Sprukne lepper i vinter? Denne raske metoden kan gjøre underverker.

Vinteren kommer med sin rekke ubehageligheter: bitende kulde, tørr vind og innendørs varme som tørker ut alt. Sprukne lepper er blant dem, noe som forårsaker den ubehagelige følelsen av stramhet og sprekker. Heldigvis lar en rask rutine, godkjent av eksperter, deg reparere dem raskt og varig.

Årsaker til vinteren og hvorfor den blir verre

Ekstrem kulde, kombinert med lav luftfuktighet og sentralvarme, fratar leppene deres naturlige fuktighetsbarriere. I motsetning til resten av ansiktet mangler de talgkjertler, noe som gjør dem sårbare. Resultatet: tørrhet, irritasjon og noen ganger infeksjon hvis de ripes eller slikkes. Den gode nyheten? Enkle tips kan bryte den onde sirkelen på bare noen få dager.

Ekspress 3-trinnsmetoden for fyldige lepper

Bruk denne rutinen om kvelden for en «mirakeleffekt over natten»:

Eksfolier forsiktig: Bruk en mild kjemisk eksfoliering (melkesyre eller mild AHA) i stedet for en slipende mekanisk skrubb. Dette fjerner død hud uten irritasjon.

Dypfuktighet: Påfør en leppemaske eller et rikelig lag med ren vaselin (100 % vaselin), beriket med hyaluronsyre og ceramider. Disse ingrediensene gjenoppretter hudbarrieren: hyaluronsyre tiltrekker seg fuktighet, og ceramider forsegler den.

Beskytt hele dagen: Påfør en leppepomade med solfaktor på nytt, selv om vinteren, for å blokkere UV-stråler og vind.

Denne velprøvde sekvensen forvandler pergamentlignende lepper til smidige lepper neste morgen.

Feil som absolutt bør unngås

Mange vaner forverrer problemet:

Overdreven bruk av leppepomade: For mye påføring skaper en avhengighet, og hindrer leppene i å produsere sin naturlige fuktighet. Begrens til 4–5 påføringer per dag.

Slikking eller biting: Spytt tørker enda mer fordi det fordamper og fører bort vannet fra leppene.

Glem innendørs: Drikk rikelig med vann og bruk en luftfukter for å fukte luften, spesielt om natten.

Inkluder også leppene i din hudpleierutine morgen og kveld for kontinuerlig beskyttelse.

Sunne lepper, et selvsikkert smil

Utover umiddelbar komfort, opprettholder disse forebyggende tiltakene elastisitet og forhindrer fine linjer rundt munnen. Fukt leppene dine innenfra (vann, mat rik på omega-3-fettsyrer) og velg rene produkter uten irriterende dufter. På bare noen få dager vil leppene dine få tilbake volum og glød, klare til å møte vinteren uten problemer.

Denne tilnærmingen beviser at målrettede tiltak er alt som skal til for å motvirke sesongmessige angrep – og skinne uanstrengt.