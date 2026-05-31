Hvorfor kan et plagg som er sett på nettet falle så annerledes når det er brukt?

Når du handler på nett, vet du aldri helt hva du kan forvente, men du blir lett påvirket av bildene som vises. Klær kjøpt under nettbutikken din er alltid vakkert presentert, og det er lett å forestille seg selv i dem. Bortsett fra at plagget du bestiller ofte ikke ser ut som det gjorde på modellen som fanget blikket ditt. Og det er ikke kroppen vår som er problemet.

En ekstremt presis justering ved hjelp av klips og pinner.

Når du mottar et plagg du har kjøpt på nett, er du like glad som en liten jente på julaften. Bortsett fra at når du prøver det , forsvinner euforien umiddelbart. Til tross for at jeg sjekket størrelsestabellen nøye og målte målene dine nøye med et målebånd, er plagget en komplett skuffelse.

Sømmene er fullstendig ute av synk med silhuetten vår, og designet virker uforenlig med kroppsfasongen vår. Ermene er for trange, buksebeina henger ned fra føttene våre, og toppen gir absolutt ingen mening. Likevel, på modellen, fulgte plagget kroppens linjer perfekt. Det så til og med ut som om det var sydd på huden hennes. Dette leder oss til den mest åpenbare konklusjonen: kroppene våre er ikke egnet til dette plagget. Men selv modellene på skjermen som bruker størrelse 6 trenger noen justeringer. Stylistene som er ansvarlige for det kommersielle designet «forbedrer» virkeligheten.

Den usagte sannheten: Klærne som vises på nettsider ser heller ikke alltid perfekte ut på modellene. Bransjefolk, som sørger for at plagget selger godt, bruker klips for å holde det på plass under en fotoshoot og gi det en mer flatterende form. Dette demonstreres i en video av modellen Arabella Rae, der hun sees med omtrent ti klips på ryggen, som et klesplagg på et tørkestativ. «Ikke bekymre deg hvis det ikke ser ut som på nettsiden», beroliger hun seerne.

En video som viser inntrykket bak kulissene til disse perfekte bildene

Modellen er ikke den eneste som har avslørt hemmelighetene bak kulissene. Andre har også avslørt denne stilteknikken, som er en åpen hemmelighet i bransjen. For eksempel snudde modellen Lexie Tapper seg også foran kameraet for å avsløre denne spesielle frisyren. Disse bildene, som forsterker kvinners usikkerhet og får dem til å tro at kroppene deres har skylden for denne dårlige draperingen, er uærlige. Det er litt som overforbruket av retusjering og de utallige virtuelle ansiktsløftningene som får oss til å tro på halvgudinner som har vært gjennom Photoshop-vrimaskinen.

Denne estetiske strategien, som ikke blir lagt merke til under netthandelen vår, er imidlertid nesten normen. Det pleide å være et eget yrke. Folk hadde i oppgave å overvåke hver minste detalj i stilen og sjekke plaggets utseende, som «ferdigarbeidsinspektører». Dette er hva fotograf Sonja Ruckstuhl forteller i 20 Minutes .

Kollegaen hennes, Brigitte Aeschbach, forsvarer dette nøye utformede lille ritualet. Ifølge henne er ikke målet å reflektere et ideal eller å optimalisere plagget. «Ved å tilpasse plagget blir modellen selv ofte mer synlig. Det er en håndlaget prosess som jobber med virkelige kropper og fremhever personlighet og fysikk uten å forvrenge dem», argumenterer hun.

Internettbrukere har blandede følelser om denne motepraksisen.

I kommentarfeltet er reaksjonene fra internettbrukere svært blandede. Noen er lettet over å høre at selv modellene ikke er helt synkronisert med klærne. Andre beklager mangelen på autentisitet og sammenligner dette trikset med skjult svindel. «Det burde ha vært ulovlig», raser en abonnent. «Er ikke dette en form for falsk reklame?» spør en annen. Midt i disse harde meningene er det også positive kommentarer. «Wow, det kurerte meg!» sier en bruker, glad for å se at disse bildene ikke er så utopiske som de påstår. De mer pragmatiske anbefaler derimot å lese anmeldelser for å unngå skuffelse når du prøver ting på.

Når vi kjøper klær på nett, forelsker vi oss i et plagg og håper å oppnå samme resultat som i eksempelbildet. Disse videoene er først og fremst ment å berolige kvinner, som har en tendens til å skylde på kroppen sin når problemet ligger i designet. «Mainstream»-klær er ikke designet for å fremheve våre unike egenskaper. De er designet for å være minimalt akseptable på så mange kroppstyper som mulig.

Bak et klesbilde på nett, finnes det ikke bare en «heldig» eller «ideell» kropp. Det finnes en hel usynlig, teknisk prosess som forvandler et enkelt klesplagg til et ønskelig produkt. Og denne transformasjonen endrer fullstendig oppfatningen av hvordan det henger.