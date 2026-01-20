«Plush-luggen» er i ferd med å bli frisyretrenden i 2026

Gardinluggen viker plass for den «stykkelige luggen», den nye hårtrenden fra 2026, spesielt sett på den amerikanske sangeren og låtskriveren Ariana Grande og skuespillerinnen Pamela Anderson. Denne frisyren er avsmalnet, teksturert og uanstrengt, og utstråler modernitet samtidig som den er utrolig enkel å bruke hver dag.

Teksturen som revolusjonerer panneluggen

I motsetning til en elegant, strukturert lugg, er den «stykkete luggen» avhengig av tynne, separate hårstrå som strekker seg langs pannen. Denne lettheten skaper naturlig bevegelse og gir umiddelbart et avslappet, men elegant utseende. Frisører merker en økende entusiasme for denne «bevegelige» luggen, noe som er langt fra luggen som krever krølltang og hårspray.

Hemmeligheten hennes: en lagdelt lugg som lysner håret ved røttene samtidig som den bevarer volum i tuppene. Resultatet: en subtil innramming av ansiktet som lysner opp hudtonen.

Perfekt for alle ansikts- og hårtyper

Dens store styrke ligger i dens tilpasningsevne. Den amerikanske sangeren og låtskriveren Ariana Grande på Critics Choice Awards i 2026, sangeren og låtskriveren Suki Waterhouse og sangeren Lisa fra den sørkoreanske K-pop-jentegruppen Blackpink beviser at dette segmentet overskrider aldre og stiler.

Enten håret ditt er fint, tykt, rett eller bølget, blander denne luggen seg sømløst inn og fremhever ansiktstrekkene dine. Den gir både struktur og mykhet, og rammer elegant inn ansiktet samtidig som den er enkel å style hver dag. Allsidig og tidløs, det er et sikkert valg for de som ønsker å kombinere moderne stil med praktisk bruk.

Farvel perfekt glatt, hei naturlig bevegelse

Denne gjenopplivingen er en del av 2026-estetikken: farvel til overkontrollert hår, hei til sofistikert naturlighet. Den «stykkelige luggen» hyller stilig ufullkommenhet: selvsikkert uregjerlig hår, en matt tekstur og naturlig volum ved røttene. Den stykkelige luggen fungerer like bra med en bølget bob som med ekstra langt hår.

Kjente frisører i London og New York opplever en kraftig økning i etterspørselen: «+200 % for teksturert pannelugg på 6 måneder.» Sosiale medier er overfylte med veiledninger om hvordan du kan gjenskape utseendet hjemme eller vedlikeholde panneluggen. Og for de som nøler med å ta steget: start med å tynne ut den eksisterende panneluggen litt. En erfaren frisør vil da kunne lage tekstur uten å forkorte den drastisk.

Kort sagt, innen 2026 er ikke pannelugg lenger statisk: den danser, den lever, den rammer inn med mykhet. Den «stykkelige panneluggen» forvandler den såkalte tradisjonelle panneluggen til et livlig motetilbehør som utstråler selvtillit og letthet.