Denne retro sportsjakken fremstår som et flott alternativ til blazeren denne våren.

Blazeren, den upåklagelige og uanstrengt elegante jakken, har hatt sin tid. Nå foretrekker moteinteresserte mindre formelle og mer avslappede varianter. Lei av denne altfor prangende og ordentlige profesjonelle stilen, ønsker de seg mer komfort og kulhet. Og en jakke, gjenopplivet fra foreldrenes garderober, oppfyller perfekt deres nåværende motekrav. Gjør deg klar for en dose nostalgi.

Den tekniske sportsjakken gjenoppstår fra asken

For yngre generasjoner er det en levning fra en svunnen tid, men for andre vekker det minner om endeløse familieturer, midtpunktet i vintagebilder og foreldrenes klesidentitet. Den tekniske sportsjakken, som en gang ble brukt rundt stadioner eller på søndagsturer, gjør et sterkt comeback og blir en fast del av de mest sofistikerte antrekkene. Presentert som det nye alternativet til blazeren, har denne jakken en mer sporty og mindre formell estetikk. Henvist til motearkivene og henvist til skapet i flere tiår, beviser den nok en gang sin verdi, og ikke bare for helgejoggere.

I flere år nå har vi strømmet til butikker på jakt etter en blazer med perfekt fall og et allsidig design. Men til tross for stadig mer kreative mønstre, utsmykkede detaljer og ukonvensjonelle snitt, har vi endelig blitt lei av dette en gang så hellige plagget. For forutsigbar, ikke dristig nok, har denne politisk korrekte jakken ikke lenger monopol på garderobene våre. På den annen side er den tekniske sportsjakken bestemt for en lys fremtid. Adoptert av Timothée Chalamet og Hailey Bieber, er den langt fra ferdig og lover enda mer spennende utseende enn i sin storhetstid.

Denne jakken, som låner elementer fra anorakken og har et utpreget urbant preg, har en vintage-sjarm. Denne tekniske sportsjakken, som ble populær blant karakterene i Stranger Things, overgår sin «gym tonic»-stil og passer nå sammen med mer moteriktige klær.

Dette forklarer entusiasmen for dette vintage-møbelet

Appellen til dette vintage-plagget ligger først og fremst i dets autentisitet. I en tid der så mye klær masseproduseres, forteller disse plaggene en historie: et snitt typisk for et tiår, en gammel logo, materialer og overflater som ikke lenger finnes i dag. Å bruke vintage handler ikke bare om å kle seg godt; det handler om å vise en estetikk gjennomsyret av historie, et nikk til fortiden som umiddelbart gir et antrekk karakter.

Det er også den stilistiske dimensjonen. Vintage-plagg har ofte silhuetter, farger eller detaljer som avviker fra dagens standarder. Dette skaper et mer personlig, mindre polert utseende, med den «statement piece»-kvaliteten som forvandler et enkelt antrekk til et virkelig stilig ensemble.

Utover den visuelle appellen er den tekniske sportsjakken praktisk og godt designet. Den demper mot dystert vær og regndråper med mer finesse enn en klumpete gul regnfrakk. Lett, men likevel beskyttende, beskytter den også mot vindkast og gir plass til overdimensjonerte vinterstrikk. Faktisk regjerer den tekniske sportsjakken suverent utenfor gjørmete stier, sammen med glamorøse plagg og satenghæler.

De riktige stegene for å ta det i bruk uten å se utdatert ut

Den tekniske sportsjakken er ikke et babybabyplagg, og den er heller ikke noe man har brukt. Men alt avhenger av hvordan du styler den. Den kan løfte antrekket ditt, eller omvendt gi inntrykk av at du har kommet ut av feil tidsalder eller er på vei til kostymefest. I dagene med engangskameraer, VHS-kassetter og fasttelefoner, ble den nesten alltid kombinert med joggebukser, som om de var den perfekte matchen.

I dag kontrasterer vi den uanstrengte stilen med bevisst elegante plagg som et satengskjørt, skinnshorts eller bukser med rette ben. Enda bedre, vi kombinerer den med designervesker og sofistikerte kåper for å forsterke den elegante appellen og skape en smart blanding av stiler. Vi foretrekker også vintageplagg, ikke nyere imitasjoner. Vi roter gjennom foreldrenes esker og gjennomsøker bruktbutikker for å finne en «kult»-jakke som legemliggjør en tidløs sjarm .

Denne tekniske sportsjakken, som har fått en frisk vri av den yngre generasjonen, er et eksempel på en «tilfluktsmote» som tilbyr visuell komfort og vekker minner fra bekymringsløse dager. Dessuten er det ikke det eneste vintageplagget som gjør comeback på catwalken. Skulderputer og fargerike tights er også i fokus.