«Italiensk tuck»: denne motegesten som fullstendig forvandler et antrekk

Noen ganger er det de enkleste detaljene som utgjør hele forskjellen. Den italienske tuck-kjolen er et bevis på dette: en liten stilistisk vri, sett på catwalken, som umiddelbart forvandler et antrekk. Bak den tilsynelatende likegyldigheten ligger en ekte sans for stil.

En enkel gest, men ikke så ubetydelig.

Den italienske innstikksstilen innebærer å brette bunnen av buksene litt ned i sokken. Ja, sagt på den måten kan det høres improvisert ut, til og med tilfeldig. Og det er nettopp poenget. I motsetning til den «franske innstikksstilen», som leker med den øvre delen av silhuetten ved å brette en skjorte ned i buksene, fokuserer den italienske innstikksstilen på den nedre delen. Ideen er å skape en subtil effekt, som om antrekket ditt magisk har satt seg sammen, uten noen spesiell anstrengelse. Denne «tatt på fersken»-effekten er faktisk veldig bevisst.

Kunsten med kontrollert likegyldighet

Sjarmen til den italienske buksekjolen ligger i dens ufullkommenhet. Symmetri er ikke målet; snarere tvert imot. Å bare putte ett ben av buksene ned i sokken fungerer ofte bedre enn å putte begge. Målet er å skape en liten ubalanse, et spontant utseende som gir antrekket ditt karakter. Det er denne «nesten nonchalante» estetikken som fanger blikket. Denne gesten legemliggjør en stilvisjon der alt virker naturlig, flytende og uhindret. Det er en måte å si at kroppen din og klærne dine lever sømløst sammen, uten stivhet.

En trend som oppsto på catwalken

Den italienske tuck-kjolen skaper mye blest, delvis fordi den har blitt sett på innflytelsesrike catwalks, særlig hos Bottega Veneta, Prada, Jil Sander og Celine. Disse kolleksjonene deler et felles tema: å omfavne en viss grad av ufullkommenhet i klær. En litt skjev krage, et bevisst uregelmessig snitt ... og nå, en kant gjemt i en sokk. Denne tilnærmingen feirer en friere mote, der eleganse ikke lenger er definert av streng perfeksjon, men av en form for autentisitet.

Hvordan ta i bruk den italienske tucken

For å gjennomføre dette trekket uten at det ser påtvunget ut, kan noen få tips utgjøre hele forskjellen.

Velg rette ben eller bukser med litt løstsittende passform. En for tettsittende stil vil skape et stivt utseende, mens den italienske tuck-kjolen er nettopp avhengig av flyt.

Når det gjelder sokker, velg synlige, men diskrete stiler: en finstrikket, nøytral farge som komplementerer antrekket ditt uten å overdøve det. Tanken er ikke å trekke all oppmerksomheten til anklene dine, men å legge til et subtilt preg.

Til slutt, ikke streb etter perfeksjon. Hvis du føler at du har tenkt for mye over bevegelsen, avviker du sannsynligvis fra den tiltenkte effekten.

Italiensk tuck vs. fransk tuck

Selv om de deler en felles filosofi, forteller ikke disse to stilene helt den samme historien. Den «franske tuck», popularisert av Tan France, strukturerer silhuetten i midjen. Den fremhever overkroppens proporsjoner samtidig som den opprettholder en avslappet følelse. Den italienske tuck, derimot, leker med bukselengden og trekker subtilt blikket nedover. Den omformer silhuetten annerledes, og tilfører et snev av originalitet der det minst forventes.

@sophiemoulds Prøver den italienske ermeinnstikkingen, men på min måte, siden denne skjorten ikke trenger ekstra brett eller knepping – en mer avslappet stemning 💙 antrekklenker i bioen min x ♬ Én ting - Lola Young

Til syvende og sist minner den italienske tuck oss om én viktig ting: stil avhenger ikke av en perfekt kropp eller rigide regler. Den ligger i detaljene, i gestene og i måten du velger å bruke klærne dine på.