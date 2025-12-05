Med eleganse gjør Sofía Vergara (53 år) en sensasjon i en hvit kjole

Sofía Vergara skapte nylig furore på en venns bursdagsfest, da hun dukket opp i en hvit silkekjole fra Laura Basci. Den delikate kjolen med spaghettistropper hadde blondepaneler i midjen og over knærne, noe som elegant fremhevet figuren hennes.

En dristig og raffinert stil

Skuespillerinnen fra den amerikanske miniserien «Griselda» fullførte antrekket sitt med et sølvanheng utsmykket med hvite steiner, et delikat rødt armbånd og diamantøreringer, alt imens hun hadde en elegant frisyre. Sminken hennes var sofistikert, med brun øyenskygge, en svart eyeliner med vinger, lange, dramatiske vipper og lilla lepper.

Sofía Vergara, anerkjent som et stilikon, bekrefter denne statusen med dette antrekket. Hun deler jevnlig antrekkene sine på Instagram, som kombinerer glamour og trendy stil, og tilbyr en perfekt balanse mellom eleganse og modernitet.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Sofia Vergara (@sofiavergara)

Livets øyeblikk og familiebånd

I tillegg delte Sofía Vergara nylig øyeblikk fra høstfeiringene sine i et brunt antrekk bestående av en singlet med bryterrygg og et flagrende tyllblyantskjørt, tilbehøret med sølvfargede hæler med stropper og gullsmykker. Hun dukker noen ganger opp med sønnen sin, Manolo González Vergara. Deres sjeldne opptreden sammen på Instagram ble bemerket under en stor Thanksgiving-feiring, noe som forsterket bildet av en sammensveiset familie.

Kort sagt demonstrerer denne tidløse hvite kjolen i elegant stil perfekt Sofía Vergaras evne til å kombinere glamour og raffinement.