For tørt og matt hår kan et hjemmemiddel gjøre hele forskjellen.

Tips og triks
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Magnific

Hår uten glans, ru lengder, sprø tupper ... tørrhet er et vanlig problem, forverret av daglige påvirkninger: varme fra stylingverktøy, hardt vann, soleksponering eller gjentatt farging. Før man tyr til dyre behandlinger, kan et enkelt og veldokumentert hjemmemiddel gi reell forbedring: en kokosoljemaske. En tilgjengelig løsning som utnytter fordelene til en ingrediens som allerede finnes på mange kjøkken.

Hvorfor håret blir tørt og matt

Hårfiberen er beskyttet av et ytre lag som naturlig produserer oljer, som er ansvarlige for hårets glans og smidighet. Når dette laget svekkes – på grunn av varme, kjemiske behandlinger eller et tørt miljø – mister håret fuktigheten sin. Det virker da matt å ta på og se på, og blir mer utsatt for brudd og flisete tupper.

Kokosolje, en naturlig alliert

Blant hjemmelagde løsninger skiller kokosolje seg ut for sine spesielt effektive egenskaper. Rik på fettsyrer, spesielt laurinsyre, samt vitamin E, har den evnen til å trenge dypt inn i hårfibrene, mens mange behandlinger bare virker på overflaten. Ved å begrense proteintap, hovedårsaken til tørrhet og brudd, bidrar den til å gjenopprette smidighet og glans i skadede lengder.

Slik påfører du masken

Påføringen er enkel. Smelt bare to spiseskjeer kokosolje, og fordel det deretter hårstrå for hårstrå i tørt eller lett fuktig hår, fra midten av håret til tuppene. La det virke i tjue til tretti minutter – eller til og med over natten for en mer intensiv behandling – før du skyller med lunkent vann og avslutter med skylling med kaldt vann for å forsegle fuktigheten.

Dette hjemmelagde middelet er økonomisk og naturlig, og kan forvandle utseendet til tørt hår. Merk imidlertid at kokosolje er mindre egnet for allerede fett hår: det anbefales å starte med en liten mengde for å observere hårets reaksjon.

Anaëlle G.
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
