Dette karaktertrekket observeres ofte hos «ondsinnede» personer.

De kalles noen ganger «ondsinnede» personligheter i hverdagsspråket, men i psykologi omtales de som «mørke» personlighetstrekk (den mørke triaden). Som forklart i en studie publisert i Personality and Individual Differences , er disse trekkene forbundet med en større sannsynlighet for uetisk atferd (løgn, juks), selv om dette ikke er en medisinsk diagnose.

Hva er den «mørke triaden»?

Den mørke triaden består av tre trekk:

Narsissisme (selvsentrert, behov for beundring),

Machiavellianisme (manipulasjon, sosial strategi),

Psykopati (impulsivitet, lav empati, sensasjonssøkende).

Det mest fremtredende kjennetegnet her er machiavellismen.

I studien ble deltakerne presentert for to situasjoner der de kunne jukse eller lyve for å oppnå noe. Resultatene viste at machiavellisme var en sterkere prediktor for juks i situasjoner der bedrag går på andres bekostning (en mer «sosial», mer strategisk form for bedrag), mens psykopati var en sterkere prediktor for å lyve om ens prestasjoner (en mer direkte, mer opportunistisk form for bedrag). Med andre ord er det ikke én enkelt egenskap som forklarer alt: sammenhengene varierer avhengig av type atferd.

Og hva med det berømte «vi er mindre moralske om kvelden»?

Det finnes en velkjent hypotese, Morgenmoraleffekten, som antyder at vi har en tendens til å være mer «moralske» om morgenen enn om ettermiddagen. Men Dark Triad-studien testet også dette poenget ... og fant ikke denne effekten: i resultatene deres endrer ikke tidspunktet på dagen juks eller løgn, og det forsterker heller ikke virkningen av «mørke» trekk.

Viktige konklusjoner

Machiavellianisme er den egenskapen som her mest forbindes med strategisk bedrag.

Psykopati er tettere knyttet til løgn i den andre oppgaven.

Og i motsetning til andre studier, spiller ikke tidspunktet på døgnet (morgen/kveld) stor rolle i denne studien.

Denne studien minner oss om at vi ikke snakker om «monstre» eller diagnoser, men snarere personlighetstendenser: når visse «mørke» trekk er forhøyet, kan sannsynligheten for uetisk atferd øke. Her skiller machiavellismen seg først og fremst ut for sin mer strategiske bedrag (på bekostning av andre), mens psykopati er tettere knyttet til opportunistisk løgn. Og fremfor alt, i motsetning til ideen om at vi er «mindre moralske» om kvelden, fant forskerne ingen klar effekt av tidspunktet på døgnet: det som betyr mest er selve trekkene ... ikke timen.