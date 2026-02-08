Search here...

Dette personlighetstrekket som rett og slett avsløres gjennom måten man spiser på

Psyko
Léa Michel
Måten du spiser på er ikke bare et spørsmål om smak eller vaner. Det kan også gjenspeile visse aspekter ved personligheten din. Nyere arbeid innen psykologi tyder på at stabile dimensjoner av personligheten påvirker spisemønstre, i en slik grad at visse atferder ved bordet kan gi ledetråder om psykologisk funksjon.

En studie basert på viktige personlighetstrekk

Forskerne brukte «Big Five»-modellen, som beskriver personlighet gjennom fem hovedtrekk. Målet deres var å undersøke sammenhengene mellom disse psykologiske dimensjonene og ulike spiseatferder observert i hverdagen.

Hvordan studien ble gjennomført

Studien ble gjennomført med 425 unge kvinner. Deltakerne fullførte spørreskjemaer som vurderte både personligheten deres og forholdet deres til mat. Forskerne var spesielt interessert i atferd som emosjonell spising og kontrollen som utøves over matinntaket.

De observerte sammenhengene mellom personlighet og kosthold

Resultatene viser at personer med høye nivåer av nevrotisisme er mer sannsynlig å spise som respons på følelser som stress eller angst. Omvendt ser det ut til at mer behagelige og samvittighetsfulle individer inntar mer strukturerte og regulerte spisevaner. Disse assosiasjonene er fortsatt moderate, men de antyder at visse spisevaner kan gjenspeile bredere psykologiske tendenser.

Hva vi egentlig kan utlede av dette

Forfatterne understreker at dette ikke handler om å diagnostisere en persons personlighet ved å observere spisevanene deres. Spiseatferd gir i beste fall ledetråder, ikke definitive svar. Videre, siden studieutvalget er begrenset til unge kvinner, kan ikke resultatene generaliseres til hele befolkningen.

Til tross for disse begrensningene, tjener denne forskningen som en påminnelse om at spising er en atferd som er nært knyttet til følelser og personlighet. Å observere hvordan en person spiser kan noen ganger gi innsikt i deres stressmestring, emosjonsregulering eller selvkontroll, men det er aldri tilstrekkelig til å trekke definitive konklusjoner.

