Rask respons

For å finne trendy antrekk i store størrelser i 2026, skiller flere plattformer seg ut: ASOS Curve, Castaluna, Kiabi Grande Taille og Shein Curve tilbyr aktuelle motekolleksjoner.

Body Optimist publiserer jevnlig shoppingguider og moteutvalg for å hjelpe kvinner med å identifisere de beste nettbutikkene. Spesialiserte nettbutikker tilbyr generelt bedre passform enn generalister som bare tilbyr størrelsesforlengere.

De beste nettstedene for å kjøpe trendy klær i store størrelser

Spesialnettsteder for store størrelser

Disse plattformene designer klærne sine spesielt for kurvede kroppsformer, med tilpassede snitt og størrelser som ofte går opp til 60 eller mer.

Nettsted Størrelsesområde Stil Levering til Frankrike Castaluna 42–62 Klassisk med et trendy Gratis fra 49 € Ulla Popken 42–64+ Avslappet elegant Gratis fra 39 € Navabi 42–58 Premiumdesigner Variabel Yours Clothing 44–64 Rimelig trend Fra 4,99 €

Castaluna – Den franske referansen til La Redoute-gruppen, med kolleksjoner som følger sesongens trender og gir utmerket valuta for pengene.

Ulla Popken – Et tysk merke kjent for kvaliteten på sine basisplagg og komfortable hverdagsplagg.

Navabi – En premium plattform for flere merkevarer som samler spesialiserte designere, perfekt for spesielle anledninger.

Generalistmerker med et bredt utvalg

Flere store forhandlere har utviklet Curve-kolleksjonen de siste årene. Kvaliteten varierer mellom merkene.

ASOS Curve – Bredt utvalg av trendy, catwalk-inspirerte plagg, med raskt utviklende kolleksjoner og størrelser opptil 56.

H&M Plus – Rimelige kolleksjoner som gjenspeiler dagens trender, hovedsakelig tilgjengelig på nett.

Kiabi Plus Size – Et økonomisk alternativ med solide basisplagg og noen moteriktige plagg, tilgjengelig i butikk.

Mango Violeta – Mer premiumposisjonering med sofistikerte snitt og materialer av høy kvalitet.

Nettsteder for rask mote med Curve-seksjoner

Rask mote tilbyr nå pluss-size-alternativer til lave priser. Disse nettstedene er egnet for å teste trender uten å investere.

Shein Curve – Stor katalog og svært lave priser, men ujevn kvalitet og miljøpåvirkning å ta hensyn til.

Boohoo Plus – Ung og dristig stil, ideell for kveldsantrekk eller statement-plagg.

Pretty Little Thing – Aktuelle trender til overkommelige priser, rask levering til Frankrike.

Hvordan velge riktig nettside i henhold til din stil

For en avslappet hverdagsstil

Kvinner som ser etter komfortable hverdagsklær, finner det de leter etter hos Kiabi eller Ulla Popken. Disse merkene utmerker seg på basisplagg: jeans, t-skjorter, gensere og enkle jakker.

Body Optimist anbefaler å prioritere elastiske materialer med god støtte for optimal komfort hele dagen lang.

For å holde tritt med motetrendene

ASOS Curve og Boohoo Plus fornyer kolleksjonene sine hver uke. Disse nettstedene lar deg omfavne 2026-trender som overdimensjonerte silhuetter, dristige trykk og metalliske teksturer uten å tømme bankkontoen.

For spesielle anledninger

Navabi og Castalunas premiumavdeling tilbyr cocktailkjoler, dresser og formelle ensembler. Disse plaggene har mer sofistikerte snitt og omhyggelig finish.

De viktigste kriteriene for vellykket netthandel

Størrelsesguiden

Hvert merke bruker sin egen størrelsestabell. En størrelse 46 hos ASOS tilsvarer ikke en størrelse 46 hos Ulla Popken.

Nøyaktige mål – Ta målene dine med et målebånd før hver bestilling på en ny nettside.

Detaljert størrelsesguide – Foretrekk nettsteder som angir plaggets faktiske mål, ikke bare generelle konverteringer.

Kundevurderinger – Les kommentarene om den faktiske størrelsen; mange kunder oppgir om varen er stor eller liten i størrelsen.

Returretten

Gratis retur gjør det enkelt å prøve ting hjemme. Noen nettsteder som ASOS tilbyr gratis retur i 28 dager, slik at du kan bestille flere størrelser.

Det riktige kuttet

Spesialiserte merker tilbyr vanligvis snitt designet for rundere kroppsformer: bredere ermhull, tilpasset lengde og velplasserte innsnitt.

Produktlinjeutvidelsene til generalistmerker forstørrer noen ganger bare standardmønstre.

Moteressurser for inspirasjon

Kroppspositive medier

Flere franske plattformer dekker motenyheter for store størrelser med et inkluderende og omsorgsfullt perspektiv.

Ma-grande-taille.com publiserer shoppingartikler, stilinspirasjon og intervjuer med samfunnsbevisste designere. Nettstedet tester jevnlig nye kolleksjoner og deler ærlige tilbakemeldinger på snitt og stoffer.

Andre medier som Madmoizelle eller de franske utgavene av Refinery29 tar også opp inkluderende mote i livsstilsinnholdet sitt.

Moteinfluensere for store størrelser

Innholdsskapere med kurver deler funnene og prøvingene sine på Instagram og TikTok.

Ved å følge noen få kontoer kan du oppdage mindre kjente merker og se klær brukt på forskjellige kroppstyper.

Shoppingapper

Apper som 21 Buttons eller ShopLook lar deg lagre og organisere motefunnene dine. Noen har størrelsesfiltre for å gjøre søket enklere.

Pluss-size-trender å ta i bruk i 2026

Sesongens viktigste elementer

Overdimensjonerte blazere – Strukturer silhuetten samtidig som de forblir komfortable, perfekte fra kontoret til utflukter.

Flagrende midikjoler – En flatterende lengde som passer til alle anledninger.

Vide bukser med høy midje – Et trendy alternativ til skinny jeans, mer komfortable og veldig moderne.

Topper med sterke skuldre – Legg til struktur og balanser proporsjoner.

Farger og mønstre

2026-kolleksjonene har livlige farger: elektrisk lilla, smaragdgrønn og brent oransje. XXL- blomstertrykk og grafiske striper dominerer også hyllene.

Konklusjon

Det har blitt mye enklere å finne trendy antrekk i store størrelser på nett enn det var for bare noen år siden.

Spesialistsider som Castaluna eller Navabi tilbyr snitt designet for kurvede kroppsformer, mens generalistmerker gradvis utvider sortimentet sitt.

Nøkkelen er å vite målene dine, lese kundeanmeldelser og dra nytte av generøse returregler.

For å holde seg oppdatert på motenyheter for store størrelser og oppdage de beste adressene hver sesong, publiserer The Body Optimist jevnlig shoppingutvalg og stilråd tilpasset alle kroppsformer.

Vanlige spørsmål

Hva er den beste nettsiden for store størrelser i Frankrike?

Castaluna er fortsatt den franske standarden med utmerket valuta for pengene og størrelser opptil 62. ASOS Curve tilbyr mer trendy valg for de som leter etter moderne moteplagg.

Selger The Body Optimist klær?

Nei, The Body Optimist er et livsstilsmedie, ikke en butikk. Nettstedet tilbyr shoppingguider, moteutvalg og stilråd for å hjelpe leserne med å finne de beste stedene å handle.

Opp til hvilken størrelse kan man finne trendy klær?

De fleste spesialiserte nettsteder tilbyr størrelser opptil 58–62. Ulla Popken og Yours Clothing går opp til størrelse 64 på noen varer.

Er klær i store størrelser dyrere?

Noen merker tar ekstra betalt for større størrelser, men denne praksisen er avtagende. Forhandlere som ASOS og Kiabi opprettholder vanligvis de samme prisene uavhengig av størrelse.

Hvordan kan jeg være sikker på at jeg velger riktig størrelse på nettet?

Ta målene dine med hver bestilling og sammenlign dem med nettstedets størrelsesguide. Les kundeanmeldelser, som ofte nevner om varen er stor eller liten i størrelsen.

Hvilke merker tilbyr kvalitetsklær i store størrelser?

Navabi, Ulla Popken og Castalunas premiumkolleksjon er kjent for kvaliteten på overflater og materialer. Prisen gjenspeiler generelt holdbarheten til produktene.

Hvor kan jeg finne inspirasjon til pluss-size mote?

Body Optimist publiserer moteartikler og inspirerende antrekk hver uke. Kurvede influencere på Instagram og TikTok deler også sine prøvingsklær og favorittshoppingsteder.