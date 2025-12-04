Det idiotsikre trikset for å hindre dine kjære i å skjemme bort barna dine for mye

I julen får barn fjell av gaver. Så mange at man faktisk ikke engang kan se foten av juletreet. Dere foreldre er stille og rasende på julenissen, som tydeligvis ikke forstår ordet «måtehold». For å unngå at deres kjære kommer med en sekk full av gaver, og for å opprettholde troverdigheten i deres minimalistiske tilnærming, er her noen nyttige tips fra ekspertene.

Vær tydelig fra starten av

Hvert år er det den samme scenen under de fargerike girlanderne. Utallige pakker ligger stablet høyt på gulvet, og slektninger, med uskyldige uttrykk, skylder på julenissen . Mens barn før i tiden måtte nøye seg med en appelsin og en sjokoladebit, har de i dag flere gaver enn de vet hva de skal gjøre med.

Som forelder streber du etter å innprente juleånden i barna dine og verdiene som følger med den: deling, gavmildhet og vennlighet. Fremfor alt får du dem til å forstå at det ikke er en materialistisk høytid. Du ber dem om å være rimelige med juleønskelisten sin. Men så kommer slektningene dine på dørstokken din lastet med gaver, og gir dem leker barna ikke engang har bedt om.

Det er ikke nødvendig å heve øyenbrynene som en omvendt trekant og innta en anklagende min. Hvis du vil at dine kjære skal slutte å skjemme bort barna dine så mye, gi dem et forvarsel omtrent en måned i forveien. Og det er ikke nødvendig å organisere et krisemøte i stuen. Velg en mindre formell tilnærming, kanskje over en kaffe, eller send en høflig tekstmelding.

Ikke glem å bruke riktig skjema.

Introduser temaet på en subtil måte. Ideen er enkel: pakk budskapet inn i bobleplast for å unngå å bli for direkte eller for mye gledesdreper. Som eksperter anbefaler i HuffPost , kan du for eksempel nevne en artikkel om overfloden av gaver til jul for å få budskapet frem på en forsiktig måte.

Diane Gottsman, forfatter av «Modern Etiquette for a Better Life» og grunnlegger av «The Protocol School of Texas», foreslår en enda mer human tilnærming. «Kan du donere pengene du ville ha brukt på en gave til noen som er mindre heldige? Eller du kan til og med gi en donasjon på deres vegne.»

Gi dem en gaveliste

Du har sannsynligvis allerede mottatt eller opprettet et babyregister , en nyttig guide for å sikre at dine kjære velger de riktige gavene. Hvorfor ikke gjøre det samme til jul? I det minste unngår det unødvendige kjøp og oppmuntrer til nyttige gaver. På julegavelistene sine har barn en tendens til å be om alt mulig: fra en fjernstyrt bil som vil gå i stykker etter fem bruk til et mikroskop som vil samle støv i et skap. Eksperter foreslår til og med muligheten for eksperimenter som et alternativ til gaver. Hvis barnet ditt er lidenskapelig opptatt av baking, hvorfor ikke samle pengene dine for å sende dem et kurs?

Skape nye tradisjoner

Hvorfor ikke ha en hemmelig julenisse-utveksling som familie? Du vet, den leken der man blindt trekker mottakerens navn. Det er ikke bare et ritual i et åpent kontorlandskap, og det kan dempe overdreven generøsitet. Eller hvorfor ikke etablere en «hjemmelaget» regel som garanterer gaver med sterk sentimental verdi? Ideen? Lag en gave med egne hender, enten det er med resirkulerte materialer, kreppapir eller familiebilder. Det er den beste måten å få dine kjære til å slutte å skjemme bort barna for mye.

Vis empati

Selv om disse uoppfordrede gavene irriterer deg, bør du sette deg inn i skoene til de som gir dem. Jada, du vet ikke hvor du skal legge dem, og du er bekymret for at barnet ditt vil glemme dem så snart de er pakket ut, men for dine kjære kan det være et tegn på hengivenhet. Det kommer fra et godt sted. «Noen ganger sier folk 'Jeg elsker deg' gjennom gaver og legger stor vekt på høytiden og gaver», bemerker Jodi RR Smith, president i Mannersmith Etiquette Consulting.

Og fremfor alt, si «takk»

Det er en etiketteregel du lærer barna dine hele dagen lang. Dette lille magiske ordet, som du liker å kalle det, er ikke valgfritt. Selv om du har bedt dine kjære om ikke å skjemme bort barna dine for mye, er det de som til syvende og sist har ansvaret for sin egen avgjørelse (og i ledtog med alvene). Juletiden kan noen ganger være anspent, og du kan bli fristet til å svare defensivt med «han har allerede alt han trenger» eller «det var ikke nødvendig å kjøpe en gave». Ta imot denne gaven med takknemlighet og verdsettelse.

Det finnes ingen magisk formel for å få dine kjære til å slutte å skjemme bort barna dine så mye i julen og vise litt tilbakeholdenhet. Kanskje for dem er det en måte å gjøre opp for det de aldri hadde.