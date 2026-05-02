«Gelé-negler»: trenden som gir neglene en frisk vri

Fabienne Ba.
Etter «glaserte negler» og «melkenegler» dukker det opp en ny skjønnhetsbesettelse i 2026: «gelénegler». Disse blanke, geléaktige neglene tar over sosiale medier, salonger og manikyr-moodboards. Deres appell? Et friskt, moderne og utrolig stilig utseende.

Hva er egentlig «gelé-negler»?

«Gelénegler», også kalt «gelénegler» eller «koreanske gelénegler», er gjenkjennelige på sin gjennomskinnelige og blanke finish. Ideen: lett fargede negler med en gelélignende effekt som minner om fruktig godteri eller farget gelé.

Resultatet er strålende og delikat, med akkurat passe mengde farge: lyset ser ut til å passere gjennom neglen, noe som gir en frisk, nesten akvatisk effekt. Det er litt som «glass skin»-trenden, men for manikyr.

En trend som oppsto i Sør-Korea

Ikke overraskende kommer denne estetikken rett fra Sør-Korea, en ekte global leder innen innovativ skjønnhet. «Jelly nails», som allerede var populære i asiatiske salonger, begynte å få fotfeste i Europa i 2025 før de eksploderte i popularitet i 2026. De er en del av K-beauty-bevegelsen, som verdsetter naturlig glød, rene finisher og nitidige detaljer. Her er det ingen grunn til å overdrive: alt handler om gjennomsiktighet, glans og subtilitet.

Hvorfor alle blir gale i 2026

Denne manikyren er så populær fordi den oppfyller alle kravene akkurat nå. For det første passer den perfekt til den minimalistiske skjønnhetstrenden. «Jelly nails» gir en elegant effekt og tilbyr et bredt utvalg av stiler: myke pasteller, frisk rosa, livlig fersken, jordbærrød, delikat lavendel eller dristig neon.

En annen fordel: de fremhever alle hender, alle neglelengder og alle hudtoner på en vakker måte. Deres transparens lar stilen puste og gir en naturlig strålende effekt. Som et resultat appellerer de til både de som foretrekker et subtilt utseende og fans av mer sofistikert neglekunst.

De mest ettertraktede variantene

I 2026 vil «jelly nails» være tilgjengelige i mer raffinerte og enda mer attraktive versjoner. Nude jelly og melkebeige nyanser viser seg å være svært populære takket være den elegante og rene finishen. Rosa fargetoner gir hendene en sunn glød, mens oransje eller røde toner gir et solrikt og livlig preg.

For de som setter pris på detaljer, finnes det også versjoner med mikroglitter, perlemorrefleksjoner, mini-strasssteiner eller subtil shimmer innkapslet i det gjennomskinnelige materialet. Til slutt tar «såpenegle»-versjonen, nesten fargeløs, minimalisme enda et skritt videre med en ultraren og blank finish.

Kort sagt, gelénegler representerer en «ny visjon» av skjønnhet: strålende, frisk og diskré. En manikyr som fremhever uten å skjule, og som feirer hender i all sin unike natur. Innen 2026 vil de mest ettertraktede neglene ligne gjennomsiktige godterier ... og sjarmen deres vil være umiddelbar.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
