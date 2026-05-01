Høsten bringer et gyllent lys og en forfriskende friskhet som får deg til å ville forvandle interiøret ditt til et ekte fristed.

Denne sesongen er en invitasjon til kreativitet i hjemmet : å lage dine egne dekorasjoner med naturelementer samlet på turer gir ekte glede.

Girlander av blader, plantekranser, krydderduftende lys, komposisjoner av kalebasser og gresskar ... det er ingen mangel på ideer.

Vi tilbyr en omfattende oversikt over de beste kreative gjør-det-selv- prosjektene for å dekorere alle rom og skape en varm atmosfære. Og den gode nyheten er: hele familien kan delta.

Ta i bruk en fargepalett og naturlige elementer for å dekorere interiøret ditt

Høstfarger å favorisere

Å velge riktige farger er det første steget til vellykket høstdekorasjon . Vi anbefaler å bygge en palett rundt varme toner : fyldige oransje, sennepsgule, dype brune, intense burgunder og skoggrønne.

Disse fargene fremkaller direkte innhøsting og druehøsting, og forankrer innredningen i sesongens virkelighet.

For å unngå et ensartet utseende, bruk innslag av kontrasterende blått. Denne kromatiske dynamikken gir friskhet til helhetseffekten uten å forstyrre den visuelle sammenhengen.

Som tilbehør kan du prøve å kombinere burgunderrøde og lilla lys med mørkerøde og grønne dekorasjoner. Blå og oransje lys fungerer også utmerket i varme fargetoner .

Disse fargekombinasjonene er enkle å bruke på puter, rutete kjøkkenhåndklær og lysestaker.

Naturskatter å samle på

Høstnaturen byr på en palett av frie og vakre materialer. På turene dine i skogen kan du samle bøke- og eikegrener som har falt ned etter vindkast, eikenøtter, kvister, bregner og mosedekket bark.

Kongler fortjener en rikelig høst: de passer inn overalt. Nyper, spesielt Rosa Rugosa- varianten, gir knallrøde, svært dekorative frukter. Tørket gress og hvetestengler gir et kjærkomment rustikt preg.

Fullfør denne kolleksjonen med sesongens frukt og grønnsaker : gresskar, squash, pattypan squash, epler, pærer, hasselnøtter, kastanjer, druer og fiken pryder naturlig et bord eller en kommode.

Tørkede epler og appelsinskiver gir et delikat preg. Bygg opp dette forsyningsmaterialet tidlig i september for å sikre et bredt utvalg av materialer gjennom hele sesongen.

Lag dine egne høstkranser og girlandere

Lag en naturlig krans til døren eller veggene

Plantekransen er symbolet på hjemmelaget høstdekorasjon .

For å lage den, velg en passende sirkulær base: en sirkel av ståltråd eller messing, en tynn treramme, et flettet tau eller til og med en gammel kleshenger formet for hånd.

Deretter fester du elementene ved å sette dem sammen, knytte dem sammen eller bruke en limpistol og forsterket ståltråd.

Bruk konserverte bøkegrener, eikeblader, tørket physalis, tørkede oransje solsikkehoder, eikenøtter, kongler, bær og blader. Avslutt med et jutebånd og en hyssing til oppheng.

Disse kransene kan henges på inngangsdøren, på veggene eller plasseres rundt et høstduftende stearinlys på et bord. Bland store og små kranser og arranger dem på forskjellige steder rundt om i huset for en generøs effekt.

Lag en rekke DIY-girlandere

Girlander bringer bevegelse og letthet til dekorasjonen.

Girlanderen av døde blader er den mest tilgjengelige: samle blader i forskjellige størrelser og farger, stikk et hull nær stilken med en nål og tre dem på en snor, og lag en knute mellom hvert blad.

Forsterk skjøre ark med teip før du borer for å forhindre riving.

For en høstlig lyslenke, fest høstblader til LED-lysene med små klesklyper. Arranger dem rundt et speil eller vindu for en koselig, myk glød.

Filtgresskarene, klippet ut og formet med tynn ståltråd, lager en original og gjenbrukbar girlander. Til slutt gir hvite spøkelser i snor, 20 til 25 cm lange og brettet i to, med øyne tegnet i svart filt, et rampete preg til Halloween.

Lag dine egne lys og lysestaker for en varm atmosfære

Å lage dine egne hjemmelagde lys

Å lage dine egne lys er et tilgjengelig kreativt gjør-det-selv-prosjekt som umiddelbart forvandler atmosfæren i et rom.

Du trenger en beholder, en stearinlysveke, soyavoks , fargestoffer og essensielle oljer eller dufter.

Smelt voksen i et vannbad, tilsett fargestoffet, og hell det deretter i beholderen med veken sentrert. La det herde i 4 til 6 timer.

Visste du at soyabasert vegetabilsk voks brenner i gjennomsnitt 50 % lenger enn tradisjonell parafinvoks? Dette er et overbevisende argument for disse hjemmelagde kreasjonene, som er både økonomiske og økologiske.

For gresskarformede lys, bruk en silikonform med oransje konditorfarge: resultatet er fantastisk. Pynt deretter med kanelstenger, krydder eller tørkede appelsinskiver for varme, ildlignende dufter .

Lag dine egne DIY-lysestaker og lykter

En enkel, tom krukke blir til en elegant lysestake ved å lime høstblader kun på utsiden. Den samme teknikken fungerer med en yoghurtbeger av resirkulert glass eller en vase av pleksiglassrør.

La det tørke helt før du plasserer et stearinlys eller lysestak på det. Denne sikkerhetsforanstaltningen er viktig: bladverket må aldri komme i kontakt med flammen.

For lysestakene , dekorer beholderne med løv, hyssing og lim. Batteridrevne lys i varierende høyde plassert i lykter, sammen med blader, hasselnøtter og kongler, gir et sesongbasert utseende uten risiko.

Disse gjør-det-selv-lysestakene er også fine gaver å gi på spillkvelder eller gourmet-teselskaper med venner.

Lag høstlige utstillinger rom for rom

Plantesammensetninger og deres plassering

En vellykket høstkomposisjon starter ofte med et sterkt ankerpunkt.

Velg en lykt som et sentralt element og tilbehør den gradvis: lysestaker med matchende lys, en liten kurv fylt med epler og pærer, et rødt eller blått rutete kjøkkenhåndkle for en koselig landlig stil.

Legg til fløyels- eller tresopp og små ekte eller keramiske gresskar for å fullføre utseendet.

Sted Anbefalte varer Peishylle Kranser, lys, grener, tørkede blader Kommode til stue/soverom Lykt, dekorative sopper, små gresskar Sidebord i inngangspartiet Kurv, epler, squash, lysestake Hjørne av hyllen Lysestake, eikenøtter, kongler Salongbord i stuen Midtpunkt: thujatrær, bregner, frukt, gresskar

Finn frem gamle kurver, gårdskasser, blikkbøtter og antikke skåler for å vise frem druer, fiken, kastanjer og pattypan-squash. Disse autentiske beholderne forsterker den rustikke og varme følelsen i sesonginnredningen din.

Tilpass innredningen i hvert rom

I stuen kan du bytte ut kremfargede putene med høstlige oransje og gullmønstre , og velge strikkede eller chenille-pledd. På soverommet kan du plassere minigresskar i krukker på nattbordet og henge en krans av tørkede blomster over sengen.

På kjøkkenet, fyll vaser med tørkede urter, hvetestengler og fargerike blader, og bruk røde eller gullfargede håndklær.

Badet er ikke glemt: duftende høstlys, tepper og håndklær i sesongens farger er nok til å forvandle atmosfæren.

Disse subtile, men konsekvente justeringene skaper en intim og behagelig atmosfære i hele huset, fra gulv til tak.

Lag kreative gjør-det-selv-prosjekter med resirkulerte materialer

Gir hverdagsmaterialer et nytt liv

Gjenvinning er kjernen i høstens kreative prosess. Pappruller forvandles til små skogsdyr ved å male dem, tegne et ansikt og lime på naturelementer.

En passende formet stein blir til et sjarmerende pinnsvin med bøkeblomster limt på for å danne kroppen og noen tusjstrøk for ansiktet.

Tørkede appelsinskiver egner seg til tusen fantasier: tegn figurer på dem, skjær ut former fra andre skiver for å lage ører, og heng opp det hele som en krans.

Appelsinskall skåret ut med en kakeutstikker lager fine design som kan arrangeres på et bord under et middagsselskap eller når man har gjester. Disse miljøvennlige kreative prosjektene formidler verdifull lærdom til barn.

Å modellere og skulpturere originale dekorasjoner

Fløyelssopp er høyt verdsatt fra september til midten av januar for sitt realistiske utseende. De er vanskelige å finne noen år, så det er best å hamstre så snart du ser dem i hagesentre eller butikker.

De er skjøre, håndter dem forsiktig. For å lage dem selv av leire, form en sylinder til basen og en kuppel til hatten, sett sammen ved å glatte skjøten med litt vann, la det tørke i 24 til 48 timer, og mal deretter med akrylmaling .

Saltdeigsmedaljonger er en annen tidløs klassiker. Bland to kopper mel og en kopp salt, tilsett gradvis varmt vann, og elt deretter til du har en glatt deig.

Bred det ut, trykk sesongens blader eller kronblader på medaljongene med en kakeutstikker, og la det tørke i 48 timer før du henger det opp. Maskene laget av fargede, nedfalne blader, med utskjæringer til øyne, danner en original og poetisk krans.

Organiser høstdekorasjonene dine over tid og i henhold til plassen din.

Planlegg og forutse pyntesesongen

Ifølge en studie om forbrukeratferd publisert i 2023, begynner nesten 60 % av europeiske husholdninger sesongpyntingen sin i den første uken i september.

Denne forventningen lar oss nyte hver uke av høsten fullt ut.

Vi anbefaler å sette ut kunstige elementer av god kvalitet som er kjøpt tidligere år, allerede i begynnelsen av september, selv før de virkelige fargene viser seg i naturen.

Kombiner gradvis naturlige elementer samlet på turene dine med grønnsaker samlet fra markeder. Fullfør komposisjonen i løpet av ukene, etter hvert som du gjør nye oppdagelser.

Oppbevar deretter pyntegjenstandene dine på loftet mellom sesongene, slik at du enkelt kan finne dem igjen året etter. En utklippsbok fylt med sesonginspirasjon bidrar til å opprettholde en helhetlig visjon og fungerer som en ledetråd fra ett år til det neste.

Tilpasse gjør-det-selv-prosjekter til plassen og hverdagen din

For små rom, velg stearinlys, små figurer og borddekorasjoner: den sesongmessige effekten er umiddelbar uten rot.

I en leilighet lar midlertidig selvklebende tapet deg innlemme et høsttema uten permanente endringer. Velg uparfymerte lys og myke gresskar i stoff for rom med barn og kjæledyr.

Gjør disse kreative øyeblikkene om til virkelig hyggelige familieaktiviteter. Involver barna i å lage bladgirlandere, masker eller saltdeigsmedaljonger.

Kombiner disse verkstedene med en deilig sesongbasert godbit : kanelsnurrer, sjokoladebabka, Halloween-shortbreadkjeks, alt sammen akkompagnert av en varm kopp te. Disse felles øyeblikkene, som kombinerer avslapning, originalitet og velvære, skaper ofte de mest verdifulle minnene fra sesongen.