Hvordan velge solbriller som smigrer ansiktet ditt

Å velge et par solbriller handler først og fremst om å skjemme bort seg selv. Selv om visse innfatningsformer kan skape forskjellige visuelle effekter avhengig av ansiktsformen din, finnes det ingen harde regler. Det viktigste? Finn en stil som får deg til å føle deg bra og lar deg fritt uttrykke din personlighet.

Ansiktsformer: et enkelt utgangspunkt

Du har sikkert hørt at et rundt ansikt «burde» bruke firkantede innfatninger, eller at et firkantet ansikt passer bedre til avrundede former. Disse tipsene kan være nyttige hvis du er ute etter en spesifikk effekt, men de er på ingen måte regler. Briller er et motetilbehør i seg selv. De kan fremheve et trekk, skape kontrast eller rett og slett gjenspeile stilen din. Det er ingenting som hindrer deg i å velge en innfatning som avviker fra de vanlige anbefalingene hvis det er den du elsker.

Hvis du liker kontraster...

Noen liker å leke med former og linjer. Geometriske innfatninger kan gi karakter til myke ansiktstrekk, mens runde former kan myke opp et ansikt med mer definerte konturer. Overdimensjonerte, sommerfugl-, pilot-, ovale eller rektangulære stiler gir hver sitt eget særegne utseende.

Tanken er ikke å korrigere ansiktet ditt, men å velge det utseendet du liker. Foretrekker du en overdimensjonert innfatning som tiltrekker seg alles oppmerksomhet? Kjør på. Liker du minimalistiske stiler? De er like tiltalende.

Mote trenger ikke å diktere valgene dine

I lang tid forsøkte trender å pålegge lister over «hva man skal ha på seg» basert på ansiktsform. Heldigvis er holdningene i endring. I dag er mote friere, mer kreativ og fremfor alt mer personlig. Et rundt ansikt kan bruke runde briller. Et hjerteformet ansikt kan fremheve en tykk innfatning. Et ovalt ansikt kan like gjerne velge en diskret stil som et fargerikt par.

Det finnes ingen gale valg når du føler deg komfortabel med ditt eget speilbilde. Farger følger samme logikk. Tidløse svarte, skilpaddeskallfargede, hvite, rosa, grønne, røde eller til og med gjennomsiktige innfatninger: alle ønsker er velkomne. Stilen din avhenger ikke av kroppsfasongen din, men av hva du ønsker å uttrykke.

Komfort først

Utover estetikk, bør et godt par briller være behagelige å bruke. En innfatning som passer godt til ansiktet ditt, ikke sklir og ikke klemmer tinningene dine, vil utgjøre hele forskjellen hver dag. Husk også å sjekke kvaliteten på linsene. Effektiv UV-beskyttelse er viktig for å beskytte øynene dine, uansett årstid. Synskomfort er like viktig som stil.

Det beste paret er det du elsker.

Det finnes like mange måter å bruke briller på som det finnes personligheter. Selv om råd om ansiktsform kan være nyttige hvis du er usikker på om du har flere stiler, bør det aldri være en begrensende faktor. Prøv forskjellige former, ha det gøy med farger, våg å bruke originale innfatninger, eller hold deg til en klassiker hvis det er det som passer deg best. Solbriller er designet for å beskytte øynene dine, men også for å uttrykke stilen din.

Til syvende og sist er ikke det vakreste paret med sko det som følger et visst mote-"diktatur". Det er det som gir deg lyst til å bruke det, som gjenspeiler personligheten din, og som du føler deg helt deg selv i.