Det legene fjernet fra nesen hans etter 35 år har sjokkert alle.

Candela Reybaud, en 35 år gammel argentinsk ernæringsfysiolog og influencer med 105 000 følgere på Instagram, delte en overraskende medisinsk oppdagelse sent i november 2025 som forklarte hennes kroniske pustevansker siden fødselen. En skanning utført etter en tilbakevendende bihulebetennelse avdekket et fremmedlegeme som satt fast i hennes høyre neseskillevegg, som ble fjernet endoskopisk etter 35 år med stille obstruksjon.

Luftveisproblemer som har blitt bagatellisert siden barndommen

Siden hun ble født i 1990, hadde Candela pustet hovedsakelig gjennom munnen, med knapt nok luft gjennom høyre nesebor når hun pustet inn, noe som gjorde sport, søvn og daglige aktiviteter vanskelig. Vant til dette ubehaget hadde hun aldri oppsøkt en ØNH-spesialist, og anså det som en «personlig normal» til tross for innvirkningen på livskvaliteten hennes. En bihulebetennelse i 2024, som først ble behandlet uten CT-skanning på grunn av manglende lokal tilgang, førte til at symptomene hennes – smerter i høyre kinn og økt obstruksjon – kom tilbake mer alvorlig, noe som til slutt fikk henne til å oppsøke en grundig undersøkelse.

Den usannsynlige oppdagelsen under skanningen

Avbildning avdekket et lite fremmedlegeme, bare noen få millimeter stort, innebygd i neseskilleveggen og dannet en rhinolitt etter flere tiår. Legen fjernet det via endoskop på nesten to timer: et stykke brettet og rullet teip, forkalket av tiden. «Først forsto vi ikke hva det var», forteller Candela, før den uventede gjenstanden som hadde blokkert luftstrømmen hennes så lenge ble tydelig identifisert.

Den sannsynlige opprinnelsen knyttet til fødsel

Moren hennes husker en episode med pustevansker på nyfødtavdelingen, hvor en neseslange var blitt satt inn for ventilasjon: teipen som ble brukt til å feste utstyret kunne ha løsnet og blitt sittende fast under fjerning. «Det er den eneste logiske forklaringen vi har funnet», forklarer moren, og understreker usannsynligheten, men også sammenhengen i denne hypotesen gitt fraværet av andre åpenbare årsaker.

Et friskt pust og et budskap om bevissthet

Etter ekstraksjonen puster Candela «bedre hver dag», og oppdager følelsen av klare nesebor som 35-åring, med en umiddelbar forbedring i hverdagen. Instagram-videoen hennes gikk viralt og oppfordret folk til ikke å bagatellisere kroniske symptomer: «Hvis min erfaring hjelper noen med å søke medisinsk hjelp i tide, har det vært verdt det.» Dette ekstremt sjeldne tilfellet understreker viktigheten av å bli undersøkt når man står overfor vedvarende, til og med vanemessig, ubehag.

Candela Reybauds unike historie illustrerer hvordan kroppen i stillhet kan tilpasse seg uanede avvik, noen ganger gjennom et helt liv. Hennes «forvirrende» reise tjener som en påminnelse om at vedvarende symptomer aldri bør ignoreres, selv når de ser ut til å være en del av vår «normalitet». Ved å dele sin erfaring bidrar hun til å bryte trivialiseringen av visse lidelser og oppfordrer alle til å lytte til kroppens signaler.