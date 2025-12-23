Hun ble kåret til årets modell, og deler en sjokkerende sannhet.

Bare dager etter å ha blitt kronet til «Årets modell 2025», rørte supermodellen Anok Yai fansen sin ved å dele en rørende melding om helsen sin. Bak rampelysene og den røde løperen avslørte den sørsudanesiske modellen at hun i stillhet hadde kjempet for livet sitt. Motet og åpenheten hennes utløste umiddelbart en bølge av støtte over hele moteverdenen.

En meteorisk oppgang skjemmet av en usynlig prøvelse

Anok Yai, som ble berømt i 2017 etter at et bilde av henne gikk viralt, har hatt en av sine mest imponerende modellkarrierer. Som muse for Prada, Versace og Dior etablerte hun seg som en ledende figur for mangfold på catwalken. Mens hun var travelt opptatt med å gå på catwalken, kjempet den unge kvinnen i hemmelighet mot en medfødt hjerte- og lungesykdom.

På Instagram forklarte hun at hun oppdaget sykdommen sin ved en tilfeldighet: «Jeg fikk vite at jeg hadde en misdannelse som la for stor belastning på hjertet mitt og sakte ødela lungene mine.» Anok Yai trodde først det bare var en forbigående hoste, men utviklet til slutt brystsmerter og pustevansker, før hun innså alvoret i situasjonen.

En livreddende operasjon og et budskap om håp

I meldingen sin avslørte Anok Yai at hun hadde gjennomgått robotassistert lungekirurgi, en kompleks, men nå vanlig prosedyre i behandlingen av alvorlige lungesykdommer.

Hun uttrykte dyp takknemlighet til de medisinske teamene ved NYU Langone Hospital, Beverly Hills Concierge Health, og spesielt til Dr. Robert Cerfolio og Dr. Harmik Soukiasian, som diagnostiserte og behandlet tilstanden hennes i tide: «Jeg er evig takknemlig for legene, sykepleierne og familien min, de første ansiktene jeg så da jeg våknet. Takket være dem har jeg mer tid til overs.» Modellen annonserte at hun nå fokuserte på å bli frisk, før hun forsikret fansen sin: «Jeg hviler for øyeblikket ... men jeg kommer tilbake. Vi sees snart.»

Massiv støtte fra hele verden

Historien hennes gikk raskt viralt på sosiale medier, noe som utløste en flom av støttende meldinger. Blant dem uttrykte flere fremtredende skikkelser innen mote og underholdning sin hengivenhet for henne:

Den britisk-jamaicanske modellen og skuespillerinnen Naomi Campbell: «Send din kjærlighet, ditt lys og din helbredelse. Måtte Gud beskytte deg.»

Amerikansk skuespillerinne, sanger, produsent og forfatter: Taraji P. Henson: «Du er helbredet, i Jesu navn.»

Den amerikanske basketballspilleren Angel Reese skrev: «Jeg ber for deg, søsteren min. Du er sterk, og du vil vinne denne kampen.»

Bestemt og takknemlig minner Anok Yai oss om at sykdom ikke velger sine øyeblikk – ikke engang på høyden av suksess. Hennes mot og sårbarhet gir et sjeldent øyeblikk av oppriktighet i en verden ofte dominert av perfeksjon. Ved å dele historien sin inspirerer supermodellen til en verdifull lærdom: ekte styrke sees ikke bare på catwalken, men også i den stille motstandskraften i vanskelige tider.