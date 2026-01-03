Denne enkle IKEA-gardinen kan spare deg for mye penger på gassregningen.

Med temperaturer som knapt når 0 °C, siver kulden inn i huset og tvinger deg til å skru opp varmen. Hvis du i tillegg bor i et dårlig isolert hjem, blir det en skikkelig pengegruve. Men det er ikke snakk om å fryse hele vinteren, lage en innejakke av tepper eller leve med varmeflasker limt til kroppen. En IKEA-gardin kan forandre alt.

Vinduene, ikke alltid veldig godt isolert

De siste ukene har vinteren gjort seg gjeldende. Tåke henger tett på himmelen og skjuler landskapet, frost fryser til is, og temperaturene kjøler ned huden. Denne polare kulden siver inn i huset gjennom hver pore og trenger seg inn i hjemmene våre som en usynlig inntrenger. Eldre hjem slipper inn kulden og er dårlig rustet for vinteren. Det er ikke uvanlig å kjenne luften komme inn gjennom en sprekk i et vindu eller en glippe i en dør. Når du bor i et dårlig isolert hus, stiger ikke innetemperaturen selv om du skrur opp varmen på full styrke, men beløpet på regningen gjør det absolutt.

Gulvet er like kaldt som en skøytebane, og måltidene spises iført genser, fleece og et mykt teppe . Du må praktisk talt kle deg som om du skal til fjells for å gå rundt i huset ditt. Snart vasker du opp i skistøvler og gjør rent med et ullskjerf. Kort sagt, huset ligner en iglo. Vinduene, selv om de er lukket, er kjernen i dette termiske problemet. Ifølge Ademe (det franske byrået for økologisk overgang) står de for 10 til 20 % av varmetapet.

Og du trenger ikke å bytte ut alle vinduene i huset eller utføre større isolasjonsarbeid for å slutte å fryse i sofaen. Løsningen finnes på Ikea, og den koster under 40 euro. Nok til å heve temperaturen noen grader i hjemmet og kvitte seg med noen lag med klær.

En IKEA-gardin som begrenser trekk

Gardiner brukes vanligvis til å fylle et tomrom i et rom eller for å gi liv til det som mangler. Disse mørkleggingsgardinene fra Ikea med det uvanlige navnet MAJGULL gjør imidlertid mer enn bare å dekorere vinduer eller utfylle innredningen. Når de er trukket for, fungerer de som barrierer mot kaldt vær.

MAJGULL skiller seg ut takket være sitt tette, tykke stoff. Dette materialet fungerer som en ekstra barriere mellom innsiden og utsiden. Plassert foran et vindu, men også foran en dårlig isolert dør eller et karnapp, bidrar det til å redusere utvekslingen av kald luft og holde på varmen som produseres inne i hjemmet. Som et resultat kjøles rommet ned saktere, og følelsen av komfort varer lenger. Enda bedre: oppvarmingen går ikke på full effekt unødvendig.

Bedre temperatur og estetisk appell

I tillegg til sin termiske funksjon, oppfyller MAJGULL-gardinen en annen viktig boks: estetikk. Den er tilgjengelig i flere diskré og elegante farger, og gir umiddelbart en følelse av kos og mykhet til et rom. De tykke stoffene har den visuelle kraften til å "varme opp" et interiør, selv før varmesystemet har trådt i kraft.

Denne gardinen passer sømløst inn i ulike interiørstiler, fra skandinavisk minimalisme til en varmere og mer innbydende atmosfære. Den kombinerer praktisk bruk med estetikk, forbedrer den termiske komforten samtidig som den forbedrer boarealet.

I en kontekst der vi streber etter å forbruke mindre, men bedre, skiller MAJGULL seg ut som en smart løsning: rimelig, enkel å installere og slitesterk. Nok et bevis på at noen ganger er de enkleste handlingene også de mest effektive for å ta vare på hjemmet ditt ... og budsjettet ditt.