Si farvel til den solbrune hudfargen, denne nye sminketrenden skaper furore

Den nye sminkebølgen «Cold Girl» feier over sosiale medier og erstatter varme hudtoner med kalde, rosenrøde og frostede toner som fremkaller en «nettopp-kommet-ut-av-kulden»-effekt. Denne vinterestetikken, som ble populær blant den amerikanske modellen og gründeren Hailey Bieber, den amerikanske sangeren Sabrina Carpenter og den amerikanske skuespillerinnen som ble hertuginne av Sussex Meghan Markle, er avhengig av rosenrøde kinn, blåbærlepper og øyenskygger med blålige undertoner for en naturlig og elegant glød.

Å forstå undertonene for å ta på seg stilen

For å oppnå «Cold Girl»-looken, må du først identifisere undertonene dine: blå/lilla årer indikerer en kald hudtone, grønn en varm en. Kalde toner (iskolde rosa, lilla, bær) flatterer naturlig lys hud, mens varme hudtoner foretrekker kjøligere varianter som bringebær i stedet for korall.

Lys hudtone: myke mauvefarger og pudderrosa for subtil dybde.

Såkalte medium hudtoner: dype bær og plommer for en slående kontrast.

Mørkere hudtone: rike burgunder- og vinfarger for en luksuriøs, juveltonet finish.

Selvfølgelig finnes det ingen harde regler: alle står fritt til å velge den sminken de liker. Disse retningslinjene er kun forslag. Ved å velge nyanser som komplementerer dine naturlige undertoner, kan du sikre en perfekt harmonisk match med huden din.

Påføringsteknikk for en naturlig effekt

Påfør en kald rouge høyt på kinnbena og nesen for å simulere en vinterrødme, og klapp deretter en bærfarge på midten av leppene og blend for en «bitt» finish. Hold basen tro mot hudtonen din eller litt lysere, og unngå en helt matt finish for å la hudens naturlige tekstur skinne gjennom.

Det essensielle settet «Cold Girl»

Lag settet ditt med en mauve/bær-rouge, en bringebær/burgunderfarge til leppene, kjølige gråfiolette eller taupe-øyenskygger og en rosa/sølv highlighter. Legg til hvitt glitter til øynene og hvit eyeliner for en frostet, dådyraktig øyeeffekt, perfekt for høytiden.

Kort sagt, denne trenden forvandler «Jeg er kald» -looken til et elegant skjønnhetsprodukt, ideelt for vinteren 2025 med sin ristede rouge og kjølige, røykfylte øyne. Den er universelt flatterende, passer til alle hudtoner og gir uanstrengt glød.