Denne glemte desserten fra bestemødrene våre ville hjelpe oss å komme oss bedre gjennom vinteren.

Hva om løsningen på å komme seg gjennom den kalde årstiden lå i en glemt dessert, en fra bestemødrene våre? Risengrøt gjør comeback på slutten av 2025, og den er ikke bare deilig: den er fullpakket med helsefordeler.

En helseforkjemper mot kulde og mangel på sol

Risengrøt er ikke bare en nostalgisk godbit; det er et kraftverk av essensielle næringsstoffer. Rik på kalsium og vitamin D, bidrar den til å styrke bein, som svekkes av mangel på sollys om vinteren. De komplekse karbohydratene sikrer skånsom fordøyelse og gir vedvarende energi, i motsetning til sukkertoppene som finnes i bearbeidede desserter.

Det er ikke alt: den inneholder også magnesium og fosfor, mineraler som ikke bare støtter sterke bein, men også generell velvære. I perioder med lite sollys bidrar disse elementene til å bekjempe tretthet, stress og sesongmessig nedgang. Å tilsette litt frukt, litt sjokolade eller til og med krydder kan styrke immunforsvaret og energinivået ytterligere. Risengrøt blir dermed mer enn bare en godbit: en ekte støtte for fysisk og mental helse, spesielt verdifull etter fylte 60 år.

Hvorfor risgrøt overgår moderne desserter

I motsetning til ultrabearbeidede søtsaker, tilbyr denne klassiske desserten stabile blodsukkernivåer takket være bruk av fullkorns- eller halvfullkornsris. Dette unngår sukkertoppene og energikrasjene som ofte følger kommersielt produserte desserter. Dessuten er den økonomisk, holder seg i flere dager og kan tilpasses etter din smak: tørket frukt, bananer for å fremme søvn, lindrende krydder…

Med risgrøt kombinerer du koselig komfort med balansert ernæring. Og den gode nyheten er: den er enkelt å lage til en vegansk versjon som er like deilig og næringsrik. Mandel-, havre- eller kokosmelk, naturlige søtningsmidler som agavesirup, kokossukker eller dadler, og du har en oppskrift som vil glede alle, samtidig som den forblir sunn.

En enkel og trøstende oppskrift

Her er en versjon optimalisert for helse, enkel å lage hjemme:

Ingredienser til 4 porsjoner:

120 g ris (helst brun eller halvbrun; ellers vanlig kortkornet ris for en mer kremet konsistens)

900 ml til 1 l melk (helmelk eller plantebasert melk)

1 klype salt

1 vaniljestang eller 1 ts vaniljeekstrakt (valgfritt: appelsin- eller sitronskall)

1 til 2 spiseskjeer honning, kokossukker eller 2–3 blandede dadler

Bonusalternativer: kanel, kardemomme, rosiner, valnøtter/mandler, sesongens frukt

Forberedelse:

Kok risen i melk med en klype salt og vanilje på lav varme. Rør regelmessig for å få en kremete og glatt konsistens. Ta kjelen av varmen og tilsett honning eller søtningsmiddel. Tilpass etter din smak med tørket frukt, krydder eller sitrusskall. Serveres varm for en beroligende effekt om vinteren eller kald om sommeren.

Risengrøt, ofte oversett til fordel for moderne sukkerholdige trender, beviser at bestemødrenes oppskrifter fortsatt er relevante. De kombinerer nytelse, helse og velvære, og inviterer oss til å gjenoppdage skapene og matlagingsvanene våre for å hamstre næringsstoffer samtidig som vi unner oss selv. Så la deg friste av denne enkle og trøstende desserten i vinter.