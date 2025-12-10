Som 80-åring tror hun ikke lenger på fysisk skjønnhet og inspirerer på andre måter.

Som 80-åring utfordrer Helen Mirren dristig selve begrepet «skjønnhet» slik vi har konsumert det i flere tiår. Hun søker ikke lenger å legemliggjøre et fast ideal; hun foretrekker dynamikk, ro, den livlige tilstedeværelsen som verken er avhengig av et speil eller av alder. Og det er nettopp på denne måten hun inspirerer, og viser en stil og energi som er unikt hennes egen.

Hun er skeptisk til ordet «skjønnhet»

Den britisk-amerikanske skuespillerinnen Helen Mirren kunne, som så mange andre ikoner, klamre seg til kodene for klassisk, standardisert skjønnhet. Likevel trosser hun dem med en nesten foruroligende eleganse. På L'Oréal Paris Women of Worth 2025-arrangementet i Los Angeles erklærte hun at hun mistror ordet «skjønnhet», og synes det er for snevert, for ladet med ofte urealistiske forventninger. Dette begrepet, ifølge henne, begrenser. Det fryser. Spesielt når vi blir eldre, når det blir et minefelt der hver rynke granskes som en fornærmelse.

Det hun elsker mest er «swagger». Et ord som fremkaller en holdning, en måte å være i verden på, en stille selvtillit som skinner gjennom i måten hun går på, like mye som i måten hun ler på. «Swagger» er det som avslører en person utover deres fysiske utseende, det som forteller en historie før de i det hele tatt åpner munnen. I hennes øyne er ikke utseende alt. Energi, derimot, lyver aldri. Hun sier at hun ikke ønsker å bli husket for et polert ansikt eller en perfekt skulpturert figur, men for den indre vibrasjonen som overskrider årene uten å noen gang falme.

Komfort før koketteri

I sin tilnærming til mote forfekter Helen Mirren nå noe dypt befriende. Borte er dagene med sko som torturerte føttene, kjoler som var for trange til å puste, og de stive poseringene som ble påtvunget av overdrevent kodifisert glamour. Med humor og klarhet minner hun oss om at et vellykket antrekk begynner med ... komfortable sko. Denne enkle «regelen» sier mye: ekte eleganse er født av komfort, av å føle seg bra i sin egen hud, komfortabel med sin alder og i sin egen stil. En frihet som forvandler måten vi kler oss på og måten vi ser oss selv på.

Den røde løperen: en forestilling snarere enn en dom

Når det gjelder den røde løperen, ser Helen Mirren den som en scene, ikke en tribunal. En gledesfylt, nesten teatralsk forestilling, et suspendert øyeblikk som verken fortjener besettelse eller angst. Denne distansen lar henne avdramatisere en verden der bildet regjerer, der den minste «ufullkommenhet» granskes.

For henne er disse øyeblikkene til for å leke, for å ha det gøy, for å legemliggjøre, for et øyeblikk, en mer flamboyant karakter enn vanlig. Så går hun videre til noe annet. Denne evnen til å sette ting i perspektiv, til å behandle glamour med en lett berøring, er kanskje en av hennes mest verdifulle lærdommer.

Å bli gammel som en seier, ikke som en overgivelse

Og så har vi hennes syn på alder. Helen Mirren snakker ikke om det som en uunngåelighet eller en dødsstøt, men som en seier. Å være 80, ifølge henne, er nesten et privilegium. Å fortsatt kunne jobbe, le, sminke seg, nyte et glass vin, gå på kino, oppdage en film eller se en serie i lang tid: alt dette er enkle gleder hun omfavner fullt ut.

For henne betyr det å bli gammel å samle muligheter, ikke begrensninger. Det betyr å dyrke en uforminsket nysgjerrighet og et rolig forhold til seg selv. Det betyr å gå videre med en nyvunnet frihet, fri fra besettelsen av andres meninger.

Dermed har hennes sanne arv ingenting å gjøre med et fastlåst estetisk ideal. Det ligger i hennes måte å se på livet med humor, med distanse, med en frihet som trosser normer. Den britisk-amerikanske skuespillerinnen Helen Mirren legemliggjør en levende, selvsikker og opprørsk skjønnhet. En skjønnhet som ikke kan måles, men som føles. En skjønnhet som, som 80-åring, utstråler annerledes, fordi den ikke lenger avhenger av ungdom, men av holdning.