Denne rødbaserte hårfargen er i ferd med å bli trenden for øyeblikket.

Hårfargen «svart rubin» fremstår som en av sesongens store røde trender, i en dyp, mørk og ultraglansende versjon.

Hva er «svart rubin»?

Ruby Noir er en dyp, svært mettet rødfarge blandet med en brun eller svart base, noe som resulterer i et nesten svart rubinrødt utseende avhengig av lyset. Den ligger et sted mellom rubinrød, vinrød og svart kirsebær, med kirsebær- eller burgunderfarger som er mest synlige i sollys eller under kunstig belysning. Denne fargen finnes allerede i hårfarge i bokser, for eksempel i Keratin Color-serien under navnet «1.8 Ruby Noir», designet som en kongelig, intens og blank rødfarge. Den er spesielt populær for høst og vinter, når dype, varme toner er i forgrunnen på hårmoodboards.

Hvorfor er denne fargen så populær nå?

Fargeeksperter nevner dyprøde farger som rubin eller svart kirsebær som nøkkelfargene for rødt hår akkurat nå, ettersom de forblir dristige uten å være for prangende. Svart rubin gir dybde, glans og en luksuriøs effekt, samtidig som den forblir brukbar hver dag, spesielt på en brun base.

Denne fargen er også tiltalende fordi den spesielt kler medium til mørke hudtoner og de med nøytrale til kalde undertoner, og gir fylde og dimensjon uten å være hard. På teksturert hår forsterker rubinrøde striper krølledefinisjon og glans, noe som bidrar til populariteten på sosiale medier.

Hvem passer den best (og hvordan bør den brukes)?

Rubinsvart fungerer veldig bra på lyse til mørkebrune baser, hvor den legger seg som et dypt rubinrødt slør, med enklere vedlikehold enn på veldig lyst hår. På blondt hår vil forpigmentering ofte være nødvendig, eller du må akseptere et veldig intenst, nesten "vampyrrødt" resultat.

For et trendy utseende anbefaler flere fagfolk:

enten en fullfarget ultraglanset svart rubin

Dette kan være en rubinrød balayage på en brun eller svart base, for en røykfylt effekt og et mykere utseende ved røttene.

Vedlikehold innebærer bruk av sjampo for farget hår, repigmenteringsbehandlinger som kirsebærrød/kirsebærsvart for å gi næring til stripene, og streng varmebeskyttelse for å opprettholde glansen.

Dyp, mystisk og intenst lysende, svart rubin fremstår som den mest ettertraktede rødfargen denne sesongen. Denne hårfargen er en perfekt blanding av klassisk eleganse og moderne dristighet, og oppfyller alle krav: enkel å bruke hver dag, flatterende på et bredt spekter av hudtoner og perfekt trendy. Enten du velger en fyldig hårfarge eller subtile striper, lover svart rubin en elegant og sofistikert effekt, forutsatt at du tar godt vare på den. Én ting er sikkert: denne vinteren handler trenden om rubinfargede striper.