Denne måten å bruke skjerf på vil få deg til å glemme alle de andre

Skjerfet er langt fra et enkelt praktisk tilbehør, men blir midtpunktet i et vinterantrekk så snart det er knyttet i en «balaklava»-stil. Denne måten å bruke det på, som sees overalt på sosiale medier, kombinerer maksimal varme med et svært couture-utseende.

«Balaklava-skjerfet»: trikset som forandrer alt

Ideen: å forvandle et klassisk skjerf til en improvisert balaklava som dekker halsen, nakken og toppen av hodet. I stedet for å bruke en lue og et skjerf i lag, er et enkelt tilbehør nok til å innhylle hele overkroppen i en strikket kokong. Denne måten å bruke skjerf på er inspirert av både balaklavaen, som er så trendy de siste sesongene, og hodeskjerfet knyttet i håret som Brigitte Bardot eller Audrey Hepburn, men i en koseligere og mer moderne versjon.

Trikset kan gjøres på bare noen få trinn:

Surr skjerfet en eller to ganger rundt halsen, og la den ene enden være lengre enn den andre.

Løft det lengste panelet mot bakhodet, som en hette, og før det deretter litt fremover for å ramme inn ansiktet.

Resultatet: Nakken, ørene og toppen av hodet er beskyttet, uten en "pakke"-effekt eller en hatt som flater ut håret. Skjerfets volum skaper et fint fall rundt ansiktet, ideelt over en strukturert frakk.

Hvorfor er denne måten å bruke skjerf på så tiltalende?

Denne teknikken er populær fordi den oppfyller alle kravene:

Den holder deg virkelig varm ved å dekke alle områder som er følsomme for kulde (ører, hals, nakke).

Den er modulær: du kan senke hodepanelet som en enkel krage så snart du kommer inn, uten å måtte ta av en ekstra hatt.

Visuelt sett gir «balaklava-skjerfet» en umiddelbar motevri, spesielt med lange, tykke skjerf som skaper en kappeeffekt rundt skuldrene.

Med balaklava-skjerfet slutter skjerfet å være et skjold mot kulden og blir en integrert del av silhuetten. Det strukturerer overkroppen, rammer inn ansiktet og gir en gjenopplevd «gammel Hollywood»-vibe, spesielt når det brukes med solbriller og en velsydd jakke. Nok til å forvandle enhver utflukt i kulden til et stilig øyeblikk.