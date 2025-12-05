«En krone kan ikke kjøpes»: Miss Universe 2025 bryter tausheten om anklager om juks

To uker etter kroningen befinner Fátima Bosch, Miss Mexico som ble Miss Universe 2025, seg i sentrum av en mediestorm. Den unge kvinnen, som er anklaget for å ha vunnet «en manipulert konkurranse», har bestemt seg for å uttale seg offentlig for å forsvare sin egen og organisasjonens integritet.

En seier som ble omstridt fra kroningsøyeblikket

21. november 2025 ble Fátima Bosch kronet til Miss Universe etter en seremoni som allerede var preget av merkbar spenning. Noen dager tidligere hadde en krangel mellom den meksikanske kandidaten og produsenten Nawat Itsaragrisil gått viralt på sosiale medier, der han kalte henne en «dum» (idiot).

Da Fátima Bosch endelig vant tittelen, ble det umiddelbart hevet noen stemmer, som påstod favorisering og en «manipulert seier». En av dommerne, Omar Harfouch, trakk seg til og med etter seremonien, fordømte en «hemmelig avstemning» og kalte Fátima Bosch en «falsk vinner». Disse uttalelsene startet nettdebatter og ga næring til mistanker om intern manipulasjon.

Fatima Boschs svar: «Du kan ikke kjøpe en krone»

Den nye Miss Universe-kvinnen dukket opp i Good Morning America 2. desember og tok direkte opp anklagene. «Selvfølgelig ikke», erklærte hun, og hevdet at suksessen hennes er basert på samme harde arbeid og innsats som alle konkurrentene hennes. Med et snev av humor la hun til: «Kanskje du kan kjøpe en krone på Walmart, men ikke på Miss Universe.» Fátima Bosch avviste også påstandene om at faren hennes har forretningsforbindelser med Raúl Rocha, medeier av organisasjonen. «Faren min har ingenting med den strukturen å gjøre, det er absurd», insisterte hun.

Miss Universe-komiteen publiserte på sin side en uttalelse 19. november via BBC , der de slo fast at «ingen ekstern gruppe fikk lov til å evaluere delegatene eller velge finalistene» .

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Fatima Bosch (@fatimaboschfdz)

Konsekvensene og splittelsene i konkurransen

Til tross for disse benektelsene har kontroversen satt sine spor. Olivia Yacé, den fjerde andreplassen, kunngjorde 21. november sin beslutning om å gi fra seg tittelen Miss Universe Afrika og Oseania. I en offentlig uttalelse forklarte hun at hun ønsket å forbli tro mot sine prinsipper om «respekt, verdighet, fortreffelighet og like muligheter». Denne symbolske gesten fremhevet de interne splittelsene i konkurransen, som allerede var rystet av strukturelle spenninger mellom åpenhet og skue, storhet og politikk.

Kort sagt, ved å uttale seg, ønsket Fátima Bosch å minne alle på at verdien av en krone ikke ligger i gullet den er laget av, men i integriteten til kvinnen som bærer den. Utover kontroversene legemliggjør den unge kvinnen nå en bredere debatt om legitimitet, omdømme og presset som ligger i internasjonale konkurranser.