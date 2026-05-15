Disse glitrende tatoveringene som er sett på Zara Larsson kan bli skjønnhetstrend sommeren 2026.

Glitrende sommerfugler flagrer over en solkysset rygg og svermer over toppen. Denne stilige detaljen, som minner om æraen med vennskapsarmbånd og MP3-spillere, begynner å pryde kropper overalt når sommeren nærmer seg. Sangerinnen Zara Larsson er initiativtakeren til denne nostalgiske estetiske bevegelsen som har som mål å fremheve silhuetter. Disse rhinestone-tatoveringene er nok til å pynte et antrekk i seg selv. Det er på tide å gjenoppdage kunsten å lage midlertidige tatoveringer.

Kroppsmykker gjenopplivet fra 2000-tallet

Rhinestones og andre lommediamanter har lenge vært det mest populære i ansiktet. De brukes i øyekroken eller under øyenbrynet til festivaler eller spesielle anledninger, men nå tar de seg friheter og er ikke lenger begrenset til øyelokket. De krysser nå kjevelinjen for å pryde kroppen og erobre andre anatomiske områder, og lengter etter selvtillit. En blåfarget skilpadde innlagt på korsryggen, sølvarabesker inngravert ved foten av kragebeinene, eller tredimensjonale tiareblomster forankret i armen som innebygde edelstener.

Med disse slående bildene og den airbrushette sminken ser det ut til at hele verden har frosset fast på 2000-tallet. Spesielt siden disse glitrende tatoveringene titter frem under lavsittende bukser og fargerike topper med åpen rygg. Nei, du har ikke krysset en tidslomme eller tatt et sprang inn i fortiden, selv om alle dagens motetrender kan antyde en tilbakevending.

Mer enn bare popstjernesminke eller glitrende finish, har disse forbedrede tatoveringene, som lett kunne vært Winx-logoen, en viss sentimental kvalitet. De fremkaller en hel verden av bilder: lydkassetter, klapptelefoner, ultrasøte parfymer, sprukken neglelakk. I den tiden, som spontant fremkaller en "ting var bedre den gangen"-følelse, limte vi disse utsøkte klistremerkene overalt, fra dagbøkene våre til radioene våre. Vi tok uttrykket "å legge til gnist i livet" ganske bokstavelig. Og kroppen ble ikke spart for denne glittermanien. Disse flyktige tatoveringene, som innebærer å spre iriserende pudder gjennom sjablonger, gjør comeback i skjønnhetsverdenen.

Sangerinnen Zara Larsson gjenoppliver dette strålende ritualet

Hvis gylne soler igjen pryder armene og delfiner spruter sin gnist over skuldrene, er det delvis takket være den ikoniske Zara Larsson. Den skandinaviske musen, som hadde trukket seg tilbake fra rampelyset og hodetelefonene en stund, har gjort en triumferende comeback til musikkverdenen. Alltid tro mot sin kunstneriske visjon fra år 2000, legemliggjør hun essensen av sommeren og 2000-tallet.

Ved hver opptreden velger hun materialer som fanger lyset: sateng, paljetter, metall, gjennomsiktige stoffer, rhinstener og noen ganger lateks. Dette skaper et lysende, nesten "popstjerne-krom"-utseende. Den skimrende tatoveringen er derfor perfekt i tråd med hennes signaturstil. Det gir perfekt mening med hennes halvt tropiske, halvt retro-identitet. Under hennes passende navngitte amerikanske turné, Midnight Sun, viste hun offisielt frem denne drømmende skjønnhetsfølelsen. Hun satte tonen med sølvsommerfugler som fulgte ryggradens bane. Og det er ingen grunn til å søke etter inspirasjon på Pinterest. Sangerens Instagram-konto, med sine avhengighetsskapende hits, er en sann skattkiste av inspirasjon.

Et rosa leopardtrykk etset inn i kroppens erogene soner, eller en XXL-sol tegnet i stedet for et anheng – kvinnen som populariserte den kuriøse «iPod-kjolen» er full av fantasi. Selv om paljetter ikke pryder stoffene hennes, gjør de seg gjeldende andre steder, midt i huden hennes.

Teknikker for å lage en perlesilhuett som en ekspert

Disse glittertatoveringene, som fanger solstrålene og etterlater et magisk avtrykk på kroppen, er et guddommelig alternativ til kroppskjeder og tradisjonelle smykker. For å oppnå det samme profesjonelle og naturlige resultatet som Zara Larsson, en ambassadør for en mer livlig og leken mote, må du absolutt finpusse ferdighetene dine og væpne deg med tålmodighet. Det er ikke som de berømte Blopens fra barndommen vår, hvor du måtte anstrenge lungene i noen sekunder for å se et design dukke opp.

For å gjenskape denne smykkeeffekten direkte på huden finnes det flere alternativer. Det enkleste er å bruke selvklebende sjablonger spesielt utviklet for kroppskunst, påført ren, helt tørr hud. Deretter påfører du ganske enkelt et usynlig kosmetisk lim og dupper forsiktig løst glitter eller mikro-strass på sjablongen med en flat pensel. Når sjablongen er fjernet, ser designet skarpt og klart ut, som om det er etset direkte på huden.

De som har et teft for det kan også prøve frihåndstegning med glitrende eyeliner eller strasslim påført med en fin pensel. Delikate sommerfugler i korsryggen, konstellasjoner på skuldrene, blomstermotiver langs kragebeina eller en stilisert sol ved navlen: alt er tillatt. Ideen er ikke å oppnå kirurgisk presisjon, men å skape en lysende detalj som fanger blikket så snart en solstråle berører figuren.

Til syvende og sist signaliserer denne trenden en tilbakevending til en mer spontan, mindre sofistikert, nesten barnlig skjønnhet. En skjønnhet som omfavner lekenhet, innfall og gledelig overflod. Etter sesonger dominert av minimalisme og omhyggelig planlagte rutiner, minner disse glitrende tatoveringene oss om at stil om sommeren også kan være en form for rekreasjon.