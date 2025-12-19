Polarkulde: denne «værbomben» som treffer Europa

Stormen Emilia traff natten til 15.–16. desember 2025, og traff først Sør-Frankrike. Avhengig av regionen vil effektene fortsette til tidlig neste uke, mellom 22. og 23. desember. Dette lavtrykkssystemet, som eksperter beskriver som en «værbombe», er ledsaget av intens kulde og voldsomme vinder. Med et plutselig trykkfall på 47 hPa i løpet av 24 timer varsler dette sjeldne fenomenet ekstreme vinterforhold.

Hva er en «værbombe»?

Dette begrepet refererer til et raskt dypere lavtrykkssystem: minst 24 hPa i løpet av 24 timer. Her doblet stormen Emilia denne intensiteten med et fall på 47 hPa (fra 996 til 949 hPa). Som et resultat sender den skandinaviske antisyklonen polarluft, noe som forårsaker vindkast på opptil 150 km/t på de nordeuropeiske kysten, snøstormer og voldsomme bølger i Nordsjøen.

Forventede konsekvenser på kontinentet

Storbritannia og Skandinavia: vindkast på 130 til 150 km/t, kraftig snøfall, blokkerte veier.

Benelux og Tyskland: Sibirsk kuldebølge (mulig -10 °C), underkjølt regn.

Frankrike: Mens sørstatene ble rammet fra 15. desember, opplever Bretagne og Den engelske kanal nå vind på 80 til 90 km/t og intenst regn, selv om det ikke er aktivert oransje varsel for øyeblikket.

Forholdsregler for Frankrike og Europa

Unngå eksponerte kyster og sikre utsiden (lukk skodder, ta gjenstander inn).

Forvent snøfall og is.

Følg værmeldingene og begrens reisingen.

Météo-France understreker at dette er en «klassisk», men forsterket storm, med risiko for strømbrudd og transportforstyrrelser fra og med torsdag. Den tyske Forbundsdagen advarer om en «historisk polarbølge».

Kort sagt står Europa overfor en periode med eksepsjonelle vinterforhold. Selv om den nordlige delen av kontinentet er mest utsatt, merkes effektene så langt unna som Frankrike og utover. Årvåkenhet er fortsatt viktig. Dette fenomenet tjener som en påminnelse om værets uforutsigbare kraft og viktigheten av å være forberedt på ekstreme værhendelser.