Slutt på at lipglossen smitter av under måltidene: trikset du trenger å vite

Det er et fryktet øyeblikk. Å spise med lipgloss er en delikat operasjon. Noen ganger må du utføre litt ansiktsgymnastikk eller lage noen grimaser for å få mest mulig ut av morgensminken din og unngå å ødelegge den. For å sikre at klissete lipgloss tåler testen av måltider og holder seg på plass til tross for solide biter, har en innholdsskaper oppdaget en spesiell teknikk.

En teknikk som redder oss fra latterliggjøring

Lipgloss hadde forsvunnet fra sminkepungene våre til fordel for nude lipliner og lett farget balsam. Men nylig har den gjort comeback, og pryder leppene våre med sine skimrende noter og isete toner. Selv om lipgloss, med sin silkemyke, smeltende tekstur, gir den ettertraktede glødende effekten i sminke, har den også sine ulemper.

Glansen fester seg til alt, og ved slutten av måltidet er det mer på gaffelen enn på munnen. Alt klamrer seg til denne klissete substansen, og ved slutten av festen blir til og med smulene til pynt i seg selv, spiselige rhinstener. Og det er enda verre med raske måltider som hamburgere, som krever en skikkelig vridning av kjeven.

Kort sagt, det er nesten umulig å spise med lipgloss. Men det er ikke snakk om å sulte seg bare for å bevare sminken som gjorde at du ble sen i morges. Innholdsskaperen @hashandlyss, som har en glassaktig lipgloss så tykk at du nesten kan se speilbildet ditt i den, har funnet en subtil teknikk for å løse dette problemet. Og det hele handler om munnbevegelser. Leppene hennes kommer ikke i direkte kontakt med maten. Hun holder maten mellom tennene og tungen, og tygger deretter på ristet brød som normalt. Resultatet: null overføring.

Å spise med lipgloss på, en opplevelse som får et smil frem

Å spise med lipgloss er temaet for utallige memer og morsomme videoer på nettet. På sosiale medier filmer skjønnhetsavhengige seg selv med kyllingvinger eller panini under haken for å demonstrere teknikken sin og dele sin tilsynelatende medfødte gest. De finner smarte avledningsmanøvrer for å unngå å overanstrenge leppene sine. For å drikke bruker de sugerør for å forhindre at den sirupsaktige lipglossen smitter over. Det er praktisk talt en ferdighet som er verdt å legge til på CV-en din.

Når vi spiser med lipgloss, pleier vi å være ekstra forsiktige og tenke mer på hvordan leppene våre ser ut etterpå enn på selve smaken. Likevel spør internettbrukere i kommentarfeltet: «I verste fall kan vi bare påføre det på nytt, ikke sant?» Men de som er mest bekymret vet bedre: det handler ikke om å klaske på et lag med gloss slik du ville gjort med leppepomade. Du må omdefinere konturene med en blyant, blande produktet med en presis børste og leke med skygger. Det er en kunstform. Derfor denne idiotsikre, om enn noe ukonvensjonelle, strategien for å forlenge det feilfrie utseendet til sminken din.

Disse andre skjønnhetshemmelighetene for en langvarig lipgloss

Klebrig, utsølt og fingeravtrykkssikker lipgloss er ikke uunngåelig. Selv om det finnes stadig flere «optimale» formler med et løfte om at «ingen utsøl» skal gli, trykt i fet skrift på emballasjen, er det ikke uvanlig å miste litt glans. Selv om det er ganske enkelt å matte og fikse en klassisk leppestift med litt løst pudder, er det litt mer komplisert med lipgloss. Lipgloss er imidlertid ikke uforenlig med mat. Du trenger bare å slutte å bruke den som om du poserer for en reklame og begynne å bruke den som en proff.

Hvis du vil spise fritt uten å bekymre deg for at lipglossen din skal motstå tennene, kan du styrke den på forhånd og gjøre den «vanntett». På TikTok bruker skjønnhetsavhengige primer før de påfører glossen, mens andre bruker en børste i stedet for den tradisjonelle applikatoren for bedre produktfordeling.

Det er skremmende å spise med lipgloss på. Vi er alltid redde for å ødelegge sminken vår, og selv om lipglossen noen ganger er smaksatt, er det aldri behagelig å svelge den. Med denne velutviklede teknikken er det ikke annet enn et dårlig minne.