Et tenåringsrom er mye mer enn bare et rom for å sove. Det er et intimt rom der identitet, lidenskaper og livsvaner bygges.

I denne avgjørende tiden mellom barndom og voksen alder påvirker det nære miljøet direkte velvære, konsentrasjon og personlig utvikling.

Veggdekor, oppbevaring, belysning, funksjonelle møbler : hver detalj teller. Her er en komplett oversikt over ideer for å forvandle en tenårings soverom til et stilig, komfortabelt og perfekt organisert rom.

Hvilken farge bør jeg velge til et tenåringsrom?

Farge setter tonen. Den påvirker humør, konsentrasjon og følelser av komfort.

Før vi tar en avgjørelse, anbefaler vi å ta hensyn til rommets retning : varme farger som terrakotta eller sennepsgul passer for nordvendte rom, mens kalde nyanser: blå, grønn, grå: passer bedre til godt opplyste rom.

Pastellfarger som pudderrosa, himmelblå eller mintgrønn skaper en beroligende atmosfære, ideell for hvile og studier.

Hvitt, beige og lysegrått gir en nøytral bakgrunn som visuelt forstørrer rommet og gjør oppussing enklere. For en tenåring med sterk personlighet er lilla, turkis eller sennepsgult et dristig prosjekt.

Vegger kan tilpasses uten større renoveringer. Saphyr-maling er tilgjengelig i 85 forskjellige farger, i lite format for 17,95 euro eller stort format for 43,90 euro.

Når det gjelder tapet, tilbys FAIRY FLOWER- modellen til 20,95 euro, NEW INFINITY til 11,95 euro, og AGORA betonggrått tapet til kun 9,99 euro for et urbant preg.

Veggklistremerker kompletterer settet enkelt uten noen forpliktelser.

Hvordan arrangere og organisere plassen på et tenåringsrom?

En vellykket planløsning er basert på en enkel regel: hver aktivitet fortjener sin egen sone. Vi skiller mellom tre viktige rom på ethvert veldesignet tenåringsrom .

Soveområde : sengen plassert inntil veggen frigjør det sentrale rommet og letter bevegelsen.

: sengen plassert inntil veggen frigjør det sentrale rommet og letter bevegelsen. Arbeidsområde : skrivebordet som er plassert i nærheten av vinduet drar nytte av naturlig lys, en viktig forutsetning for effektive studier.

: skrivebordet som er plassert i nærheten av vinduet drar nytte av naturlig lys, en viktig forutsetning for effektive studier. Avslapningsområde : installert i et hjørne, har det plass til en sofa, en benk eller en komfortabel lesekrok.

Oppbevaring er ofte nøkkelen til suksess. Senger med innebygde skuffer, vegghyller, kommoder, garderober med skyvedører : mange løsninger forhindrer kronisk rot.

For små rom lar en mezzaninseng deg integrere et skrivebord rett under, og dermed frigjøre flere verdifulle kvadratmeter.

Køyesenger er derimot standarden i delte rom.

Et stort speil i forberedelsesområdet fullfører oppsettet ved å visuelt forstørre interiøret.

Hvilke dekorasjonsstiler bør du velge for en tenårings soverom?

Enhver tenåring har sin egen visjon av det ideelle rommet. Den minimalistiske skandinaviske stilen appellerer med sine nøytrale farger, rene møbler, tepper i naturfiber og beige lingardiner. Enkelt, men varmt.

Den avslappede bohemske stilen er avhengig av potteplanter, myke tekstiler, lyslenker og naturlige materialer. Den resulterende koselige atmosfæren fremmer avslapning.

I kontrast leker den urbane industrielle stilen på mørke fargetoner, rått metall og vintage- eller retro-gjenstander for et soverom med sterk karakter.

Den estetiske stilen, som har vært veldig populær siden 2022, kombinerer nøytrale farger, speil med geometriske former, dekorative neonlys og nøye utvalgte kunstneriske plakater.

Det er en stil som gir mye rom for personalisering, noe som gjør den til et naturlig valg for tenåringer som ønsker å vise frem interessene sine.

Viktig tilbehør for å dekorere et tenåringsrom

Belysning forvandler et vanlig rom. Lyslenker skaper en umiddelbart koselig atmosfære. LED-striper tilbyr bemerkelsesverdig fleksibilitet: de kan styres via app eller fjernkontroll, og endrer atmosfæren på sekunder.

Dekorative neonskilt gir et sterkt grafisk preg: de hvite GOOD VIBES- eller rosa BE HAPPY -modellene er tilgjengelige for henholdsvis 27,95 og 29,95 euro. Det røde KISSES -neonskiltet koster 14,95 euro.

For veggdekorasjon kan du bruke plakater, kunsttrykk, fotorammer og innrammede bilder til å gi rommet et personlig preg. De flerfargede IBIZA- og blå og hvite MYKONOS- designene er tilgjengelige for 19,95 euro per stykk.

Gjennomsiktige gardiner i hvitt, perlegrått eller lyserosa, tilgjengelig for 19,95 euro, gir mykhet og letthet til vinduer.

Teksturerte puter, bomullspledd, tepper og potteplanter fullfører utseendet. Den sølvfargede HANDSUP -kleskroken fra Umbra (25 euro) illustrerer perfekt hvordan et funksjonelt tilbehør kan bli et dekorativt objekt i seg selv.

Hvilke møbler bør jeg velge til et tenåringsrom?

Vår kolleksjon av spesiallagde tenåringsmøbler består for tiden av 251 produkter. Sengen er fortsatt det sentrale elementet. Køyesenger er ideelle for delte soverom og er tilgjengelige til rimelige priser: QUBIC dobbeltmodell tilbys til € 569,05 etter rabatt.

For et enkeltrom er FARGO 120x200cm-sengen tilgjengelig for 341,05 euro, en rabatt på 5 % av startprisen på 359 euro.

Kontoret fortjener full oppmerksomhet. En ergonomisk arbeidsplass , plassert mot naturlig lys, forbedrer konsentrasjonen betraktelig.

FARGO-skrivebordet er tilgjengelig for 209 euro, mens WOOW-skrivebordene med 3 oppbevaringsenheter er tilgjengelige for 299 euro.

Når det gjelder oppbevaring, utfyller STORY 2 beige kommode til 299 euro og SIA vegghyller i et sett med 2 til 139 euro effektivt enhver planløsning.

Modulære møbler er fortsatt det beste valget i det lange løp: de tilpasser seg skiftende smak uten at alt må byttes ut.

Hvordan involvere en tenåring i å innrede rommet sitt?

Et rom valgt sammen er et rom som er bedre respektert. Å la tenåringen velge farger, tilbehør og stil på rommet sitt er ikke en detalj: det er en form for anerkjennelse av sin identitet.

Som 13-åring, som som 17-åring, bidrar denne ytringsfriheten direkte til selvkonstruksjon.

Å forklare de konkrete fordelene med et velorganisert rom er ofte mer overbevisende enn påbud: bedre konsentrasjon under repetisjon, redusert stress, lettere å finne eiendelene sine før skolen.

Å etablere en fast ryddeplan sammen og foreslå løsninger tilpasset faktiske vaner: ikke et teoretisk ideal: dette endrer atferd på en varig måte.

