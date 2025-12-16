Search here...

Denne rødbaserte hårfargen er i ferd med å bli trenden for øyeblikket.

Frisørsalong
Léa Michel
Freepik

Hårfargen «svart rubin» fremstår som en av sesongens store røde trender, i en dyp, mørk og ultraglansende versjon.

Hva er «svart rubin»?

Ruby Noir er en dyp, svært mettet rødfarge blandet med en brun eller svart base, noe som resulterer i et nesten svart rubinrødt utseende avhengig av lyset. Den ligger et sted mellom rubinrød, vinrød og svart kirsebær, med kirsebær- eller burgunderfarger som er mest synlige i sollys eller under kunstig belysning. Denne fargen finnes allerede i hårfarge i bokser, for eksempel i Keratin Color-serien under navnet «1.8 Ruby Noir», designet som en kongelig, intens og blank rødfarge. Den er spesielt populær for høst og vinter, når dype, varme toner er i forgrunnen på hårmoodboards.

@ravenharp Min favoritthobby er håret mitt #hårtok #rødhår #rubyhår #høsthår #overgang #boksfarge #rubynoir #schwarzkopf ♬ original lyd - ❤️🎄 Carla 🎄❤️

Hvorfor er denne fargen så populær nå?

Fargeeksperter nevner dyprøde farger som rubin eller svart kirsebær som nøkkelfargene for rødt hår akkurat nå, ettersom de forblir dristige uten å være for prangende. Svart rubin gir dybde, glans og en luksuriøs effekt, samtidig som den forblir brukbar hver dag, spesielt på en brun base.

Denne fargen er også tiltalende fordi den spesielt kler medium til mørke hudtoner og de med nøytrale til kalde undertoner, og gir fylde og dimensjon uten å være hard. På teksturert hår forsterker rubinrøde striper krølledefinisjon og glans, noe som bidrar til populariteten på sosiale medier.

Hvem passer den best (og hvordan bør den brukes)?

Rubinsvart fungerer veldig bra på lyse til mørkebrune baser, hvor den legger seg som et dypt rubinrødt slør, med enklere vedlikehold enn på veldig lyst hår. På blondt hår vil forpigmentering ofte være nødvendig, eller du må akseptere et veldig intenst, nesten "vampyrrødt" resultat.

For et trendy utseende anbefaler flere fagfolk:

  • enten en fullfarget ultraglanset svart rubin
  • Dette kan være en rubinrød balayage på en brun eller svart base, for en røykfylt effekt og et mykere utseende ved røttene.

Vedlikehold innebærer bruk av sjampo for farget hår, repigmenteringsbehandlinger som kirsebærrød/kirsebærsvart for å gi næring til stripene, og streng varmebeskyttelse for å opprettholde glansen.

Dyp, mystisk og intenst lysende, svart rubin fremstår som den mest ettertraktede rødfargen denne sesongen. Denne hårfargen er en perfekt blanding av klassisk eleganse og moderne dristighet, og oppfyller alle krav: enkel å bruke hver dag, flatterende på et bredt spekter av hudtoner og perfekt trendy. Enten du velger en fyldig hårfarge eller subtile striper, lover svart rubin en elegant og sofistikert effekt, forutsatt at du tar godt vare på den. Én ting er sikkert: denne vinteren handler trenden om rubinfargede striper.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
Å la håret ligge under frakken: Olsen-tvillingenes trend som skaper oppstyr

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Å la håret ligge under frakken: Olsen-tvillingenes trend som skaper oppstyr

Putter du håret i frakkekragen for et nonchalant utseende? Det er spørsmålet som svirrer på TikTok med emneknaggen...

Denne ikoniske frisyren, som var populær på 1990-tallet, gjør et uventet comeback.

Pixie-klippen, denne dristige korte hårklippen som ble populær på 1990-tallet av ikoner som Kate Moss, Winona Ryder og...

Her er den perfekte nyansen av striper for å fremheve det grå håret ditt

Enten du akkurat har begynt å se noen sølvhårstrå dukke opp, eller det grå håret ditt allerede er...

Slik holder du halsen fin og varm … uten å ødelegge frisyren din

For å holde kulden ute under jakken, er en halsvarmer et viktig tilbehør. Frisyren din har imidlertid ikke...

Halo Hair: den nye hårfargen lansert av Rosalía som allerede skaper oppstyr blant frisører

En blond glorie etset inn i brunt hår: det er den nyeste hårtrenden. Denne uvanlige fargen, som gir...

Hemmeligheten bak å aldri komme hjem med rufsete hår etter en sykkeltur igjen

Hjelmer, et viktig tilbehør for motorsykkelturer, kan være ganske harde for håret ditt. Når du ankommer, ender du...

© 2025 The Body Optimist