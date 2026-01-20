Search here...

«Plush-luggen» er i ferd med å bli frisyretrenden i 2026

Frisørsalong
Tatiana Richard
Photo d'illustration : @arianagrande/Instagram

Gardinluggen viker plass for den «stykkelige luggen», den nye hårtrenden fra 2026, spesielt sett på den amerikanske sangeren og låtskriveren Ariana Grande og skuespillerinnen Pamela Anderson. Denne frisyren er avsmalnet, teksturert og uanstrengt, og utstråler modernitet samtidig som den er utrolig enkel å bruke hver dag.

Teksturen som revolusjonerer panneluggen

I motsetning til en elegant, strukturert lugg, er den «stykkete luggen» avhengig av tynne, separate hårstrå som strekker seg langs pannen. Denne lettheten skaper naturlig bevegelse og gir umiddelbart et avslappet, men elegant utseende. Frisører merker en økende entusiasme for denne «bevegelige» luggen, noe som er langt fra luggen som krever krølltang og hårspray.

Hemmeligheten hennes: en lagdelt lugg som lysner håret ved røttene samtidig som den bevarer volum i tuppene. Resultatet: en subtil innramming av ansiktet som lysner opp hudtonen.

Perfekt for alle ansikts- og hårtyper

Dens store styrke ligger i dens tilpasningsevne. Den amerikanske sangeren og låtskriveren Ariana Grande på Critics Choice Awards i 2026, sangeren og låtskriveren Suki Waterhouse og sangeren Lisa fra den sørkoreanske K-pop-jentegruppen Blackpink beviser at dette segmentet overskrider aldre og stiler.

Enten håret ditt er fint, tykt, rett eller bølget, blander denne luggen seg sømløst inn og fremhever ansiktstrekkene dine. Den gir både struktur og mykhet, og rammer elegant inn ansiktet samtidig som den er enkel å style hver dag. Allsidig og tidløs, det er et sikkert valg for de som ønsker å kombinere moderne stil med praktisk bruk.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Ariana Grande (@arianagrande)

Farvel perfekt glatt, hei naturlig bevegelse

Denne gjenopplivingen er en del av 2026-estetikken: farvel til overkontrollert hår, hei til sofistikert naturlighet. Den «stykkelige luggen» hyller stilig ufullkommenhet: selvsikkert uregjerlig hår, en matt tekstur og naturlig volum ved røttene. Den stykkelige luggen fungerer like bra med en bølget bob som med ekstra langt hår.

Kjente frisører i London og New York opplever en kraftig økning i etterspørselen: «+200 % for teksturert pannelugg på 6 måneder.» Sosiale medier er overfylte med veiledninger om hvordan du kan gjenskape utseendet hjemme eller vedlikeholde panneluggen. Og for de som nøler med å ta steget: start med å tynne ut den eksisterende panneluggen litt. En erfaren frisør vil da kunne lage tekstur uten å forkorte den drastisk.

Kort sagt, innen 2026 er ikke pannelugg lenger statisk: den danser, den lever, den rammer inn med mykhet. Den «stykkelige panneluggen» forvandler den såkalte tradisjonelle panneluggen til et livlig motetilbehør som utstråler selvtillit og letthet.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Som forfatter utforsker jeg skjønnhet, mote og psykologi med følsomhet og nysgjerrighet. Jeg liker å forstå følelsene vi opplever og gi en stemme til de som hjelper oss å bedre forstå oss selv. I artiklene mine streber jeg etter å bygge bro mellom vitenskapelig kunnskap og våre hverdagserfaringer.
Article précédent
Slutt på klipp: dette hårtilbehøret vil revolusjonere frisyrene dine i 2026

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Slutt på klipp: dette hårtilbehøret vil revolusjonere frisyrene dine i 2026

Glem klospennen og dens Y2K-vibber (retro 2000-tallsestetikk). 2026 markerer tilbakekomsten av et mer elegant tilbehør, skånsomt mot håret...

Hun klipper håret sitt med et konstruksjonsverktøy: resultatet er vanvittig!

På grunn av mangel på tid, penger eller selvtillit, frisker stadig flere kvinner opp hårklippene sine hjemme og...

«2-i-1 koreansk bob»: denne trendy hårklippen vil smigre alle ansiktsformer i 2026

Glem strenge, stive bob-frisyrer: i 2026, gi plass til den koreanske 2-i-1-boben, en hybridklipp inspirert av K-beauty som...

Ifølge en frisør beviser disse fire tegnene at hårklippen din ikke passer deg.

Du forlater salongen med plettfritt hår, og likevel, noen timer senere, ser det ut som speilet spiller deg...

Ut i snøen: du vil elske dette anti-frizz-tipset

Ett skritt utenfor, noen snøflak virvler i brisen, og plutselig ser det ut til at håret ditt har...

Det superenkle frisyretrikset som gir deg et elegant utseende på 2 minutter

En sommerfuglklipp og to minutter er alt som skal til for å forvandle rotete hår til en elegant,...

© 2025 The Body Optimist