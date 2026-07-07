Dette trikset med bandasje gjør det enkelt å lage en fransk manikyr hjemme.

Du trenger ikke å dra til en salong for å få den mest tidløse manikyren i historien: den alltid populære franske manikyren. Mens vi i yngre år var avhengige av skolemateriell for å lage denne stilen med maljer, bruker vi i dag nødsettene våre. Plaster blir til sjablonger, som lover en feilfri påføring.

En bandasje for en perfekt utført fransk manikyr

For å oppnå en overbevisende fransk manikyr hjemme, har vi prøvd alt. I løpet av skoleårene var vi til og med stolte av neglene våre lakkert med korrekturlakk. Men i dag ønsker vi oss mer pålitelige teknikker enn frihåndsmaling og linjer tegnet med svarte tusjer eller permanente tusjer. Det er ikke fordi vi ikke har prøvd å finne veiledninger på nettet. Etter årevis med nytteløst søking, testing av teknikker med beautyblendere, tannpirkere og ekstra fine børster verdig en profesjonell negleteknikers sett, ser det ut til at det endelig finnes en pålitelig metode.

Denne gangen vil den franske manikyren vår virkelig ligne på basismodellen og ikke lenger de rotete linjene til en femåring. For vi kjenner alle følelsen: å holde pusten i noen sekunder for å unngå å gå over linjene, stikke tungen ut for å konsentrere seg og strebe etter ekstra presisjon. Med dette tipset fra @rosenambasa, en av de kunstnerne som lager kunsten sin på keratinlerret, er ikke lenger den franske manikyren en tålmodighetsprøve.

Selv om hun vanligvis foretrekker mer profesjonelle verktøy, holder hun seg her til et tilbehør som de fleste av oss har et sted i en skuff: en rund bandasje, akkurat på størrelse med neglen hennes. I tillegg til å dekke sår, fungerer denne teipen som en rettesnor for en perfekt linje.

En rask manikyr med det aller minste

Det er ikke nødvendig å investere i dyrt utstyr eller ta et lynkurs for å lage fransk manikyr hjemme. Ved å plassere bandasjen på nivå med den hvite delen av neglen, kan du lage noen penselstrøk med fullstendig ro i sjelen, uten frykt for å gå over strekene eller måtte starte helt på nytt.

I videoen sin tar innholdsskaperen ingen forholdsregler og går over bandasjen. Men når hun fjerner den, er det ingen skjemmende spor av ren neglelakk igjen. Hun har en fransk manikyr som er identisk med en som gjøres i en salong. Prosessen tar bare noen få minutter. Og i tillegg kan du tilpasse denne franske manikyren slik du vil, avhengig av humøret ditt eller nåværende trender.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av rose | norwich negletekniker og innholdsskaper (@rosenambasa)

En fransk manikyr for alle fingre og alle stiler

I denne demonstrasjonsvideoen nøyer ikke innholdsskaperen seg med en pen hvit stripe og en litt blank top coat. Hun personliggjør denne franske manikyren for et unikt utseende som kan konkurrere med Pinterest-inspirasjon. Hun former små blå polkadotter med en prikk for et umiddelbart preg av friskhet. Du kan imitere henne eller ta deg noen friheter ved å legge til rhinstener, bytte ut den tradisjonelle hvite fargen med en mer trendy nyanse som kjernemelk, eller lage blomster ved å duppe tuppen av en bomullspinne på neglen.

For de dagene du bare vil ha det gøy uten å komplisere ting, gjør teksturer alt arbeidet: glitter på den frie kanten, en fløyelseffekt eller en matt topplakk over en blank base. Det utgjør hele forskjellen, uten å endre teknikken. Og så er det detaljene som får et smil til å skje: minihjerter, mikrostjerner, små uregelmessige prikker som konfetti ... Ingenting ultraperfekt, og det er nettopp det som gjør resultatet mer levende. Du kan til og med blande stiler fra en finger til en annen, som en liten personlig samling i stedet for en ensartet manikyr.

Til syvende og sist er dette bandasjetrikset bare et utgangspunkt. Den virkelige bonusen er å innse at en vellykket fransk manikyr ikke trenger å være streng eller upåklagelig for å være vakker. Den kan være enkel, morsom, litt ujevn til tider og helt selvsikker.