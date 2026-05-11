Badedrakter: Dette retrotrykket kan bli sommerens store favoritt i 2026

Hver sommer bringer sin del av badetrender, men noen klarer å holde seg mer enn forventet. For sommeren 2026 ser det allerede ut til at et retrotrykk tar ledelsen i kolleksjonene: prikkete mønster . Det er presentert på bikinier, badedrakter og strandtøy, og det gjør et bemerkelsesverdig comeback og kan godt bli sesongens must-have.

Erter dukker opp overalt på strendene

Bare ta en titt på de nye sommerkolleksjonene for å se selv: prikker er absolutt overalt. Små, XXL, monokrome eller ultrafargede, de pryder alt fra retro trekantbikinier til mer sofistikerte badedrakter.

Mønsteret finnes også på lette strandkjoler, matchende skjørt og antrekk ved bassengkanten. Resultatet: det er umulig å gå glipp av dette trykket med sin vintage-sjarm, som umiddelbart gir et solrikt og elegant preg til et sommerantrekk. Polkaprikker, som lenge ble ansett som en retrodetalj forbeholdt pin-up-stiler, beviser nå sin status som et tidløst moteelement.

Retrofrisyrer er fortsatt populære

Populariteten til prikker ledsages av en reell gjenoppblomstring av vintage-inspirerte stiler. Blant modellene som forventes å bli populære sommeren 2026 er den retro trekantbikinien, den ultra-elegante badedrakten, den klassiske bandeau-bikinien og balconette-bikinien inspirert av de glamorøse silhuettene fra tidligere tiår.

Høylivede truser og de svært 80-tallsinspirerte kuttene gjør også comeback. Disse stilene prioriterer både komfort og stil, og smigrer alle kroppstyper uten å prøve å gjøre dem ensartede. Ideen er ikke lenger å skjule kroppen din eller tilpasse seg en enkelt estetikk, men heller å finne plagg der du føler deg bra, bevegelsesfri og helt deg selv.

Hvorfor er dette trykket så populært?

Prikker har en betydelig motefordel: de kan enkelt endre utseendet avhengig av hvordan du bruker dem. I små svarte og hvite prikker fremkaller de umiddelbart en elegant, retro stil. I et fargerikt eller overdimensjonert format blir de morsommere, mer avslappede og nesten grafiske.

Det er også et mønster som er enkelt å mikse og matche med sommerens basisplagg. En kort kjole med polkadotter kan skape en elegant silhuett på sekunder, mens bermudashorts med trykk sammen med en enkel hvit tanktopp gir et mer avslappet og uanstrengt utseende. Denne allsidigheten forklarer utvilsomt hvorfor den overskrider årstider uten å noen gang forsvinne helt.

En trend designet for alle kroppstyper

Det som også er tiltalende med denne retrotrenden er dens inkluderende og kroppspositive tilnærming. Kolleksjonene fokuserer nå på en rekke former, mer varierte størrelser og design laget for å smigre alle kroppstyper. Hele badedrakter, bikinier med høy midje, minimalistiske bandeau-topper eller trekantbikinier: det finnes ikke lenger bare én måte å bruke badetøy på.

Og til slutt, dette kan være den virkelige trenden for sommeren 2026: å velge plagg du virkelig liker, som du føler deg komfortabel, stilig og perfekt hjemme i i solen.