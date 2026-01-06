De 5 himmelske begivenhetene du ikke bør gå glipp av i 2026

Hvis du elsker himmellegemer som skinner sterkt, vil 2026 definitivt fengsle deg. Kosmos vil vise seg frem i all sin prakt, omfavne sin vidstrakthet, sitt lys og sine overflod. Langt fra en diskré himmel inviterer den deg til å feire mangfoldet av former og rytmer med generøsitet og bravur. Her er fem store astronomiske hendelser , synlige fra Frankrike, som vil forvandle kveldene dine til ekte øyeblikk av himmelsk gjenforening.

1. 3. februar: supermånen som står i sentrum

Helt fra begynnelsen av året bestemmer månen seg for å omfavne seg selv fullt ut og komme så nær jorden som mulig. 3. februar vil den virke større, lysere og mer tilstede enn noensinne. Denne supermånen er en ode til den uforbeholdne rundheten: en strålende skive som nekter å krympe. For det blotte øye er forskjellen slående, og på fotografier er resultatet spektakulært. Det er det perfekte øyeblikket for å senke farten, puste og beundre et himmellegeme som skinner uten å prøve å tilpasse seg.

2. 31. mai: den sjeldne og mystiske blåmånen

Mai 2026 vil inneholde en dobbel månebegivenhet. To fullmåner i løpet av en enkelt måned er uvanlig, og den andre, som er forventet 31. mai, har det sjarmerende kallenavnet «Blåmåne». Nei, den vil ikke skifte farge, men selve dens eksistens er ekstraordinær. Dette fenomenet, som bare forekommer hvert andre til tredje år, minner oss om at det eksepsjonelle ikke trenger noen kunstighet for å være bemerkelsesverdig. En vakker leksjon i himmelsk singularitet.

3. 12. august: Når solen leker gjemsel

Midt på sommeren vil himmelen by på et øyeblikk av ren magi. Den 12. august vil en nesten total solformørkelse krysse Frankrike. I noen få øyeblikk vil månen nesten dekke solen fullstendig, og kaste landskapet inn i en uventet skumringsatmosfære. Denne sjeldne hendelsen fortjener din fulle oppmerksomhet – og passende vernebriller. Det er et kraftig, nesten intimt skue, der himmellegemene står på linje med fascinerende presisjon.

4. Fra oktober til desember: den siste trioen med supermåner

Slutten av 2026 vil bli preget av en overflod av lys. Tre supermåner på rad vil lyse opp månedene oktober, november og desember. Hver fullmåne vil virke nærmere, mer intens, som om himmelen nekter å gjøre noe halvveis. Langt fra bylysene vil deres forsterkede stråleglans være spesielt imponerende. En påminnelse om at lys, når det omfavnes fullt ut, best deles.

5. Fra april til desember: stjerneskuddenes frie dans

Til slutt, gjennom hele året, vil himmelen våkne til liv med flere spektakulære meteorsverm. Lyridene om våren, de berømte Perseidene i august, og deretter Orionidene, Leonidene og Geminidene om vinteren, vil fylle nettene dine med lys. Len deg tilbake, spre deg ut og se opp: disse raskt bevegelige og uforutsigbare meteorene feirer bevegelse, frihet og nåtiden. Noen netter kan by på dusinvis av meteorer i timen, nok til å gi næring til dine mest dristige ønsker.

I 2026 inviterer himmelen deg til å observere den slik den virkelig er: mangefasettert, lysende, noen ganger overdreven, alltid fascinerende. En fantastisk mulighet til å feire, med hodet i stjernene, alt som skinner uten unnskyldning.