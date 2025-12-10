Dette trendy tilbehøret gjør et sterkt comeback for å redde ørene dine fra kulden.

Vinteren 2025 markerer den store tilbakekomsten av den strikkede balaklavaen, et tilbehør som en gang var forbeholdt skibakkene, men som nå er i ferd med å bli en viktig alliert mot den bitende kulden. Ultramyk, varm og stilig, beskytter den ører, nakke og ansikt samtidig som den gir et sofistikert motetilbehør til urbane antrekk.

En uimotståelig moteoppblomstring på catwalken

Etter å ha slått igjennom i 2021, er den strikkede balaklavaen klar for å eksplodere på catwalken og gatene i 2025. Mange merker gjenoppfinner den i tynne og elegante versjoner, ofte i merinoull eller kasjmir, for en minimalistisk og elegant effekt. Brukt under en overdimensjonert blazer eller som en del av et monokrom beige/grått utseende fra topp til tå, rammer den inn ansiktet og løfter vinterantrekk, fra kontorsirener til streetwear.

Komfort og varme garantert.

Den ribbede eller tekniske strikken gir optimal termisk beskyttelse: pustende, vannavvisende og ultramyk, den bekjemper iskalde vinder og lave temperaturer uten å tynge deg ned. Velg merinoull for tøffe vintre, økologisk bomull for mellomsesongen eller fin fleece for en kasjmirlignende følelse. Praktisk for tykt hår takket være det myke, overdimensjonerte snittet, dekker den halsen og isolerer bedre mot kulde enn et klassisk skjerf.

Hvordan ta det i bruk uten å gjøre en motefeil

Minimalistisk utseende: Kremfarget balaklava over en beige polotrend + rette jeans + enkle joggesko.

Monokrom: Et beige strikkesett, fra buksene til balaklavaen, for en flytende silhuett.

Luksuriøst: Antrasitt kasjmir under en ullfrakk + svarte pumps

Jentete: Lyserosa Ganni-kjole knyttet foran for en leken vri.

Nettingbalaklavaen er ikke lenger bare en sporty dings, men et must-have-tilbehør vinteren 2025, og kombinerer praktisk bruk, varme og tidløs eleganse. Perfekt for å møte kulden med stil, beviser den at mote og komfort kan gå hånd i hånd uten kompromisser.