«Røde negler-teorien»: myndiggjøring eller stereotypi? Denne TikTok-trenden splitter internettbrukere.

Hvis du har et jobbintervju snart for å forhandle om lønnsøkning eller en romantisk date, spør negleteknikeren din om en vakker Ferrari-rødfarge for å oppfylle drømmene dine. I følge «teorien om røde negler» er denne rødfargen en lykkefarge som kan fengsle alle som ser den. Og det er ikke nødvendig å bruke denne livlige fargen i stort format, på en genser eller strømpebukser.

Hva ligger bak «teorien om røde negler»?

Du kan bli fristet av « Bambi-negle »-trenden og gjenskape den ikoniske Disney-kalvens pels på fingrene. Eller kanskje du gir etter for den uimotståelige sjarmen til «kastanjenegler», som etterligner fargen på hasselnøtter. Hvis du er en stilfanatiker, har du sannsynligvis allerede et Pinterest-tavle som flyter over av maksimalistisk inspirasjon med glitter, sløyfer eller kawaii-ikoner. Likevel, blant alle disse manikyrene, er det ingen som kan konkurrere med den hypnotiske rødfargen.

Rød neglelakk er for skjønnhet det samme som den lille sorte kjolen er for mote: en sikker ting. Mens de rene jentene på internett sverger til nude toner og minimalistisk neglekunst, forblir tilhengerne av «Red Nails Theory» lojale mot rødt. Og ikke bare hvilken som helst rødfarge: Ferrari-rød, en nyanse som fremkaller luksus, prestisje og glamour. Den samme rødfargen som pryder sålene på Louboutin-hæler er ikke bare en «go-to»-farge. Folk velger den bevisst, vel vitende om dens effekter.

De som tror på «Røde negler-teorien» er overbevist om at rød neglelakk har en magnetisk kraft. Ifølge noen på TikTok er denne fargerike børsten praktisk talt en tryllestav. Selv om denne sesongens trend går mer mot bringebærrød og burgunder, holder tilhengerne av «Røde negler-teorien» seg til sin signaturfarge. En farge med «uendelige muligheter».

Rødt, lykkens farge, ikke sant?

Ønsker du å imponere på en date eller få en forfremmelse? Vil du imponere svigerforeldrene dine eller bare tiltrekke deg oppmerksomhet? Da kan du ta en krukke med rød neglelakk og male neglene dine i denne flatterende fargen. For mange er det å lakkere neglene røde ikke bare et enkelt estetisk valg; det er et ritual for egenkjærlighet, en selvtillitsboost.

På sosiale medier vinner «teorien om røde negler» stadig mer fart. De som har prydet neglene sine med denne livlige, lysende rødfargen bekrefter at fargen har gitt dem komplimenter og anerkjennende blikk. Selv om rødt kanskje er mindre synlig på neglene enn på leppene , fengsler det unektelig verden. Fargen på kjærlighet, men også på fare, den visuelle legemliggjørelsen av lidenskap, men også av helvete, rødt er ladet med mening og symbolikk.

På sosiale medier, grobunnen for «Røde negler-teorien», florerer teoriene. Noen antyder at rødt appellerer til menn fordi det var favorittfargen til 90-tallsidolene deres. Imidlertid hadde disse herrene sannsynligvis øynene andre steder enn på hendene til sine lavtvoksende denimkledde fantasikvinner den gangen. Den mest plausible forklaringen er fortsatt den mest logiske: rødt er en advarselsfarge. Kort sagt, det er et estetisk utsagn.

En teori som ikke er universelt akseptert.

På sosiale medier overbeviser ikke «teorien om røde negler» alle. Selv om røde negler skaper et selvsikkert skritt og legemliggjør «femme fatale» i all sin prakt, gjør de ikke mirakler. De som støtter denne teorien er overbevist om at rød neglelakk er et fantastisk sosialt tilbehør, et vakkert lag for selvtillit. Og de tar ikke helt feil. Fra et psykologisk perspektiv kan rødt endre vår måte å tenke på og vår holdning til andre. Det utstråler positiv energi, fremmer beslutningstaking og øker selvtilliten. Det er sant.

De mer jordnære blant oss mener imidlertid at fordelene med denne lille krukken er tilfeldige, for ikke å si ubetydelige. De mest skeptiske TikTokere testet den selv, og resultatene var ikke særlig avgjørende. Til tross for en prangende, blank rød neglelakk, fikk de ingen bonuser, og sivilstatusen deres endret seg ikke. Skjønnhetsavhengige på sin side anser til og med rødt som «utdatert» og foretrekker mer uttrykksfulle og personlige manikyrer .

«Teorien om røde negler» skaper opphetede debatter på nettet. Enten det er maktens farge eller ikke, er smak og preferanser subjektive. Selv om noen kan føle seg mer mektige med røde negler, bør ikke denne teorien skape et nytt press. Manikyr, enten det er vermilion, midnattsblå eller utsmykket med intrikate detaljer, er fremfor alt et kreativt utløp.