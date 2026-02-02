Search here...

«Det er en stor risiko»: Denne modellens hobby kan true karrieren hennes

Modeller
Léa Michel
Kitty Wan er en av få modeller som lever av hendene sine. Bokstavelig talt. Denne amerikaneren, som spesialiserer seg på håndmodellering, kan tjene opptil 2000 dollar om dagen ved å låne hendene sine ut til reklame, skjønnhetskampanjer og fotoshoots for smykker og hudpleieprodukter. Selv om yrket hennes krever konstant årvåkenhet – feilfri hud, upåklagelige negler og kontinuerlig hydrering – innrømmer Kitty Wan at hun ikke har gitt opp en hobby som skiller seg ut i hverdagen hennes: volleyball. Mer spesifikt, strandvolleyball.

Sporten som kan sette alt i fare

«Alle sier at jeg er litt gal som fortsetter å spille», betrodde hun seg til People magazine. Likevel holder Kitty Wan ut fordi lidenskapen hennes de siste tre årene har overveid frykten. Og selv om risikoen er reell – forvridde fingre, riper, forstuinger, blåmerker – har hun så langt aldri blitt alvorlig skadet. Et lykketreff, men også et spørsmål om forsiktig håndtering: «Jeg foretrekker å ikke tenke for mye på det, ellers ville jeg endt opp med å skade meg selv», sa hun.

En disiplin som krever konstant oppmerksomhet.

For å minimere risikoen forklarer Kitty Wan at hun følger strenge ritualer: ingen kontaktsport, ingen matlaging med skarpe gjenstander, ingen farget neglelakk. Geler er forbudt, og manikyr er alltid naken. Hun har alltid fuktighetskrem i bilen og i alle rom i hjemmet, bruker neglebåndsolje hver kveld og påfører en håndmaske før hver fotografering. «Bildene er så nære at du kan se hver eneste detalj i neglematrisen», forklarer hun.

Mellom lukrativt yrke og personlig nytelse

Kitty Wans paradoks fascinerer internettbrukere: hvordan forene en «ultra-delikat» karriere med en så «risikabel» sport? I en viral TikTok-video deler hun en liste over aktiviteter som er forbudt for en håndmodell ... samtidig som hun innrømmer at hun bryter dem så snart hun er tilbake på sanden på en volleyballbane. «Det er selvmotsigende, men det er det jeg elsker», erkjenner hun.

Selv om forsiktighet fortsatt er viktig, er Kitty Wan også et bevis på at lidenskap kan finne sin plass selv i de mest restriktive miljøer. Hennes budskap? Disiplin, ja, men aldri på bekostning av nytelse.

