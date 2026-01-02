Hun ville lage madeleinekaker uten form … løsningen hennes overrasket hele internett!

I løpet av høytidene har du kanskje kost deg med kamskjell, en delikatesse som regelmessig dukker opp på julemenyene. Disse skjellene, som fungerte som fine beholdere, har fortsatt andre bruksområder. De kan komme godt med hvis du er tom for bakeformer og plutselig får lyst på madeleinekaker.

Kamskjell i stedet for blåskjell

Madeleinekjeks fremkaller barndomssmak og ømme minner fra bestemors hus. De er selve kjeksen til bestemor . Den du dypper i et glass melk (melke- eller plantebasert) og spiser til du må kneppe opp jeansene. Det er en tidløs godbit som passer perfekt til varm sjokolade eller kaffe. Nostalgisk, overdådig og generøs, den vet akkurat hvordan den skal tilfredsstille smaksløkene våre. Når du først begynner å spise en haug med madeleinekjeks, er det umulig å stoppe med bare én.

Det er ikke så komplisert å lage madeleinekaker, forutsatt at du har riktig utstyr. Madeleinepannen er imidlertid sjelden på listen over kjøkkenutstyr når man flytter inn i et nytt sted. Og det er uaktuelt å nøye seg med ferdigkjøpte madeleinekaker, som bare er bleke imitasjoner av den originale oppskriften.

Innholdsskaperen @roxane.tardy har funnet et alternativ til den tradisjonelle formen: kamskjell (tømt og vasket, selvfølgelig). Dette kulinariske skallet, ofte kastet som matavfall eller resirkulert til smykkeholdere etter servering på høytidsmåltider , gjenskaper den typiske formen på madeleinekaker. I stedet for små madeleinekaker får hun ultrafotogene og veldig appetittvekkende XXL-kjeks.

Hemmeligheten bak perfekt formede madeleinekaker

Å bruke skjell fra havet og dets salte landskap til å lage madeleinekaker er en smart og dypt poetisk gest. Skjellflaten setter sitt preg på røren, akkurat som den gjør på våt sand. Kantene på dette marine skallet skiller seg ut etter steking og gir en illusjon av et ferskfanget krepsdyr. Dette er replikker Baudelaire selv kan ha skrevet. Nok med prosaen; det som interesserer oss her er hvordan man oppnår denne vakre, luftige pukkelen i en beholder som slett ikke er designet for å lage madeleinekaker.

Innholdsskaperen @roxane.tardy, kjent for å matche antrekkene sine med sine kulinariske kreasjoner, avslører hemmeligheten bak den «oppblåste» effekten som er så karakteristisk for madeleinekaker. Hun legger røren i en sprøytepose og avkjøler den i omtrent tretti minutter. Ideen er å skape et termisk sjokk med ovnens varme. Det er dette som gir madeleinekakene deres tiltalende kuppelform.

Disse andre tipsene hvis du ikke har mugg

Å bruke kamskjell betyr å gi en gjenstand som er ment for søppelet et nytt liv. Denne tilnærmingen stemmer perfekt overens med den avfallsfrie og kreative etosen som en hel generasjon verdsetter så mye. Imidlertid har ikke alle tomme skall i skapene sine, og noen ganger må man klare seg med det man har. Dette er en situasjon som er velkjent for alle som har bodd i studentboliger og eksperimentert med utallige kulinariske kreasjoner.

Først kan du bruke muffinsformer på nytt. Dette er det vanligste og mest pålitelige alternativet. Formen vil være annerledes, rundere, men teksturen vil forbli den samme som en ekte madeleine. Tarteletter er også gode valg. Den litt riflede bunnen gir en elegant, nesten butterdeiglignende finish. Madeleine-kakene stekes jevnt i dem og beholder en fin tykkelse. Riktignok gjennomgår madeleine-kaken en liten visuell forvandling, men hvis du lukker øynene, vil du føle at du har gått tjue år tilbake i tid og sett på en tegnefilm klokken 16.00.

Madeleinekaker bakt i skjell får en elegant aura og kan konkurrere med bakverkene på luksushoteller. Men det som virkelig skiller seg ut er den behagelige smaken av madeleinekaken. Å bite i den myke, seige indre delen er som å reise tilbake i tid og gjenoppleve barndomsminner. Og det er en følelse Instagram rett og slett ikke kan fange.