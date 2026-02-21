Hettegenser: feilen som reduserer effektiviteten mot kulde

Om vinteren trekkes hette oftere opp over hodet enn ned over ryggen. Det er en stor fordel, spesielt når været er uforutsigbart. Bortsett fra at vi siden barndommen har gjort alt feil og brukt det feil. Dette forklarer hvorfor vi skjelver til tross for den pelsfôrede hetten. Det er i hvert fall observasjonen til en innholdsskaper som gikk viralt med sin «veiledningsvideo».

Detaljen som blir oversett

Nylig har en viral TikTok-video skapt oppstyr blant motebevisste mennesker som er følsomme for kulde. Influenceren demonstrerer et enkelt triks: å brette pelskanten på hetten innover, rundt ansiktet. Resultatet: den iskalde vinden stopper, ørene er beskyttet, og følelsen av kulde forsvinner nesten umiddelbart. Demonstrasjonen har gått viralt: hvordan har det seg at ingen har lært oss denne lille hemmeligheten før?

Og likevel er ikke dette et stylistinnfall eller et trendy triks. Denne gesten stammer direkte fra den opprinnelige funksjonen til pelshetter, arvet fra arktiske folk. Det vi tar for en enkel «elegant» detalj var faktisk designet for å blokkere vinden og holde på varmen rundt ansiktet.

Den tekniske opprinnelsen til pels

Opprinnelig var pelsen på hetter aldri der til pynt. Inuittene, yup'ikene og andre arktiske innbyggere brukte lange pelskanter for å skape et mikroklima rundt ansiktet. Hårene, ofte hule, fanger et lag med varm luft og bryter vindens strøm, noe som reduserer følelsen av kulde på nese, kinn og panne.

Denne teknikken er så effektiv at selv i dag bekrefter vindtunneltester på forskjellige typer hetter at pels gir bedre beskyttelse enn noen moderne dunjakke alene. De lange hårene fungerer som et naturlig skjold mot vinden, mens pelsen fortsetter å holde på kroppsvarmen.

Den vanligste feilen

Feilen vi alle gjør er egentlig å bruke hetten «for stilens skyld» i stedet for for funksjonens skyld. Pelsen ligger flatt, glidelåsen på jakken er halvveis lukket, og snorene forblir løse. Vinden glir da inn under hetten, kinnene våre blir kalde, og den isolerende effekten forsvinner.

Den beste måten å gjøre det på? Trekk opp glidelåsen på jakken helt og juster hetten slik at den dekker ansiktet. Avhengig av hvordan jakken er designet, kan du til og med lage en liten vindtett tunnel rundt nesen og ørene. Noen, som influenceren i videoen, velger en subtil fold av pelsen innover for å fange enda mer varm luft. Selv om det ikke akkurat er den tradisjonelle metoden, er resultatet imponerende: ikke mer kald luft slipper gjennom.

Tips for en ultraeffektiv hette

Hetten er ikke bare en dekorativ detalj som legges tilfeldig for å pynte opp kragen eller tilpasse kåpens design. Dette ekstra tilbehøret, som fungerer som både paraply og koselig lue, er først og fremst funksjonelt. Med andre ord: ikke la hetten henge nedover ryggen, og dra den bare over hodet i ekstremvær. For å nyte den behagelige varmen og unngå å bli forkjølet, er det noen regler for god praksis. Det er en velkommen forandring fra gateportrettene av fashionistaer i snødekte bomberjakker.

Stram snorene: juster hetten slik at ansiktet forblir dekket uten å skape ubehagelig spenning.

Lukk glidelåsen eller knappene helt opp: en frakk som er halvveis åpen slipper inn luft.

Sjekk lengden på pelsen: på noen hetter er (fuske)pelsen for kort og filtrerer ikke vinden godt nok. I dette tilfellet kan et lite skjerf under hetten gi ekstra beskyttelse.

Ikke nøl med å teste forskjellige posisjoner: noen ganger er en liten brett innover, en justering på forsiden eller en helling på sidene nok til å maksimere den vindtette effekten.

Hetten din er ikke lenger bare et motetilbehør: den er et skjold mot kulden. Og med dette lille trikset blir de iskalde morgenene dine mye mer utholdelige. For å beskytte deg ytterligere mot frostvind, kan du også forsterke antrekket ditt med et strikket skjerf eller en strikket balaklava .