig valg.

Honningblond, den varme fargen som er fengslende igjen

I flere sesonger dominerte isblond, askegrå eller platinablond ønsket om en makeover av håret. I dag snur trenden: solrike nyanser gjenvinner popularitet i frisørsalonger. Blant dem dukker «honningblond» opp som en av de mest etterspurte nyansene akkurat nå.

Suksessen er en del av en bredere utvikling innen hårfarging: ønsket om mykere, mer personlige resultater som er nærmere naturlig hårfarge. I stedet for å fullstendig forvandle håret, er målet nå å berike det med striper som gir dimensjon og glans.

En lysende farge med gylne og ravfargede detaljer

Honningblond kjennetegnes av sin subtile blanding av lyse, gyldne og lett ravfargede toner. I motsetning til kalde blondiner, som er avhengige av svært rene nyanser, beholder den en viss dybde og gir en mer omsluttende effekt.

Denne fargen kan tilpasses enhver stil. Noen få striper på en mørk blond base vil skape en subtil solkysset effekt, mens et helt gyllent hår vil gi en mer merkbar forandring. Målet er fortsatt det samme: å skape en levende farge med dimensjon og rikelig med lys.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Kutaysusarisi (@kutaysusarisi)

Hvorfor kommer denne trenden tilbake nå?

Nåværende hårfargetrender favoriserer blandede effekter, glans og naturlige overganger. Honningblond legemliggjør denne trenden perfekt: den fremhever den opprinnelige fargen uten å skape en sterk kontrast. Oppnådd gjennom balayage eller fine striper, gir den et personlig og utviklende resultat. Røttene blandes lettere inn i fargen, minimerer avgrensningslinjen og lar deg spre salongavtalene dine. En reell fordel for de som ønsker skinnende hår uten overdreven vedlikehold.

Balayage, stjerneteknikken for honningblond

En av de store fordelene med honningblond er allsidigheten. Denne fargen kan passe til mange hudtoner og naturlige hårfarger. For å oppnå et naturlig resultat er balayage fortsatt den foretrukne metoden. Denne teknikken innebærer å lysne visse områder av håret samtidig som dybden i grunnfargen bevares.

Når det gjøres riktig, skaper det en blandet, lysende effekt som er enkel å bruke hver dag. Fargen utvikler seg gradvis og opprettholder en vakker bevegelse gjennom månedene. Denne teknikken krever imidlertid ekte ekspertise: en dårlig utført balayage kan skape for sterke kontraster og en mindre harmonisk effekt.

Honningblond er så populær i dag fordi den kombinerer lysstyrke, et naturlig utseende og enkel rengjøring. Denne hårtrenden fremhever skjønnheten til hvert hårstrå, samtidig som den lar hver person fritt ta den i bruk ... eller ikke, i henhold til sine ønsker og stil.