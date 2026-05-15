Bak et «sunt» kosthold rammer disse usynlige lidelsene stadig flere kvinner.

Å spise «rent», velge «riktig» mat, unngå enhver «mistenkelig» ingrediens … såkalt sunt kosthold har blitt et nesten uunnværlig ideal. Når denne jakten på perfeksjon tar fullstendig over, kan den imidlertid gli over i noe mer alvorlig: en subtil, ofte usynlig spiseforstyrrelse kalt ortoreksi.

Ortoreksi, når «sunt kosthold» blir en besettelse

Ortoreksi refererer til en overdreven besettelse av et kosthold som anses som «perfekt». Ordet kommer fra de greske ordene ortho (rett) og orexis (appetitt). Lege Steven Bratman foreslo den første definisjonen på slutten av 1990-tallet, som beskrev et sett med karakteristiske atferder.

Blant dem: å bruke flere timer om dagen på å tenke på mat, prioritere matens «renhet» fremfor nytelse, eller føle intens skyldfølelse så snart et avvik oppstår. Det er ikke mengden mat som er problemet, men rigiditeten rundt kvaliteten. Og det er nettopp dette som gjør denne lidelsen vanskelig å oppdage: alt virker, på overflaten, veldig «sunt».

Et fenomen som langt fra er marginalt

Vitenskapelige data begynner å avdekke et overraskende funn: denne lidelsen ser ut til å være langt mer utbredt enn tidligere antatt. En metaanalyse av over 30 000 mennesker i 18 land anslår at mer enn en fjerdedel av deltakerne viser tegn på ortoreksi.

Enkelte befolkningsgrupper virker mer utsatt: helsestudenter, eliteidrettsutøvere eller folk som er svært aktive på sosiale medier. Paradoksalt nok virker de som har best forståelse av ernæringskunnskap noen ganger mest sårbare, fordi informasjon kan forsterke etterspørselen … til overmål.

Hvorfor kvinner er mer berørt

Studier viser også en høyere forekomst blant kvinner, spesielt i akademiske eller medisinske miljøer. Forskning utført med over 1500 franske kvinner skiller mellom to former for forhold til såkalt «sunn» mat.

På den ene siden er det en balansert tilnærming, fokusert på velvære. På den andre siden er det en såkalt «nervøs» form, preget av angst, frykt for å gå opp i vekt og et veldig sterkt behov for kontroll. Det er denne andre formen som faller inn under paraplyen til en spiseforstyrrelse (ED). I dette tilfellet reagerer ikke mat lenger bare på kroppslige eller helsemessige behov, men på sterkt indre press, ofte knyttet til kroppsbilde og selvkontroll.

Sosiale medier, et forsterkende speil

Det er umulig å ignorere rollen til sosiale medier. Mellom #sunnmat, #spisrent og #velvære-innhold er det perfekte kostholdet allestedsnærværende, estetisk tiltalende og høyt verdsatt. Denne konstante strømmen av «gode eksempler» kan bli en glatt skråning for noen mennesker. Uten nødvendigvis å innse det, kan de begynne å sammenligne, begrense og kontrollere kostholdet sitt enda mer. Nyere forskning viser at gjentatt eksponering for dette innholdet kan forsterke ortorektisk atferd hos personer som allerede er følsomme for disse problemene.

Når grensen blir uklar

Den største vanskeligheten med ortoreksi ligger i gråsonen. Når blir et såkalt sunt kosthold et problem? I sin ikke-patologiske form er det basert på motivasjoner om helse og balanse. I sin nevrotiske form er det drevet av frykt, angst og en besettelse av kontroll. Endringen er ofte gradvis, nesten umerkelig. Fra utsiden kan alt virke eksemplarisk. Fra innsiden kan det bli en kilde til konstant press.

Svært reelle konsekvenser

Når lidelsen setter seg, kan effektene være merkbare. Fysisk kan eliminering av visse matvarer føre til mangler eller utilsiktet vekttap. Psykologisk kan angst rundt mat bli altoppslukende. Det sosiale livet kan også påvirkes: vanskeligheter med å spise ute, progressiv isolasjon og stress knyttet til improviserte måltider. Mat, i stedet for å knytte mennesker sammen, kan da drive dem fra hverandre.

Til syvende og sist er det fortsatt en positiv og legitim intensjon å spise sunt. Men når det blir rigid, angstfremkallende og altoppslukende, kan det miste balansen. Målet er ikke å gi opp «å spise sunt», men å opprettholde et fleksibelt og fredelig forhold til mat – et kosthold som gir næring til kroppen uten å begrense sinnet.