Denne rosa milkshake-stil manikyren ser ut til å bli sommerens trend.

Tips og triks
Fabienne Ba.
@meraki_nails_cardiff / Instagram

En ny manikyr, et sted mellom myk og livlig, finner veien til hendene i sommeren 2026. Den kalles «jordbærmilkshake-negler» og fengsler med sin kremete, lysende rosa farge, inspirert av den berømte jordbærmilkshaken. Denne minimalistiske trenden prioriterer enkelhet fremfor dramatiske effekter.

Manikyren som fremhever delikatesse

Etter flere sesonger dominert av sofistikert neglekunst , er det tid for en mer minimalistisk stil. «Jordbærmilkshake-negler» kjennetegnes av en nyanse midt mellom pastellrosa og melkehvit, for et søtt og delikat resultat. Målet? Negler med et friskt, strålende og elegant utseende. En estetikk som perfekt matcher den lette sommerfølelsen.

En farge som smigrer alle hudtoner

En av styrkene til denne fargen er dens allsidighet. På lys hud gir den et snev av friskhet. På solbrun hud skaper den en vakker, lysende kontrast. Og på mørkere hudtoner avslører den sin fulle glød takket være den delikate, kremete finishen. Kort sagt, denne fargen kan tilpasses humøret ditt, uansett hudfarge.

Hemmeligheten? En ultrablank finish

Det som utgjør hele forskjellen er ikke bare fargen, men også finishen. «Jordbærmilkshake-negler» har en kremet, litt ugjennomsiktig finish, forbedret med et blankt topplakk som fremkaller det glatte, overdådige utseendet til en ekte milkshake. To tynne lag med neglelakk er vanligvis nok for å oppnå denne effekten, forutsatt at neglene er nøye forberedt ved å file og fukte dem på forhånd.

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En trend som følger minimalismens tilbakekomst

Denne manikyren er en del av en bredere trend som favoriserer myke, tidløse farger. Smørgul, pastelllilla, nude-rosa ... sommerpaletter hyller lysende, brukervennlige nyanser, både innen mote og skjønnhet. Ikke overraskende har sosiale medier spilt en stor rolle i å popularisere denne trenden, som har blitt en av de mest delte manikyrene for øyeblikket.

En trend, aldri en forpliktelse

Hvis du liker denne manikyren, kan du gjerne ta den til deg ... eller ikke. Det er på ingen måte obligatorisk å lakkere neglene, verken om sommeren eller andre tider på året. Uansett kjønn, vaner eller lengden på neglene dine, trenger du ikke å føye deg etter noe press for å vise frem angivelig «perfekte» hender eller føtter. En manikyr er et estetisk valg, ikke en nødvendighet. Hendene og føttene dine trenger ikke å forvandles for å være vakre: bare gjør det som gjør deg glad.

Avslutningsvis, med sin delikate melkerosa og blanke finish, skiller «jordbærmilkshake»-manikyren seg ut som en av sommerens søteste trender. Lett å bruke og avgjort minimalistisk, vil den appellere til de som elsker diskrete antrekk. Det er opp til deg om du omfavner den ... eller ignorerer den. Tross alt er den beste trenden den som får deg til å føle deg bra, med eller uten neglelakk.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
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