«Umulig å se bort»: en sminketrend fengsler internettbrukere

Sminke
Léa Michel
@aliciarosebreuer / Instagram

Hva om lilla ble stjernefargen i din neste sminke? På Instagram skaper et utseende fullt av mauve-nyanser oppstyr på nettet og har allerede vunnet tusenvis av internettbrukere.

Alicia Breuer pålegger sitt "fiolette blikk"

Det hele startet med en karusell av bilder lagt ut på Instagram av innholdsskaperen Alicia Breuer. På bildene hadde hun på seg en øyesminke i lilla nyanser, som hun akkompagnerte med en utvetydig bildetekst: denne «lilla looken» hadde blitt hennes favorittøyesminke gjennom tidene. Entusiasmen hennes var tydelig smittsom, ettersom innlegget umiddelbart trollbandt følgerne hennes, som var glade for å se henne utforske en så dristig palett.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Alicia Breuer (@aliciarosebreuer)

En mauve-gradient som er like intens som den er lysende

Hemmeligheten bak denne looken? En plommelilla øyenskygge, påført øyelokket og deretter fagmessig blandet rundt hele øyet, inkludert under den nedre vippekanten. Resultatet: en fengslende og sensuell røykfylt effekt som forstørrer øynene og gir dem en magnetisk dybde. For å balansere denne intensiteten forblir resten av sminken lysende og naturlig: en frisk, glødende hudfarge, blanke lepper i en rosenrød nude, definerte bryn og voluminøst, vakkert rufsete brunt hår. Lilla har også fordelen av å lysne alle hudtoner og få øynene til å poppe, spesielt lyse, grønne eller hasselbrune øyne. Nok til å avsette den tradisjonelle svarte røykfylte øyenskyggen.

Internettbrukere er sjarmert

Ikke overraskende utløste utseendet en flom av beundrende reaksjoner. I kommentarfeltet innrømmet mange brukere at det rett og slett var «umulig å se bort», og roste sminken som både dristig og flatterende. Mange lover allerede å gjenskape den, og beviser at en enkel farge kan forvandle et ansikt og gjenopplive en trend.

Med sin «lilla look» skaper Alicia Breuer en av de mest inspirerende sminkelookene for øyeblikket, og bekrefter den store tilbakekomsten av mauve-nyanser i våre skjønnhetssett.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
Comment maquiller les yeux bleus : guide complet

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Disse glitrende tatoveringene som er sett på Zara Larsson kan bli skjønnhetstrend sommeren 2026.

Glitrende sommerfugler flagrer over en solkysset rygg og svermer over toppen. Denne stilige detaljen, som minner om æraen...

«Såpepedikyr»: denne trendy fotpleieteknikken som skaper oppstyr

Etter gelénegler fanger en ny skjønnhetstrend alles oppmerksomhet: såpepedikyr. Denne ultra-skinnye pedikyren stammer fra såpeneglenes verden og fokuserer...

Rød leppestift: hvorfor vitenskapen sier at den gjør deg «mer attraktiv»

Rød leppestift har bestått tidens tann uten å miste sin sjarm, men utover stilen har flere studier undersøkt...

«Gelé-negler»: trenden som gir neglene en frisk vri

Etter «glaserte negler» og «melkenegler» dukker det opp en ny skjønnhetsbesettelse i 2026: «gelénegler». Disse blanke, geléaktige neglene...

Julesminke for kvinner: våre tips for et festlig og glitrende utseende

Julen nærmer seg, og med den ønsket om å se best mulig ut og skinne under de festlige...

10 viktige sminketilbehør for sminkepåføring

Speil, børster, sminkesvamp ... en kvinnes sminkeveske skjuler mye mer enn det man ser med det første. Bak...