«Jeg er lav og jeg vil forlenge silhuetten min»: hun gir råd om klær som er flatterende

Å være petite er ikke en svakhet som må korrigeres; det er en styrke, en fordel og en helt egen stil. Noen ønsker imidlertid noen ganger å leke med linjene i klærne sine for å se litt høyere ut. Moteinnholdsskaperen @baiweiss_ deler sine tips for å visuelt forlenge silhuetten.

Velg monokrome antrekk ... hvis du har lyst.

Et av de mest kjente tipsene for å skape en illusjon av høyde er å bruke et monokromatisk antrekk, det vil si et antrekk som består av én farge eller svært like nyanser. Dette skaper en kontinuerlig linje fra topp til bunn, som øyet følger uten avbrudd, noe som gir inntrykk av en slankere silhuett.

Du er imidlertid ikke forpliktet til å velge dette alternativet: mote er en lekeplass. Kontraster og forskjellige farger kan være dristige, morsomme og gjenspeile personligheten din perfekt. Det viktigste er å bruke det som får deg til å føle deg selvsikker, uavhengig av din tilsynelatende høyde.

Topper og jakker som er tettsittende … eller ikke

Jakker, blazere eller kåper som slutter ved eller litt over midjen kan effektivt trekke oppmerksomhet til overkroppen og fremheve midjen. Sammen med et tynt belte eller en tettsittende bluse skaper de en harmonisk proporsjon som kan gi inntrykk av litt lengre ben.

Når det er sagt, er det ikke en feil å bruke for store eller lange klær. Disse kuttene har sin sjarm og lar deg leke med volum, flyt og komfort. Nøkkelen er å velge det som får deg til å føle deg bra, ikke å følge en regel som passer til alle.

Høylivede jeans og skreddersydde snitt … hvis det er det du liker

Høymidjebukser eller jeans blir ofte nevnt for å visuelt forlenge bena og definere midjen. Snitt som bootcut eller lett utsvingte modeller kan også skape dette inntrykket av lengde, spesielt når de kombineres med en tettsittende topp.

Du kan imidlertid absolutt bruke klassiske jeans, boyfriend-jeans eller bukser med rette ben uten problemer. Å være petite betyr ikke at du må «forlenge» noe: det viktigste er å finne plagg som får deg til å føle deg sterk, elegant og komfortabel.

Tilbehør kan forbedre silhuetten din … på din egen måte

Et tynt belte i midjehøyde kan subtilt definere silhuetten og skape en harmonisk visuell effekt. Brede eller kontrasterende belter er ikke "forbudt": de kan bli et fokuspunkt i antrekket ditt og gjenspeile kreativiteten din. Mote er ment å være morsomt, ikke å pålegge strenge regler.

Feirer sin lille størrelse

Alle disse tipsene er nyttige hvis du vil leke med linjene i klærne dine, men de er ikke nødvendige for å være elegant eller selvsikker. Å være petite er en fordel: du kan ta i bruk unike stiler, originale proporsjoner og uttrykke personligheten din uten å noen gang prøve å "korrigere" figuren din.

Kort sagt handler ekte mote om å velge det som får deg til å smile i speilet, og bruke farger, snitt og tilbehør med selvtillit. Enten du vil forlenge silhuetten din visuelt eller bare omfavne din naturlige høyde, er det viktigste å føle seg bra i kroppen din og i klærne dine. Å være petite er ikke en feil å skjule, men en egenskap å feire med stil og selvtillit.