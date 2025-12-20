Stranger Things-frisyrene er ikke lenger en hemmelighet: skaperen deres avslører endelig alt.

Mens «Stranger Things» forbereder seg på å avslutte sitt siste kapittel, er fansen for opptatt med å følge historien om Upside Down til å fokusere på karakterenes frisyrer. Mange roser imidlertid skuespillernes frisyrer. Og selvfølgelig legemliggjør Steve Harrington 80-tallsestetikken perfekt, med sin fønede klipp og noen rufsete lokker.

Utrolige hårtransformasjoner

Hvis du er en ihuga «Stranger Things»-fan, er du sannsynligvis kjent med alle karakterenes profiler, Demogorgonenes svakheter, Elevens favorittmat og reglene i «Dungeons & Dragons». Men har du lagt merke til karakterenes utrolige frisyrer, urovekkende realistiske? Langt fra å være bare detaljer, definerer frisyrene til Wheeler-familien, Byer-familien og den uforbederlige Steve serien og forankrer den solid i sin tid.

Historien finner sted på 80-tallet, tiden med Walkman-telefoner, jeans med høy midje og fargerike klær. Naturligvis var det viktig med konsistens fra topp til tå. Så frisør Sarah Hindsgaul lånte ut sin ekspertise til skuespillerne for en forvandling som føltes som et sprang tilbake i tid.

Du grøss sikkert av Wills visuelt forstyrrende skålklipp , og kanskje til og med av Billys gylne mullet. Du ville sannsynligvis også ta noen klipp av Millie Bobby Browns bølgete, frynsete bob under tiden hennes i California. Likevel er disse klippene kunstverk, et resultat av utallige timer med arbeid. Tynne ruller og rikelig med hårspray er essensielt backstage. Faktisk deler hårstylisten selv eksklusive glimt bak kulissene med sine millioner av følgere.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Sarah Hindsgaul | Hårdesigner (@sarahhindsgaul)

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Sarah Hindsgaul | Hårdesigner (@sarahhindsgaul)

250 permanenter gjort på settet

De ikoniske frisyrene fra 80-tallet, omhyggelig gjenskapt i serien, er langt fra universelt elsket. De vekker vonde minner for noen, symboler på nostalgi for andre, og fremkaller blandede reaksjoner. Internettbrukere har ikke nølt med å sammenligne Eddies hårklipp med en mopp eller Billys med rottehaler. Selvfølgelig kan du gjøre hva du vil med ditt eget hår.

Den virkelige bragden ligger i hvor bra hver frisyre holder og hvor holdbar den er, spesielt i kampens hete. For å oppnå det bølgete utseendet som var så typisk for tiåret, henga frisøren seg til en gammel praksis som en gang ble ansett som forbeholdt eldre i eksklusive nabolag: permanent. Hun utførte ikke færre enn 250 av dem i løpet av fotograferingen. Dette forklarer hvorfor disse løse krøllene holder seg til tross for intense kamper med demogorgoner og den merkbare fuktigheten i Upside Down.

Men også parykker som skaper den perfekte illusjonen

Den offisielle hårstylisten til Stranger Things, ansvarlig for det ekspertutformede, rufsete utseendet og hårklippene som er mer realistiske enn originalene, tok seg også noen friheter. I den nyeste sesongen, som du spent venter på, har Nancy en parykk, mykere og løsere enn før. Millie Bobby Brown, som spiller Eleven, seriens stjerne, er heller ikke fremmed for parykker. Selv om hun gikk med på å barbere hodet i den første sesongen, velger hun utrolig realistiske parykker i de påfølgende sesongene.

Eddie, som er en rocker i hjertet, har også falskt hår som gjenspeiler stilen hans: heftig, uregjerlig og provoserende. Og det er nettopp poenget. Frisyrene utvikler seg i takt med karakterene sine for å understreke budskapet ytterligere.

Til tross for alle disse silkemyke avsløringene, opprettholder frisøren spenningen rundt produktene som brukes, men de er absolutt mer sofistikerte enn «Farrah Fawcette»-sprayen som ble nevnt av den kjære Steve Harrington.