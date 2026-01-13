Denne måten å bruke skjerf på vil få deg til å glemme alle de andre

Skjerfet er langt fra et enkelt praktisk tilbehør, men blir midtpunktet i et vinterantrekk så snart det er knyttet i en «balaklava»-stil. Denne måten å bruke det på, som sees overalt på sosiale medier, kombinerer maksimal varme med et svært couture-utseende.
«Balaklava-skjerfet»: trikset som forandrer alt
Ideen: å forvandle et klassisk skjerf til en improvisert balaklava som dekker halsen, nakken og toppen av hodet. I stedet for å bruke en lue og et skjerf i lag, er et enkelt tilbehør nok til å innhylle hele overkroppen i en strikket kokong. Denne måten å bruke skjerf på er inspirert av både balaklavaen, som er så trendy de siste sesongene, og hodeskjerfet knyttet i håret som Brigitte Bardot eller Audrey Hepburn, men i en koseligere og mer moderne versjon.
Hvordan knytte det i praksis
Trikset kan gjøres på bare noen få trinn:
- Surr skjerfet en eller to ganger rundt halsen, og la den ene enden være lengre enn den andre.
- Løft det lengste panelet mot bakhodet, som en hette, og før det deretter litt fremover for å ramme inn ansiktet.
Resultatet: Nakken, ørene og toppen av hodet er beskyttet, uten en "pakke"-effekt eller en hatt som flater ut håret. Skjerfets volum skaper et fint fall rundt ansiktet, ideelt over en strukturert frakk.
Hvorfor er denne måten å bruke skjerf på så tiltalende?
Denne teknikken er populær fordi den oppfyller alle kravene:
- Den holder deg virkelig varm ved å dekke alle områder som er følsomme for kulde (ører, hals, nakke).
- Den er modulær: du kan senke hodepanelet som en enkel krage så snart du kommer inn, uten å måtte ta av en ekstra hatt.
- Visuelt sett gir «balaklava-skjerfet» en umiddelbar motevri, spesielt med lange, tykke skjerf som skaper en kappeeffekt rundt skuldrene.
Med balaklava-skjerfet slutter skjerfet å være et skjold mot kulden og blir en integrert del av silhuetten. Det strukturerer overkroppen, rammer inn ansiktet og gir en gjenopplevd «gammel Hollywood»-vibe, spesielt når det brukes med solbriller og en velsydd jakke. Nok til å forvandle enhver utflukt i kulden til et stilig øyeblikk.