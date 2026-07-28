Disse klesmaterialene er å foretrekke for bedre varmebestandighet

Når temperaturen stiger, er det ofte første instinktet å ta frem de korteste klærne som mulig. Å holde seg komfortabel i høye temperaturer handler imidlertid først og fremst om å velge riktig stoff. Noen fibre lar huden puste og transportere bort fuktighet mer effektivt, mens andre raskt forvandler en sommerdag til en skikkelig ovn.

Lin, det viktigste plagget for solfylte dager

Hvis det finnes ett sommerstoff som er populært, så er det lin. Det er naturlig pustende, fremmer luftsirkulasjon takket være fibrenes struktur og absorberer fuktighet uten å gi den ubehagelige følelsen av fuktig stoff mot huden.

En annen fordel: den tørker raskt og beholder en behagelig følelse av friskhet, selv i stekende sol. Når det gjelder det berømte krøllete utseendet, regnes den nå som et skikkelig moteprodukt som gir sommerantrekk karakter.

Bomull, ja ... men ikke bare hvilken som helst type

Bomull er fortsatt et trygt valg, forutsatt at du velger riktig veving. Tykke stoffer, som noen jerseystoffer, har en tendens til å holde på varme og svette. Omvendt gir bomullsvoile, gasbind, lett poplin eller seersucker bedre luftsirkulasjon. Spesielt seersucker kjennetegnes av sin krøllete tekstur, som reduserer kontakten mellom stoffet og huden, noe som skaper en følelse av letthet som er spesielt velkommen når temperaturen stiger.

Hamp, det store comebacket til en naturlig fiber

Hamp, som fortsatt er relativt uvanlig i garderobene våre, fortjener din fulle oppmerksomhet. Slitesterkt, pustende og svært absorberende, deler det mange egenskaper med lin. Med hver vask blir denne fiberen enda mykere, samtidig som den opprettholder utmerket holdbarhet. Et attraktivt valg for de som søker klær som vil vare gjennom årstidene.

Cellulosefibre, perfekt for flagrende plagg

Viskose, lyocell og visse fibre utvunnet fra plantecellulose er verdsatt for sin myke følelse og vakre fall. De absorberer fuktighet godt og gir betydelig komfort for kjoler, vide bukser eller skjorter beregnet på varmere dager. De tar litt lengre tid å tørke enn lin, men er fortsatt et hyggelig alternativ for å kombinere eleganse og komfort.

Materialer som er for varme

Motsatt er noen syntetiske fibre mindre egnet for høye temperaturer. Polyester, nylon og akryl, for eksempel, lar ikke luften sirkulere godt og holder på mer fuktighet. Resultatet: en forsterket følelse av varme og lukt som utvikler seg raskere. Klær med høyt elastaninnhold kan også forsterke denne effekten ved å sitte tett inntil kroppen og begrense naturlig ventilasjon.

Kuttet utgjør hele forskjellen

Selv det fineste stoffet mister noen av sine egenskaper hvis snittet er for stramt. Løstsittende plagg skaper rom mellom huden og stoffet, noe som fremmer luftsirkulasjonen. Lysere farger reflekterer også mer sollys enn mørkere, mens lette vevinger forsterker denne følelsen av friskhet.

Velg naturlige, men også ansvarlige, materialer

I en tid der ekstrem varme og skogbranner er på vei opp, i Frankrike som andre steder i Europa, må også forbruksvanene våre endres. Å velge klær laget av naturlige fibre eller hentet fra mer ansvarlige forsyningskjeder er en gest som går utover komfort.

Når det er mulig, velg sertifisert lin, hamp eller bomull, produsert under forhold som respekterer miljøet og menneskene som dyrker dem. Å investere i kvalitetsplagg, designet for å vare i flere somre, er ofte mer fordelaktig enn å stadig kjøpe billige syntetiske klær. Mer bærekraftig mote er også en måte å ta vare på planeten, dyrene og naturressursene.

I perioder med intens varme er ikke nødvendigvis mengden stoff det er som er din beste allierte for komfort, men sammensetningen. Før du går til kassen, bør du ta noen sekunder til å lese etiketten: den avslører ofte mye mer enn prisen om et plaggs evne til å holde deg komfortabel hele sommeren.