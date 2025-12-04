«En modell!»: Denne koreanske sangeren får folk til å snu seg

Lisa fra den sørkoreanske K-pop-jentegruppen BLACKPINK bekreftet nok en gang sin status som moteikon på et nylig luksusmerkearrangement, der antrekket hennes skapte furore blant både fans og media. Sangerinnen, som av mange blir ansett som en supermodell, fascinerte med et antrekk som var både konseptuelt og polert.

Et K-pop-ikon i haute couture-modus

Lalisa Manobal, bedre kjent som Lisa, er hovedrapper og danser i den sørkoreanske K-pop-jentegruppen BLACKPINK, og også en av de mest ettertraktede personene blant store luksusmerker. Rollen hennes som merkevareambassadør er en del av en karriere som allerede er preget av en rekke prestisjefylte partnerskap og regelmessige opptredener på store moteshow. Gjennom disse samarbeidene har hun etablert seg som et stilikon, i stand til å bevege seg sømløst fra klassisk glamour til de mest avantgardistiske silhuettene.

PRINSESSE LISA X LV THE PLACE #LISAxLouisVuitton pic.twitter.com/qWXwAIVqN9 — kenji 𓅓 (@yk2aii) 3. desember 2025

Et utseende som flørter med catwalken

På Louis Vuitton-arrangementet dukket Lisa opp i et antrekk som så ut som det kom rett fra catwalken, med en blanding av gjennomsiktige stoffer, grafiske linjer og dramatisk volum. Midtplagget hadde en «filtpenn»-effekt: konturene av toppen og buksene så ut til å være tegnet direkte på kroppen hennes. Silhuetten hennes ble fullført av vide, puffermer og et dramatisk slep, som forvandlet hver bevegelse til en mini-haute couture-performance, som om hun gikk nedover en catwalk.

XXL-krøller for en supermodelleffekt

Selv om antrekket var et statement, var frisyren like slående: Lisa hadde enorme, voluminøse krøller, langt fra hennes elegante karakteristiske utseende, og forsterket illusjonen av en toppmodell på en redaksjonell fotografering. Denne generøse manken innrammet ansiktet hennes og fremhevet antrekkets teatralske dimensjon, samtidig som den minnet om 90-tallets supermodellers glanstid. Kombinert med polert sminke og en selvsikker oppførsel ga disse motevalgene hele antrekket en perfekt kontrollert aura av «off-duty supermodell».

Et rykte som en «motekameleon»

Dette er ikke første gang Lisa har fått oppmerksomhet i et fantastisk antrekk, og ryktet hennes som en «motekameleon» vokser med hver opptreden. På andre Louis Vuitton-arrangementer har hun allerede vekslet mellom strukturerte skinnantrekk, flagrende kjoler og fargerike strikkeplagg som er perfekt i tråd med tiden. Denne evnen til å gjenoppfinne seg selv samtidig som hun forblir umiddelbart gjenkjennelig, bidrar til imaget hennes som en komplett kunstner, like hjemme på konsertscener som på første rad i moteshow.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av LISA (@lalalalisa_m)

Med dette antrekket demonstrerer Lisa nok en gang at hun mestrer kodene for haute couture så vel som scenens. Ved å viske ut linjene mellom K-pop-idol, global stjerne og motemuse, bekrefter hun at hun ikke lenger bare er «en koreansk sanger som vekker oppmerksomhet», men en av de sentrale skikkelsene i den nåværende dialogen mellom popkultur og luksus.