I Paris bringer denne skuespillerinnen tilbake den elegante sideskill.

Skjønnhetstrender utvikler seg jevnlig, og noen frisyrer som anses som «utdaterte» ender ofte opp med å gjøre comeback. Dette er tilfellet med sideskillen, som ser ut til å oppleve en gjenoppblomstring i popularitet. Under moteuken i Paris vakte den franske skuespillerinnen Léa Seydoux oppmerksomhet med denne frisyren, noe som gjenopplivet interessen for denne hårklippen.

En bemerkelsesverdig opptreden på moteuken i Paris

Léa Seydoux deltok på Louis Vuittons motevisning som ble holdt på Cour Carrée i Louvre i Paris. Arrangementet, som var skapt av kunstnerisk leder Nicolas Ghesquière, samlet en rekke personligheter fra mote- og filmverdenen. For anledningen valgte den franske skuespillerinnen en elegant frisyre med myke bølger og en sideskill. Dette enkle, men sofistikerte utseendet fanget raskt oppmerksomheten til moteobservatører og skjønnhetsentusiaster.

En frisyre inspirert av klassisk eleganse

Sideskillen har lenge vært assosiert med Hollywood-estetikk. På 1940- og 50-tallet tok mange skuespillerinner i bruk denne stilen for å ramme inn ansiktene sine og legge til bevegelse i frisyrene sine. Denne typen frisyre skaper ofte en litt asymmetrisk lugg, noe som gir en sofistikert effekt uten å kreve kompleks styling. I Léa Seydouxs tilfelle ble frisyren kombinert med naturlige bølger, noe som forsterket et elegant og romantisk utseende.

Tilbakekomsten av en trend fra 2000-tallet

Sideskillen var også en definerende hårtrend på 2000-tallet og begynnelsen av 2010-tallet, og ble bredt tatt i bruk på den røde løperen og i hverdagen. De siste årene har hårtrendene favorisert midtskillen, som anses som mer moderne og minimalistisk. Noen stylister og frisører ser imidlertid nå en gradvis tilbakekomst av sideskillen, spesielt på moteshow og arrangementer.

Et enkelt triks for å gi håret ditt volum

Utover den estetiske appellen, gir en sideskill også en praktisk fordel: den kan gi håret volum. Frisører forklarer at «å flytte skillen bort fra den naturlige hårfestet skaper en følelse av dimensjon ved røttene.» Dette gjør at håret ser tykkere ut og gir frisyren bevegelse. Denne teknikken brukes ofte for å gi volum til fint hår eller for å strukturere en frisyre uten å bruke for mange stylingprodukter.

Ved å vise seg frem med sideskill under moteuken i Paris, brakte Léa Seydoux en klassisk frisyre tilbake i rampelyset, en stil som godt kan være i ferd med å gjøre comeback blant dagens trender. Denne frisyren er lett å oppnå og flatterende, og beviser at en enkel hårdetalj noen ganger kan forvandle et helt utseende.