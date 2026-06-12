Matvalg kan avsløre en lite kjent fasett av personligheten

Hva om matpreferansene våre avslørte mer om oss enn vi kanskje tror? I løpet av de siste femten årene har flere psykologistudier undersøkt sammenhengene mellom matsmak og visse personlighetstrekk. Resultatene, som bør tolkes med forsiktighet, antyder at våre tilbøyeligheter til søte, bitre eller krydrede smaker kanskje ikke er helt ubetydelige.

Den søte smaken, assosiert med vennlighet

En studie fra 2012 av Brian Meier og kolleger viste at folk som likte søte smaker ble oppfattet som mer behagelige og beskrev seg selv som mer tilbøyelige til å hjelpe andre. Enda mer overraskende: Etter å ha spist noe søtt, var deltakerne mer villige til å gjøre tjenester. Søthet ser dermed ut til å være assosiert, både i våre oppfatninger og atferd, med såkalte «prososiale» trekk.

Den bitre smaken, knyttet til den mørke siden av personligheten

Motsatt undersøkte en studie fra 2016 av Christina Sagioglou og Tobias Greitemeyer bitterhet. Ved å spørre nesten 1000 amerikanske voksne om deres smakspreferanser og personlighet, observerte forskerne en sammenheng mellom en sterk preferanse for bitterhet og visse såkalte «antisosiale» trekk, som machiavellisme, narsissisme og en tendens til ondskap. Denne sammenhengen forble gyldig selv når man tok hensyn til preferanser for søt, salt eller sur smak.

Andre smaker, andre veier

Forskning har også utforsket andre smaker. En preferanse for krydret mat er for eksempel ofte knyttet til sensasjonssøking, ekstroversjon og en viss impulsivitet. Disse assosiasjonene, smak for smak, maler tydelige psykologiske profiler.

Lenker som må kvalifiseres

Disse resultatene bør tolkes med forsiktighet. De representerer korrelasjoner, ikke årsakssammenhenger: det å like svart kaffe gjør ikke noen til en ondsinnet person. De observerte effektene er fortsatt beskjedne, og noen studier har ikke klart å gjenskape dem. Vår smak er også avhengig av kultur, utdanning og vaner.

Selv om vitenskapen ikke kan lese en personlighet i en tallerken med mat, fremhever den spennende trender mellom hva vi liker å spise og hvem vi er. Den gir et morsomt perspektiv på våre små kulinariske preferanser.