«Umulig å se bort»: en sminketrend fengsler internettbrukere

Hva om lilla ble stjernefargen i din neste sminke? På Instagram skaper et utseende fullt av mauve-nyanser oppstyr på nettet og har allerede vunnet tusenvis av internettbrukere.

Alicia Breuer pålegger sitt "fiolette blikk"

Det hele startet med en karusell av bilder lagt ut på Instagram av innholdsskaperen Alicia Breuer. På bildene hadde hun på seg en øyesminke i lilla nyanser, som hun akkompagnerte med en utvetydig bildetekst: denne «lilla looken» hadde blitt hennes favorittøyesminke gjennom tidene. Entusiasmen hennes var tydelig smittsom, ettersom innlegget umiddelbart trollbandt følgerne hennes, som var glade for å se henne utforske en så dristig palett.

En mauve-gradient som er like intens som den er lysende

Hemmeligheten bak denne looken? En plommelilla øyenskygge, påført øyelokket og deretter fagmessig blandet rundt hele øyet, inkludert under den nedre vippekanten. Resultatet: en fengslende og sensuell røykfylt effekt som forstørrer øynene og gir dem en magnetisk dybde. For å balansere denne intensiteten forblir resten av sminken lysende og naturlig: en frisk, glødende hudfarge, blanke lepper i en rosenrød nude, definerte bryn og voluminøst, vakkert rufsete brunt hår. Lilla har også fordelen av å lysne alle hudtoner og få øynene til å poppe, spesielt lyse, grønne eller hasselbrune øyne. Nok til å avsette den tradisjonelle svarte røykfylte øyenskyggen.

Internettbrukere er sjarmert

Ikke overraskende utløste utseendet en flom av beundrende reaksjoner. I kommentarfeltet innrømmet mange brukere at det rett og slett var «umulig å se bort», og roste sminken som både dristig og flatterende. Mange lover allerede å gjenskape den, og beviser at en enkel farge kan forvandle et ansikt og gjenopplive en trend.

Med sin «lilla look» skaper Alicia Breuer en av de mest inspirerende sminkelookene for øyeblikket, og bekrefter den store tilbakekomsten av mauve-nyanser i våre skjønnhetssett.