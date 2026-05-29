Dette lite kjente japanske trikset fjerner 80 % av plantevernmidler fra frukt og grønnsaker

Med den nåværende hetebølgen lever du kanskje bare på salater. Fra forrett til hovedrett til dessert preger frukt og rå grønnsaker måltidene dine fra begynnelse til slutt. For å tilberede dine forfriskende oppskrifter, plyndrer du supermarkedhyllene og vasker ingrediensene omhyggelig, som ikke er så naturlige som de ser ut til. For en meny fri for tilsatte plantevernmidler har japanerne en lovende teknikk.

Frukt og grønnsaker, angrepet av plantevernmidler

Helseorganisasjoner anbefaler at vi spiser fem frukter og grønnsaker om dagen for å holde oss sunne. Imidlertid er disse jordens skatter forurenset av plantevernmidler. Bønder bruker ikke bare en enkel vannkanne for å få jordene sine til å vokse. Dagens landbruk er langt fra å ligne en nyinnspilling av «Det lille huset på prærien». Ifølge statistikk inneholder mer enn 6 av 10 ikke-økologiske frukter og grønnsaker minst én påviselig plantevernmiddelrest. Blant de mest forurensede er kirsebær , druer, jordbær og epler. Med mindre du har en Edens hage til rådighet eller er selvforsynt, er det vanskelig å unnslippe denne dystre virkeligheten.

Derfor vasker vi disse ingrediensene bedre enn vi vasker oss selv. Til tross for en intensiv rengjøringsøkt, utallige skyllinger under springen og en kraftig massasje som ville gjort partneren vår misunnelig, vedvarer plantevernmidler. Ifølge en annen studie publisert i American Chemical Societys tidsskrift Nano Letters, har det ingen effekt på plantevernmidler å skylle frukt og grønnsaker med rent vann.

«I stedet for å forårsake uberettiget frykt, tyder forskning på at skrelling effektivt kan fjerne nesten alle plantevernmiddelrester, i motsetning til den ofte anbefalte praksisen med vask», står det. Bortsett fra at ikke all frukt er kompatibel med skrelleren i skuffene våre. Hvis du bestemmer deg for å skrelle et blåbær, er det ikke mye igjen å spise.

Den japanske teknikken som lover å eliminere 80 % av plantevernmidler

Dette er et tips som har gått viralt. Det innebærer ikke å la frukt og grønnsaker ligge i bløt i vasken med en skvett eddik, men snarere å rense disse produktene, dyrket i en sky av kjemikalier, med en blanding som allerede har bevist sin verdi hos bestemødrene våre. Det bruker ingredienser som vi alle har i skapene våre: salt og natron. Og metoden er enkel.

Bare tilsett to spiseskjeer salt i en bolle fylt med åtte kopper varmt vann.

Deretter tilsetter vi en spiseskje natron, et allsidig pulver med strippende egenskaper.

Frukt og grønnsaker får hvile i denne antiseptiske blandingen i 5 til 10 minutter, som anbefalt av mediehuset Top Santé .

Det anbefales også å røre alt for å forhindre at pulveret legger seg i bunnen av bollen.

Til slutt gjenstår det bare å skylle frukt og grønnsaker gjennom et dørslag. Dette bør gjøres rett før servering.

Andre gode fremgangsmåter for å unngå plantevernmidler i maten din

Selv om denne japanske metoden er spennende i sin enkelhet, eliminerer den ikke behovet for å legge til visse daglige vaner for å begrense eksponering for kjemiske rester. Fordi mellom behandlingene som brukes på avlinger, transport og lagring, akkumulerer frukt og grønnsaker mye mer enn bare litt jord.

Det første du bør gjøre er å variere kostholdet ditt. Å alltid spise de samme fruktene og grønnsakene kan bety å utsette deg for de samme stoffene om og om igjen. Å veksle mellom produkter, opprinnelser og sesonger lar deg variere måltidene dine og redusere risikoen for usynlig opphopning.

Å prioritere sesongbaserte råvarer og lokale råvarer kan også utgjøre en forskjell. Frukt plukket nærmere hjemmet krever ofte mindre bearbeiding for å bevare den for lange reiser eller ukers lagring. Uten å bli besatt av «perfekt spising», er det fortsatt lurt å velge lokalt når det er mulig.

Økologiske produkter, ofte kritisert for sine høyere priser, kan også være forbeholdt de mest utsatte matvarene. Ikke all frukt og grønnsaker inneholder samme nivå av plantevernmidler. Å velge økologiske versjoner av jordbær, epler, druer eller spinat kan være et mer realistisk kompromiss enn en 100 % økologisk kurv.

Å spise frukt og grønnsaker er en sunn vane, forutsatt at de ikke er forurenset av plantevernmidler. Tanken er ikke å bli hyperaktuell med mat, men rett og slett å begrense risikoen uten å la latskapen ta overhånd.