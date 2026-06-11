Sandaler: hvorfor er de fortsatt så mislikt på menns føtter?

Om sommeren kjemper sandaler om plassen på asfalt- og brosteinsgater, feiet av sand. Likevel er disse åpne skoene, som lar føttene puste, fortsatt sjeldne blant menn, som forblir trofaste mot sine standhaftige joggesko. Et stilikon for kvinner, sandaler er en motedreper, til og med en uutholdelig bløffpas, for menn. Hvorfor en slik forskjellsbehandling?

Herresandalen, den uelskede skoen

I dag bruker kvinner slips i stedet for smykkede halskjeder, og de bytter ut omslagskjoler med smokinger med skulderputer verdig en forretningsmanns garderobe. Menn, på sin side, bytter ut sine formelle kofferter med mer sofistikerte vesker og nøler ikke med å vise frem magen gjennom korte topper. Kjønn forsvinner fra garderober, og viker for selvuttrykk og personlighet. Imidlertid motstår noen moteplagg denne kampen for en unisex-stil. Sandaler, for eksempel, er fortsatt et «feminint privilegium».

Midt på sommeren holder menn joggeskoene godt på føttene og foretrekker å svette med hvert skritt fremfor å fullføre de lette antrekkene sine med et par enkle sandaler. Tærne deres, presset sammen under skinnets stivhet og fratatt både lys og luft, lider daglig tortur. Denne typen fottøy, som lar en føle sjøbrisen og gir illusjonen av å ikke ha på seg noe i det hele tatt, er ikke universelt populær blant menn.

Sandaler presenteres som en stilforsterker, et manglende element i damemote, og forårsaker ubehag når de forlater velstelte føtter. De anses som umoderne på menn, og er fellesnevneren for gråhårede turister og entusiaster av hawaiiskjoler. Det er i hvert fall den mest utbredte mentale assosiasjonen. Hvis menn er motvillige til sandaler, er det ikke av beskjedenhet, og heller ikke på grunn av føttenes ru eller hårete utseende. Det er mer et spørsmål om image.

En diskret refleksjon av sosiale normer

Historisk sett har sandaler vært det motsatte av loafers, brogues av høy kvalitet og polerte oxfordsko. De legemliggjør den avslappede ånden av høytider, soldager og spaserturer med en usmektet skjorte eller en solbrun farge i full tone. Mens romerske krigere stolt bærer sandaler på marmorstatuer, ettersom de var en integrert del av uniformen sin, er denne typen fottøy nå ofte forbundet med middelmådighet, eller til og med økonomiske vanskeligheter.

«Sandaler forbindes med populærkultur i den kollektive fantasien; de er synonymt med campingturer snarere enn Cannes», forklarer Alain Quemin, professor i sosiologi ved Institute for European Studies, til HuffPost . Å bruke sandaler i byen ville derfor være det samme som å forråde dette gylne ryktet og fortelle verden: «Jeg er blakk.» Og verken kvelende vær eller designermerker ville tilby noen unnskyldning. Toleranseterskelen anses som null. For menn har stil lenge vært en sosial prestasjon, en mulighet til å hevde sin profesjonelle status. Og sandaler virker knapt kompatible med en tettsittende blazer og plisserte bukser. Derfor denne kollektive aversjonen mot dette ellers lovende skoparet.

Faktisk er sandaler forbudt for menn i noen bedrifter fordi de anses som «for avslappede». For kvinner er denne typen fottøy, som avslører hud og gir et glimt inn i et ofte fantasert område, ikke noe problem. «Kvinners føtter er lettere eksponert, selv i formelle omgivelser som arbeidsplassen», fortsetter eksperten.

Frykt for latterliggjøring i bakgrunnen

Kvinner har en sandalstil for enhver anledning: kiler, gullspenner eller litt forhøyede hæler. Disse skoene fullfører harmonien i et antrekk eller forsterker elegansen til et antrekk. De ser på dem som en «finish», mens menn ser på dem som en «byrde på føttene» eller til og med et forsøk på «selvsabotasje». De føler en følelse av skam bare over å se en av kollegene sine spasere rundt i gladiatorsandaler. Hvis de nekter seg selv denne sommergleden, er det fordi de frykter å bli sett på som en «boomer», en turist uten sans for stil eller en sommerleirveileder.

Disse skoene er pratsomme og ser ut til å si i stillhet: «Jeg vet ikke hvordan jeg skal kle meg» eller «Jeg har ingen smak». Som sosiologen forklarer, er herresandaler fulle av klisjeer. De har nesten en karikert kvalitet og bærer en nedsettende klang. Mange inkluderer dem i startpakken til den tyske turisten, som bruker sandalene sine med ekstra sokker for å holde grus ute. Og menn, selv om de er mer mottakelige for selvironikk, er opptatt av utseendet sitt og ønsker ikke å se utdaterte ut.

En sko som prøver å gjøre seg gjeldende i herremoten

Mens sandaler sliter med å finne veien inn i herregarderoben, hvor de bruner seg opp til anklene for å opprettholde et skinn av verdighet i samfunnet, trosser noen menn forventninger og utfordrer forutinntatte meninger. Faktisk har det å gjøre det som en gang ble latterliggjort, nærmest blitt en kollektiv bevegelse. Lavsittende jeans som avslører undertøy, platåsneakers, neontopper og mikroshorts nyter øyeblikket sitt i solen, etter å ha blitt utsatt for den verst tenkelige kritikken. Disse plaggene, som en gang ble fordømt og beskyldt for å ødelegge figuren, flyr nå av hyllene.

Sandaler opplever også en gjenoppblomstring i popularitet innen herremote. Brukt av byboere som bærer gensere rundt halsen og har en sofistikert garderobe, men med en perfekt utført nonchalanse er de til og med kjennetegnet på «kule gutter».

Kanskje herresandaler til syvende og sist lider av det samme fenomenet som mange andre plagg før dem: de ble latterliggjort helt til den dagen de ble attraktive. Løpesko brukt i byen, herrevesker og baggy bukser har alle opplevd samme skjebne.