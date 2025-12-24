Ikke tid til en føning? Dette trikset gir volum på 5 minutter.

Ikke tid til en skikkelig føning? Dette tipset, som ble oppdaget i en reel av makeupartisten @makeupbymelissam på Instagram, gir volum til røttene på under 5 minutter, uten å berøre resten av håret. Perfekt for å gå fra kvelder ute til drinker etter jobb uten å tilbringe en time til foran speilet.

En metode utviklet for «dagen etter en føning»

Ideen er enkel: redd gårsdagens hårutbrudd ved kun å jobbe med det området som har falt flatt, nemlig røttene på toppen av hodet. Dette lar de allerede rettet eller bølgete lengdene være i fred, og sparer verdifull tid samtidig som den opprinnelige stilen bevares. For å oppnå dette bruker @makeupbymelissam noen essensielle produkter som er enkle å ha for hånden:

3 krølltanger med stor diameter

1 hårstylingklemme

1 hårføn- eller stylingkrem

1 lett fikserende spray.

Steg-for-steg-volumet på 5 minutter

Påfør en liten mengde stylingkrem direkte på røttene øverst på hodet, og glatt håret bakover med fingrene eller en flat børste.

Isoler en stor hårsekk foran, glatt den ut og flat den ut til siden med børsten og klemmen for å styre bevegelsen riktig.

Glatt ut et hårstrå med en hårføner (eller en hårføner med rundbørste) på bakhodet, og surr det deretter umiddelbart rundt en krølltang.

Gjenta operasjonen på den sentrale delen av hodeskallen opp til kanten av pannen, for å lage et "bånd" med homogent volum.

Spray en lett spray på krølltangene fra avstand for å fiksere frisyren uten å gjøre dem stive.

La virke i noen minutter (tiden det tar å sminke seg eller kle på seg), fjern deretter forsiktig krølltangene og flytt røttene med fingrene.

Resultatet: røttene er luftige igjen, toppen av håret ser «oppvåknet» ut og det hele gir en illusjon av en ny føning.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Melissa Murdick (@makeupbymelissam)

Hvorfor dette trikset fungerer så bra

Denne teknikken fokuserer utelukkende på hårrøttene, der volum først flates ut, i stedet for å børste hele håret på nytt. Dette unngår å overopphete de allerede stylede lengdene, samtidig som det gir volum akkurat der øyet først trekkes.

I høytiden, når timebestillingene hoper seg opp raskere enn sjampoer, kan dette målrettede trikset bli en hendig «nødsituasjon» for de som trenger det: tre krølltenger, litt produkt, noen få minutter, og håret får umiddelbart tilbake volum. Det er selvfølgelig ingen forpliktelse til å ha volum, en føning eller en «polert» frisyre til høytiden eller en kveld ute: du kan gjøre akkurat hva du vil med håret ditt, alt etter humør, energi og ønsker.