Dette området av huset som vi alltid glemmer å rengjøre, men som likevel samler seg mest skitt.

Når du vasker, tenker du sannsynligvis på gulvet, badet eller benkeplatene. Det gir mening. Imidlertid slipper ofte ett område som brukes ofte gjennom nettet. Og overraskende nok er det et av stedene som huser flest bakterier i huset.

Vasken, den falske vennen av renslighet

Kjøkkenvasken gir et misvisende inntrykk. Vann strømmer konstant gjennom den; du skyller maten, oppvasken, hendene dine ... Resultatet: den ser ut til å «rense seg selv». I virkeligheten er det stikk motsatt. Konstant fuktighet, matrester og gjentatt håndtering gjør den til et veritabelt hotspot for bakterier. Og det er ikke bare vasken og kranen som er berørt. De mest oversette områdene er skjult rett rundt dem: avløpet, vannlåsen, pakningene, de små fuktige hjørnene ... for ikke å snakke om svampen, som ofte blir liggende der, gjennomvåt.

Hvorfor dette området ofte blir neglisjert

Hvis vasken ofte går ubemerket hen, er det nettopp fordi den brukes konstant. Du går gjennom den flere ganger om dagen, noen ganger raskt, uten nødvendigvis å ta deg tid til å rengjøre den grundig. Og siden vannet renner regelmessig, kan du tenke at det er nok til å fjerne smuss. Vann alene fjerner imidlertid ikke fettavleiringer, og heller ikke mikroorganismene som trives i fuktige områder.

Forskning på kjøkken viser til og med at avløp i vasker er blant de områdene som oftest er forurenset. Svamper er blant de hverdagsgjenstandene som er rikest på mikroorganismer.

Hva studiene sier

Flere studier har undersøkt kjøkkenhygiene i hjemmet. En av dem viste at avløp i vasker ofte inneholdt matbårne patogener.

Et annet viktig poeng: kjøkkensvamper. Når de analyseres etter bruk, kan de inneholde et bredt utvalg av bakterier, noen ganger i betydelige mengder. Den fuktige og porøse strukturen gjør dem til et ideelt miljø for disse mikroorganismene. Med andre ord kan svampen din – til tross for at den er et rengjøringsverktøy – lett bli en kilde til forurensning hvis den ikke rengjøres eller byttes ut regelmessig.

Den perfekte trioen for mikrober

Hvis dette området så lett blir et ynglested for bakterier, skyldes det en veldig enkel kombinasjon: fuktighet, varme og matrester. Ned i vasken slipper du grønnsaks-, kjøtt-, meieri- og sausrester ned i avløpet. Selv små mengder av disse er nok til å mate mikroorganismer. Legg til vanskelig tilgjengelige hjørner, sjelden rengjort fugemasse og evig fuktige armaturer ... og du har et ideelt miljø for deres vekst.

Hvordan rengjøre bedre uten press

Du trenger ikke å gjøre kjøkkenet om til et laboratorium. Tanken er ikke å sikte mot perfeksjon, men å slutte å tenke på vasken som et «automatisk rent» område.

Regelmessig rengjøring av badekaret, avløpet og omkringliggende områder med et passende produkt vil bidra til å begrense oppbygging. Ikke glem å skrubbe de ofte glemte kriker og kroker.

Når det gjelder svamper, stol på magefølelsen din: hvis den lukter vondt, forblir konstant fuktig eller er slitt, er det på tide å bytte den ut. Det er et enkelt trinn som kan gjøre en stor forskjell.

Og fremfor alt, husk at hjemmet ditt ikke trenger å være perfekt for å være sunt. Kroppen din, slik den er, utvikler seg i dette miljøet hver dag. Målet er rett og slett å skape et hyggelig rom hvor du føler deg bra, uten unødvendig press.

Kort sagt, vasken er et av de diskrete, men essensielle områdene. Vi bruker den uten å tenke, vi antar at den er ren ... og noen ganger glemmer vi å rengjøre den skikkelig. Likevel, ved å være litt mer oppmerksom, kan du enkelt forbedre den generelle hygienen på kjøkkenet ditt. Det viser bare at det ofte er de små handlingene – og de mindre åpenbare områdene – som utgjør hele forskjellen.