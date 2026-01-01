Search here...

Sprukne lepper i vinter? Denne raske metoden kan gjøre underverker.

Tips og triks
Léa Michel
Freepik

Vinteren kommer med sin rekke ubehageligheter: bitende kulde, tørr vind og innendørs varme som tørker ut alt. Sprukne lepper er blant dem, noe som forårsaker den ubehagelige følelsen av stramhet og sprekker. Heldigvis lar en rask rutine, godkjent av eksperter, deg reparere dem raskt og varig.

Årsaker til vinteren og hvorfor den blir verre

Ekstrem kulde, kombinert med lav luftfuktighet og sentralvarme, fratar leppene deres naturlige fuktighetsbarriere. I motsetning til resten av ansiktet mangler de talgkjertler, noe som gjør dem sårbare. Resultatet: tørrhet, irritasjon og noen ganger infeksjon hvis de ripes eller slikkes. Den gode nyheten? Enkle tips kan bryte den onde sirkelen på bare noen få dager.

Ekspress 3-trinnsmetoden for fyldige lepper

Bruk denne rutinen om kvelden for en «mirakeleffekt over natten»:

  • Eksfolier forsiktig: Bruk en mild kjemisk eksfoliering (melkesyre eller mild AHA) i stedet for en slipende mekanisk skrubb. Dette fjerner død hud uten irritasjon.
  • Dypfuktighet: Påfør en leppemaske eller et rikelig lag med ren vaselin (100 % vaselin), beriket med hyaluronsyre og ceramider. Disse ingrediensene gjenoppretter hudbarrieren: hyaluronsyre tiltrekker seg fuktighet, og ceramider forsegler den.
  • Beskytt hele dagen: Påfør en leppepomade med solfaktor på nytt, selv om vinteren, for å blokkere UV-stråler og vind.

Denne velprøvde sekvensen forvandler pergamentlignende lepper til smidige lepper neste morgen.

Feil som absolutt bør unngås

Mange vaner forverrer problemet:

  • Overdreven bruk av leppepomade: For mye påføring skaper en avhengighet, og hindrer leppene i å produsere sin naturlige fuktighet. Begrens til 4–5 påføringer per dag.
  • Slikking eller biting: Spytt tørker enda mer fordi det fordamper og fører bort vannet fra leppene.
  • Glem innendørs: Drikk rikelig med vann og bruk en luftfukter for å fukte luften, spesielt om natten.
  • Inkluder også leppene i din hudpleierutine morgen og kveld for kontinuerlig beskyttelse.

Sunne lepper, et selvsikkert smil

Utover umiddelbar komfort, opprettholder disse forebyggende tiltakene elastisitet og forhindrer fine linjer rundt munnen. Fukt leppene dine innenfra (vann, mat rik på omega-3-fettsyrer) og velg rene produkter uten irriterende dufter. På bare noen få dager vil leppene dine få tilbake volum og glød, klare til å møte vinteren uten problemer.

Denne tilnærmingen beviser at målrettede tiltak er alt som skal til for å motvirke sesongmessige angrep – og skinne uanstrengt.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
De ødelegger huden din uten forvarsel: dette er de intetanende fellene du bør unngå

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

De ødelegger huden din uten forvarsel: dette er de intetanende fellene du bør unngå

Vi investerer i kremer, serum og sofistikerte rutiner, men til tross for alt dette føles huden stram, matt...

Ingen sminke i julen: hemmeligheten bak å føle seg fantastisk

Julen er her, og med den kommer et spørsmål som kanskje streifer hodet ditt foran speilet: er sminke...

Rød nese om vinteren: slik tar du vare på den på en skånsom måte (og uten å føle deg selvbevisst)

Når du utsettes for kulde, blir nesen din knallrød, noe som gir inntrykk av overdreven rødme eller en...

Hudproblemer: denne overraskende koblingen med angst og depresjon

Akne, eksem og psoriasis rammer nesten 2 milliarder mennesker over hele verden og forårsaker ofte dyp ubehag. Disse...

Leger advarer mot disse kosmetiske prosedyrene; resultatene er sjokkerende.

Flere og flere mennesker tyr til hudfyllstoffer for å omforme ansiktet sitt og fjerne aldringstegn. Bak løftet om...

Denne feilen i dusjen kan skade huden din

Å ta en varm dusj kan virke betryggende, men det er også en vane som kan ha skadelige...

© 2025 The Body Optimist