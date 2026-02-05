Search here...

Denne kurvede modellen utstråler selvtillit når hun viser frem figuren sin på stranden.

Modeller
Léa Michel
Den kurvede modellen Jocelyn Corona lyser opp sosiale medier med bildene sine på en solrik puertoricansk strand, og fanger essensen av kroppspositivitet. Denne meksikanske fødte Guadalajara-modellen utstråler selvtillit, noe som fremgår av de entusiastiske reaksjonene fra følgerne hennes som synes hun er «for vakker».

Et viralt Instagram-innlegg

På kontoen sin @jocelyncorona_ deler Jocelyn bilder i marineblått, der hun holder en fargerik smoothie, med et puertoricansk flagg i bakgrunnen og bildeteksten «📍🇵🇷🫡✨» . Bildene, tatt på en livlig strand, fremhever figuren hennes mot en asurblå himmel og turkis hav. Bildene viser en avslappet positur: hånden hennes beskytter øynene mot solen, sitter på en stripete lenestol, osv. Den overordnede effekten er en av glede og autentisitet, noe som forsterker budskapet hennes om myndiggjøring.

Jocelyn Corona, et ikon for kurvete mote

Jocelyn ble født 22. desember 1997 og startet modellkarrieren sin i 2016, og gikk raskt på catwalken for Chromat, Rebecca Minkoff og The Blonds. Hun er representert av Muse Management (NY), Women 360 (Paris) og Mad Models (Barcelona), og har posert for Sports Illustrated Swimsuit, samarbeidet med Fenty Beauty, Levi's og Savage X Fenty, og prydet forsiden av ELLE Mexico. Jocelyn Corona feirer kroppsmangfold, inspirert av moren sin.

Beundrende reaksjoner fra fansen

Kommentarene strømmer inn: «Så vakkert!» , «Strandens dronning!» , «Ren inspirasjon!» Innleggene hennes genererer tusenvis av likerklikk, og roser hennes selvtillit og naturlige skjønnhet. Jocelyn fremmer selvaksept og gjør hvert utseende til en bønn om inkludering i moteverdenen. Disse bildene i et marineblått antrekk fanger perfekt sommerstemningen hennes i Puerto Rico nok en gang, mot en livlig strandbakgrunn.

Kort sagt, Jocelyn Corona legemliggjør kurvede bevegelser på en briljant måte: i Puerto Rico utstråler hun selvtillit ved å omfavne figuren sin fullt ut, noe som høster enstemmig ros. Reisen hennes, fra Guadalajara til verdens catwalks, beviser at autentisk skjønnhet vinner hjerter og omdefinerer standarder.

